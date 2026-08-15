Na ikonickej pláži sa ľudia neokúpu: Je taká znečistená, že sa otáčajú na päte a odchádzajú preč

Pláž v Turecku

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Pláž v Turecku čelí problémom.

Jedno z najvychytenejších miest v tureckej Alanyi je plné mikroplastov. Situácia je natoľko vážna, že sa tu ľudia neokúpu. Miestni obyvatelia sa snažia úrady prinútiť, aby pláž čo najskôr vyčistili.

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Návštevníkov pláže čakalo nepríjemné prekvapenie

Ako informuje web TN s odvolaním na turecký portál Yeni Alanya, Soğukkapı Beach, jedno z najvyhľadávanejších miest v Alanyi, je mimoriadne znečistené mikroplastmi. Miesto, ktoré je známe svojou krásou a bohatou históriou, pokrýva plastový odpad. Ten sa vznáša na vode, no pokryl už aj piesok na pláži.

Problém so znečistením je v Alanyi čoraz vážnejší. Domáci, ale aj turisti, ktorí si v posledných dňoch chceli užiť oddych na Soğukkapı Beach, ostali mimoriadne sklamaní a rovno odchádzali preč. Ľudia žiadajú miestne úrady, aby čím skôr zakročili a pláž vyčistili. Ide vraj o vážny problém, ktorý už jednoducho nie je možné ignorovať, o to viac, že z hľadiska turizmu je spomínaná pláž dôležitým miestom.

Starosta Alanye Osman Tarık Özçelik prisľúbil, že je pripravený zasiahnuť a podniknúť potrebné kroky. Nedovolí vraj, aby boli ohrozené príjmy z cestovného ruchu.

 

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Ľudia sa sťažujú aj na Chorvátsko

Ako sme vás nedávno informovali, ľudia nešetria kritikou ani na adresu Chorvátska, konkrétne populárneho mesta Dubrovník. „Cestujeme autom po Chorvátsku a úprimne ľutujem, že sme Dubrovník nevynechali,“ priznal turista.

„Cesta tam nám trvala asi 3 či 4 hodiny a človek má pocit, že je to miesto úplne odrezané od zvyšku krajiny. Strávite množstvo času cestou tam a potom, podľa môjho názoru, väčšinu mesta stihnete prejsť za pár hodín. Bolo to tam tiež mimoriadne preplnené. Pri prechádzke po Starom meste sme si stále kládli otázku: Naozaj stojí za to stráviť toľko času cestou autom?“ pýta sa autor príspevku.

Dodáva, že Staré mesto je naozaj krásne a verí, že stojí za to pozrieť si ho, ak ste niekde blízko alebo je Dubrovník vašou cieľovou destináciou. „Ak však cestujete autom po Chorvátsku a máte obmedzený čas, osobne by som neodporúčal jazdiť až do Dubrovníka len kvôli návšteve mesta,“ konštatuje.

Dubrovník
Foto: Unsplash

Na Dubrovník by vraj už znova neplytval časom

Cestu tam považuje za stratený čas a myslí si, že jeden a pol dňa by vedel využiť aj inak, lepšie. Radšej by preskúmal iné časti Chorvátska. Dodáva, že ide len o jeho úprimný názor, no mal potrebu podeliť sa oň pre prípad, že by sa aj niekto iný chystal na výlet po Chorvátsku autom. Vraj aby ľudia vedeli, že na Dubrovník nemajú plytvať časom.

Hoci turista svoj názor označil za nepopulárny, hneď v prvom komentári mu ľudia dali najavo, že s ním súhlasia. Poukazujú na to, že najmä domáci obyvatelia vedia, že sa Dubrovníku treba najmä počas hlavnej turistickej sezóny vyhnúť. Myslia si, že tam chodia len turisti, čo si vopred poriadne neurobili prieskum, alebo takí, ktorí sa celkom spoliehajú na cestovné kancelárie.

„Presne, mesto je krásne a každá stará budova dýcha históriou, no vždy je to preplnené a predražené,“ myslí si jeden z komentujúcich. Vraj za rovnaké peniaze, ktoré človek minie v tomto meste, toho dostane na menej známom mieste omnoho viac. „Je to čistý masochizmus, ísť do Dubrovníka v čase od júna do septembra,“ myslí si jeden z používateľov Redditu. Niektorí reagujú ostrejšie a píšu, že je to najviac známa vec.

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