Ľudia išli z kúpaliska do nemocnice: Čo presne sa stalo v Diakovciach? Odpoveď stále nemáme

Vozidlo Záchrannej zdravotnej služby

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Michaela Olexová Petra Sušaninová
TASR
Nebolo zaznamenané prekročenie limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok.

Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach v okrese Šaľa zostáva naďalej nejasná. Napriek dôkladnej kontrole sa nepodarilo identifikovať jednoznačný zdroj možnej intoxikácie ani potvrdiť prítomnosť nebezpečných látok v priestore kúpaliska, informovala spoločnosť Bekor, prevádzkovateľ AVA Termalparku Diakovce.

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Opakované kontrolné merania kvality bazénových vôd a ovzdušia v okolí bazénových telies boli vykonané v piatok.

Výsledky všetkých vykonaných meraní potvrdili, že sledované hodnoty sa nachádzajú v stanovených normách.

Neznámou látkou zrejme nebol chlór ani amoniak

Nebolo zaznamenané prekročenie limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok, potvrdil prevádzkovateľ kúpaliska. Jeho vyjadrenia potvrdili aj hasiči, ktorí merania vykonávali priamo na mieste. Na základe vykonaných kontrol a dostupných odborných stanovísk bola prevádzka kúpaliska vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť.

V priestoroch detského a rodinného bazéna došlo vo štvrtok (6. 8.) k náhlej zdravotnej nevoľnosti viacerých návštevníkov kúpaliska. Po kontakte s neznámou látkou malo zdravotné problémy 16 ľudí, osem z nich skončilo v nemocnici. Podľa aktuálnych informácií sú všetci v poriadku.

Záber na ľudí v jazere
Ilustračná foto: TASR

Na miesto boli okamžite privolané zložky integrovaného záchranného systému, konkrétne príslušníci Hasičského a záchranného zboru, zdravotnícki záchranári a Policajný zbor.

Záchranné zložky dorazili na miesto približne do siedmich minút od nahlásenia udalosti a bezodkladne začali vykonávať potrebné opatrenia vrátane opakovaných meraní kvality ovzdušia a monitorovania možných rizikových faktorov. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov bolo preventívne rozhodnuté o evakuácii areálu a ukončení prevádzky kúpaliska na zvyšok dňa.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na kúpalisku. Presná príčina udalosti je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Čo presne sa dialo včera?

Včera sme vás informovali o tom, že na termálnom kúpalisku v Diakovciach došlo k problému. Podľa prvotných informácií sa mala približne stovka návštevníkov sťažovať na kašeľ a pálenie očí, medzi nimi aj deti. Prvou teóriou bol podľa portálu TV Noviny možný únik chlóru.

„Dnes sme prijali oznámenie, že na jednom z termálnych kúpalísk v blízkosti mesta Šaľa došlo k vystaveniu viacerých osôb počas kúpania ku kontaktu s neznámou látkou, ktorá u nich vyvolala zdravotné ťažkosti. Tie si vyžiadali lekárske ošetrenie privolanou RZP priamo na mieste,“ informovala na sociálnej sieti polícia.

„Hliadka OO PZ Šaľa hodnovernosť oznámenia priamo na mieste preverila. Podľa doteraz zistených informácií mali byť desiatky osôb vystavených vyššej koncentrácii látky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala vo vode. Okolitému prostrediu nebezpečenstvo nehrozí,“ vysvetlila. Dodala, že vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie okolností.

Informáciu o úniku neznámej látky na kúpalisku v okrese Šaľa neskôr potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Dodal, že niekoľko ľudí bolo prevezených sanitkami do nemocnice. Podľa informácií Tv Novín sa sťažovali na nevoľnosť a sťažené dýchanie, no zvýšená koncentrácia chlóru sa nakoniec nepotvrdila.

Hasiči premeriavali okolie, ale nepotvrdili zvýšenie hodnôt chlóru,“ skonštatovalo KR HaZZ. Do ôsmej hodiny večer na kúpalisku neboli už žiadni návštevníci a odišiel aj personál.

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