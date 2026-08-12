Slovenská Emily v Paríži mieri na obrazovky. Hit streamovacej služby si diváci čoskoro vychutnajú na JOJ

Na televízne obrazovky prichádza jeden z najsledovanejších seriálov slovenskej streamovacej služby. Miša v Košiciach dostala prezývku „slovenská Emily v Paríži“ a už, ako sľubuje jeho názov, seriál je situovaný do našej metropoly východu.
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Miša v Košiciach sa krátko po februárovej premiére zaradila medzi najsledovanejšie tituly na platforme JOJ play. Prvé dve epizódy zaznamenali silný divácky ohlas, pričom seriál stavil na autentické košické lokácie, humor a nové herecké tváre.
Hlavnou hrdinkou je mladá bratislavská redaktorka Miša Richterová, ktorá po nepríjemnom prešľape v živom vysielaní končí „za trest“ v regionálnej redakcii v Košiciach. Na východ prichádza s predsudkami aj sebavedomím veľkej hviezdy, nový kolektív a život v teréne jej však postupne nastavia zrkadlo. Seriál s humorom a emóciou rozohráva stret západu a východu a ukazuje, že rozdiely nemusia iba rozdeľovať, ale môžu sa stať zdrojom porozumenia aj humoru.
Slovenská Emily v Paríži? Podobnosť si všimla aj samotná Miša
Už názov a základná premisa seriálu vyvolávali medzi divákmi na sociálnych sieťach prirovnania k seriálu Emily v Paríži. Rovnaká asociácia napadla pri prvom kontakte s projektom aj predstaviteľku Miši Pavlínu Púpalovú, ktorá je sama fanúšičkou úspešného zahraničného seriálu.
„Pamätám si iba, že ma zaujal názov Miša v Košiciach – hneď som si spomenula na Emily v Paríži, ktorej som veľkou fanúšičkou, a pomyslela som si, že to je super, že sa ide točiť slovenský „remake”. Prišla som teda na otočku z Prahy do Bratislavy s tým, že aspoň budem vidieť, ako také kamerové skúšky na Kolibe prebiehajú,“ priznala, že to bol pre ňu zážitok sám o sebe.
„Aj keď som si tajne predstavovala, aké by to bolo super, keby to vyšlo, veľmi som tomu neverila. O to väčší šok to bol, keď mi o pár týždňov zavolal výkonný producent Martin Jerz, že si ma do postavy Miši vybrali. Od tej chvíle až do začiatku nakrúcania som už nemohla myslieť takmer na nič iné,“ cituje slová Púpalovej tlačová správa.
Podobnosť s Emily v Paríži však podľa nej zostáva predovšetkým pri základnom námete.
„Najviac ma na námete oslovila podobnosť so seriálom Emily v Paríži. Ja ten seriál milujem od jeho prvej série, takže ma potešilo, že sa ide nakrúcať jeho „slovenská verzia”. Spätne viem, že náš seriál nie je žiadnou obdobou iného seriálu a že podobným námetom to začína aj končí. Myslím si však, že bol veľmi dobrý krok zo strany tvorcov inšpirovať sa práve týmto príbehom a preniesť ho do slovenského prostredia – do konfliktu Bratislava verzus Košice, západ verzus východ. Je to podľa mňa veľmi vďačná téma pre slovenského diváka,“ dodala.
Nakrúcalo sa priamo v Košiciach
Jednou z výrazných devíz seriálu je autenticita prostredia. Tvorcovia sa rozhodli nepreniesť košický príbeh do bratislavských kulís, ale štáb sa na štyri mesiace presťahoval priamo do Košíc a pracoval vo veľkej miere aj s lokálne obsadenými hercami.
„Išli sme do terénu a mesto Košice a okolie absolútne vyšli vo všetkom televíznej produkcii v ústrety. Treba povedať, že to v Bratislave už vôbec nie je bežné. Nechceli sme natočiť seriál po interiéroch a bratislavských exteriéroch a potom ísť na pár záberov na východ a tváriť sa, že to sú Košice. Takže štáb sa na štyri mesiace presťahoval do Košíc a tam pracoval so zväčša lokálne nakastovanými hercami. Aj to bola nová skúsenosť,“ povedala autorka námetu, scenáristka a kreatívna producentka seriálu Hana Lasicová.
Po úspechu v online prostredí sa príbeh Miši Richterovej od 7. septembra presunie aj do prime timu lineárneho vysielania TV JOJ. Diváci, ktorí vyjadrili svoj názor na ČSFD, však seriálu udelili len hodnotenie 23 %. No ak vás zaujal, urobte si vlastný názor.
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