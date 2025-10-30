Konečne sme sa dočkali: Nový Zaklínač už dnes vo vašej obývačke. Milovaný herec je preč, ľudí rozdelil na dva tábory

Máme pre vás skvelú správu. Netflix už dnes uvádza štvrtú sériu jedného z najsledovanejších a najobľúbenejších seriálov súčasnosti – Zaklínača (The Witcher). V hlavnej úlohe sa tak po prvý raz predstaví Liam Hemsworth, ktorý prevzal žezlo po Henrym Cavillovi.
Zaklínač je americký fantasy seriál nakrútený podľa rovnomennej knižnej predlohy Andrzeja Sapkowského, ktorý bol po prvý raz odvysielaný v roku 2019. Seriál sa okamžite stretol s priaznivým prijatím divákov po celom svete a stal sa obrovským hitom.
S ďalšími sériami však začal čeliť čoraz väčšej kritike, o čom svedčia aj menej priaznivé hodnotenia na filmovom portáli ČSFD. Kým prvá séria získala hodnotenie 75 %, tak druhá 64 % a tretia už len 53 %. Diváci vyčítajú tvorcom seriálu, že sa príliš vzdialili od predlohy.
Nastupuje nový Geralt z Rivie
Najväčšiu kritiku si seriál získal pre zásadnú zmenu v hlavnej úlohe. Fanúšikovia sa totiž museli rozlúčiť s Henrym Cavillom, ktorý stvárňoval zaklínača Geralta z Rivie od úplného začiatku a pre mnohých sa stal jeho dokonalým stelesnením.
Cavill sa do roly ponoril s obrovskou vášňou a skvelou znalosťou knižnej predlohy, vďaka čomu si získal rešpekt aj u tých najvernejších fanúšikov Sapkowského diel. Jeho odchod po tretej sérii tak vyvolal medzi divákmi sklamanie a hnev.
Henry Cavill oficiálne oznámil, že sa so seriálom lúči, no dôvody svojho rozhodnutia nikdy podrobne nekomentoval. Viacerí fanúšikovia však špekulujú, že za tým stála jeho nespokojnosť so smerovaním scenára a odklonom od pôvodnej literárnej predlohy, keďže je sám veľkým fanúšikom príbehu od Sapkowského.
V štvrtej sérii tak Geralta stvárni Liam Hemsworth, známy najmä zo slávnej filmovej série Hunger Games. Pre austrálskeho herca ide o obrovskú výzvu, keďže vstupuje do úlohy, ktorá je pevne spojená s Cavillovým jedinečným výkonom. Diváci preto majú zmiešané pocity, niektorí sú zvedaví, ako sa s úlohou Hemsworth popasuje, no iní sú presvedčení, že Cavill je nenahraditeľný.
Už dnes na vašej obrazovke
Netflix aj tvorcovia uisťujú fanúšikov, že zmena hlavného herca neznamená koniec kvality seriálu, ale naopak – začiatok novej éry Zaklínača. Zároveň dodali, že štvrtá séria prinesie temnejší tón, hlbšie emócie a väčšiu vernosť Sapkowskému svetu. Okrem toho sa pripravuje aj piata séria, ktorá by mala príbeh Geralta definitívne uzavrieť.
To, či sa Liamovi Hemsworthovi podarí presvedčiť skeptické publikum, sa môžete dozvedieť už dnes na Netflixe.
