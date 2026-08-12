Nový seriál má hodnotenie výborných 74 %. Diváci chvália prepracovaný dej, napätie aj herecké výkony

Máte radi čierne komédie? Ak je vaša odpoveď áno, určite si pozrite nový seriál DTF St. Louis, ktorý má slávne herecké obsadenie. Na filmovom portáli ČSFD získal množstvo pozitívnych recenzií. Diváci vyzdvihli najmä mimoriadne prepracovaný dej a herecké výkony. Chvália ho aj filmoví kritici. Dokonca získal až 13 nominácií na cenu Emmy.
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Získal 13 nominácií na cenu Emmy
Nová americká miniséria s názvom DTF St. Louis, ktorá sa radí medzi žánre komédia a dráma, zaujala milióny divákov z celého sveta. Dokonca získala až 13 nominácií na cenu Emmy. O scenár aj réžiu sa postaral Steve Conrad, ktorý je scenáristom legendárneho filmu The Pursuit of Happyness (Šťastie na dosah) z roku 2006 s Willom Smithom v hlavnej úlohe či dojímavého filmu Wonder (Obyčajná tvár) z roku 2017 s Juliou Roberts a Owenom Wilsonom v hlavných úlohách.
Seriál rozpráva o ľúbostnom trojuholníku medzi tromi dospelými, ktorí prežívajú krízu stredného veku, ktorá vedie až k smrti jedného z nich. Smrť vyšetrujú dvaja detektívi, ktorí zistia, že zločin súvisí so zoznamovacou aplikáciou s názvom DTF St. Louis, ktorá umožňuje manželským párom mať aféry. Navyše seriál je ozvláštnený tým, že často používa retrospektívu.
Hlavné postavy stvárnili známi herci – Jason Bateman, ktorý stvárnil hlavnú postavu v seriáli Ozark, David Harbour, známy z úspešného seriálu Stranger Things, a Linda Cardellini, známa ako Velma v Scooby-Doo, nedávno ste ju však mali možnosť vidieť aj v obľúbenom seriáli na Netflixe – Dead to Me.
Chvália ho filmoví kritici aj diváci
Filmoví kritici z celého sveta seriál chvália a rovnako aj diváci. Na filmovom portáli ČSFD získal slušné hodnotenie – až 74 %. Rovnako dobre obstál aj na IMDb, kde má rating 7.3/10.
Navyše takmer všetky recenzie sú pozitívne. Negatívne sú len dve, v ktorých diváci seriálu vyčítajú, že je zbytočne zdĺhavý a vraj by sa dal celý príbeh vtesnať len do štyroch epizód.
Podľa divákov je dej príbehu mimoriadne prepracovaný a emocionálny. Zároveň chvália herecké výkony hlavných postáv, najmä herca Davida Harboura, tvrdia, že ide o jeho najlepšiu hereckú rolu, akú doposiaľ stvárnil.
Nájdete ho na HBO Max
„Úplný herecký koncert a prehliadka zvláštnosti a divokého mixovania žánrov. Presne ako to mám rád.“
„Jeden z tých zvláštnejšie vyrozprávaných detektívnych seriálov. Príbeh vám dá pocit, že viete, ako sa to stalo, no vzápätí vám to v ďalšom diele vyvráti, a takto sa veziete do úplného konca. Nevinný, pomerne erotický seriál, ktorý je veľmi pekne prerozprávaný.“
„Dávam oba palce nahor. Seriál ma fascinoval svojou atmosférou, inakosťou a absurdnosťou.“
„Úplne niečo iné než čokoľvek v seriálovej tvorbe. Absurdné, indiferentné a nežné.“
„Traja skvelí herci, napínavý dej, vraha odhalíte až v poslednej časti. Za mňa super,“ chvália viacerí diváci.
Seriál ponúka sedem častí s minutážou do hodiny a môžete si ho pozrieť na streamovacej platforme HBO Max.
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