Konečne sme sa dočkali: Nový Zaklínač už dnes vo vašej obývačke. Milovaný herec je preč, ľudí rozdelil na dva tábory

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Uspeje podľa vás Liam Hemsworth ako nový Geralt z Rivie?

Máme pre vás skvelú správu. Netflix už dnes uvádza štvrtú sériu jedného z najsledovanejších a najobľúbenejších seriálov súčasnosti – Zaklínača (The Witcher). V hlavnej úlohe sa tak po prvý raz predstaví Liam Hemsworth, ktorý prevzal žezlo po Henrym Cavillovi.

Zaklínač je americký fantasy seriál nakrútený podľa rovnomennej knižnej predlohy Andrzeja Sapkowského, ktorý bol po prvý raz odvysielaný v roku 2019. Seriál sa okamžite stretol s priaznivým prijatím divákov po celom svete a stal sa obrovským hitom.

S ďalšími sériami však začal čeliť čoraz väčšej kritike, o čom svedčia aj menej priaznivé hodnotenia na filmovom portáli ČSFD. Kým prvá séria získala hodnotenie 75 %, tak druhá 64 % a tretia už len 53 %. Diváci vyčítajú tvorcom seriálu, že sa príliš vzdialili od predlohy.

Nastupuje nový Geralt z Rivie

Najväčšiu kritiku si seriál získal pre zásadnú zmenu v hlavnej úlohe. Fanúšikovia sa totiž museli rozlúčiť s Henrym Cavillom, ktorý stvárňoval zaklínača Geralta z Rivie od úplného začiatku a pre mnohých sa stal jeho dokonalým stelesnením.

Cavill sa do roly ponoril s obrovskou vášňou a skvelou znalosťou knižnej predlohy, vďaka čomu si získal rešpekt aj u tých najvernejších fanúšikov Sapkowského diel. Jeho odchod po tretej sérii tak vyvolal medzi divákmi sklamanie a hnev.

Foto: MovieStillsDB

Henry Cavill oficiálne oznámil, že sa so seriálom lúči, no dôvody svojho rozhodnutia nikdy podrobne nekomentoval. Viacerí fanúšikovia však špekulujú, že za tým stála jeho nespokojnosť so smerovaním scenára a odklonom od pôvodnej literárnej predlohy, keďže je sám veľkým fanúšikom príbehu od Sapkowského.

V štvrtej sérii tak Geralta stvárni Liam Hemsworth, známy najmä zo slávnej filmovej série Hunger Games. Pre austrálskeho herca ide o obrovskú výzvu, keďže vstupuje do úlohy, ktorá je pevne spojená s Cavillovým jedinečným výkonom. Diváci preto majú zmiešané pocity, niektorí sú zvedaví, ako sa s úlohou Hemsworth popasuje, no iní sú presvedčení, že Cavill je nenahraditeľný.

Už dnes na vašej obrazovke

Netflix aj tvorcovia uisťujú fanúšikov, že zmena hlavného herca neznamená koniec kvality seriálu, ale naopak – začiatok novej éry Zaklínača. Zároveň dodali, že štvrtá séria prinesie temnejší tón, hlbšie emócie a väčšiu vernosť Sapkowskému svetu. Okrem toho sa pripravuje aj piata séria, ktorá by mala príbeh Geralta definitívne uzavrieť.

To, či sa Liamovi Hemsworthovi podarí presvedčiť skeptické publikum, sa môžete dozvedieť už dnes na Netflixe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nenechajte si ujsť túto filmovú novinku: Diváci chvália napínavý dej. Je absolútnym hitom Netflixu, má…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac