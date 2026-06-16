Nové obchodné centrum rastie ako z vody, predajňu tu bude mať aj Tesco. Otvorí už v septembri

Obyvatelia Nitry sa čoskoro dočkajú nového nákupného centra. V mestskej časti Dolné Krškany pokračuje výstavba retailového parku OC Klokan, ktorý rozšíri ponuku obchodov a služieb v jednej z najvyťaženejších lokalít mesta. Developer KLM Real Estate avizuje, že otvorenie sa blíži a prvých zákazníkov by mohol privítať v septembri tohto roku.
Sieť retailových parkov OC Klokan patrí medzi najrýchlejšie rastúce projekty svojho druhu na Slovensku. Po úspešnom etablovaní sa vo viacerých mestách krajiny pokračuje v rozširovaní a jednou z najvýznamnejších pripravovaných investícií je práve nitriansky projekt. Pozreli sme sa, v akom štádiu sa výstavba nachádza.
Vyrastá na Novozámockej ulici
Ako sme vás informovali, nový obchodný areál vzniká v blízkosti stanice technickej kontroly v Dolných Krškanoch. Výhodou lokality je napojenie na Novozámockú ulicu, ktorá patrí medzi najfrekventovanejšie dopravné ťahy v Nitre. Denne tadiaľ prechádzajú tisíce motoristov, čo z projektu robí atraktívne miesto nielen pre obyvateľov tejto časti mesta, ale aj pre zákazníkov z okolitých obcí.
V oblasti doteraz podobný retailový park chýbal, preto by nová investícia mala výrazne zlepšiť dostupnosť obchodov a služieb pre miestnych obyvateľov. Koncept OC Klokan stavia na jednoduchom a rýchlom nakupovaní. Zákazníci zaparkujú priamo pred predajňami a všetko vybavia na jednom mieste bez zdĺhavého presúvania sa po veľkých nákupných centrách.
„Kolaudácie máme naplánované na august a predpokladaný termín otvorenia je druhá polovica septembra,“ uviedol pre interez generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima. Pripomenul rovnako, že súčasťou bude aj takmer 100 parkovacích miest aj nabíjačky pre elektromobily.
Tradičné zloženie nájomcov
Podľa informácií zverejnených developerom na webe by retailový park Klokan v Nitre mal disponovať približne 3 700 štvorcovými metrami prenajímateľných priestorov. Celkové náklady na realizáciu projektu sa odhadujú na približne 7,4 milióna eur. Investor zároveň počíta s rôznorodou ponukou prevádzok, pričom medzi nájomcami by sa mali objaviť známe obchodné reťazce a značky, ktoré sú súčasťou jeho retailových parkov aj v iných mestách.
„Viac ako polovica plochy, približne 2000 metrov štvorcových, bude pritom patriť reťazcu Tesco. Ďalších nájomcov zatiaľ prezradiť nemôžeme,“ vyjadril sa pre interez v minulosti Klima.
Podľa zloženia obchodníkov v ostatných parkoch developera môžeme očakávať značky ako Pepco, Sinsay, Superzoo, Action a drogérie.
V Nitre sa v posledných mesiacoch výrazne rozšírila ponuka nových obchodov a viaceré veľké značky už otvorili svoje prevádzky. V OC Centro Nitra svoje predajne nedávno spustili reťazce Woolworth a nemecká drogéria Müller, ktoré rozšírili ponuku centra o nový sortiment každodenného tovaru aj domácich potrieb.
Ako sme už uviedli, do rovnakého centra sa chystá aj poľský reťazec Martes Sport. Iba prednedávnom sme informovali, že Woolworth pripravuje aj ďalšiu predajňu, ktorá vznikne v OC Max Nitra. Jej otvorenie je naplánované už na 26. júna
Nové nákupné centrá po celom Slovensku
Retailové parky pod značkou OC Klokan sú už súčasťou viacerých slovenských miest. Návštevníci ich nájdu napríklad v Banskej Bystrici, Bytči, Komárne, Piešťanoch, Šali, Senici, Žiline či vo Zvolene. Spoločnosť však pokračuje v rozširovaní svojej siete a pripravuje ďalšie projekty.
Nové obchodné parky majú vyrásť nielen v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany, ale aj vo Svidníku, v Rimavskej Sobote a Bernolákove. V plánoch sú tiež nové retailové centrá v Chorvátskom Grobe, ďalšie projekty v Senci a rozšírenie pôsobenia v žilinskej lokalite Rosuce.
Developer tak postupne posilňuje svoju prítomnosť v rôznych regiónoch Slovenska a prináša moderné nákupné možnosti aj do menších miest a rozvíjajúcich sa oblastí.
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