Na Slovensku rastie päť nových obchodných centier. Známy developer ich prinesie aj do menších miest

Retailové parky, obchodné areály či nákupné centrá rastú na Slovensku ako huby po daždi. Azda najaktívnejším hráčom je v tomto segmente v uplynulých rokoch developer KLM Real Estate, ktorý do viacerých tuzemských regiónov priniesol značku OC Klokan. Tá sa objaví v nových lokalitách aj v najbližších dvanástich mesiacoch.
V posledných dvoch rokoch prinieslo KLM retailové parky do Banskej Bystrice, Bytče, Šale, Piešťan, Senice či Žiliny. Domov v nich našli etablované reťazce, ale tiež noví obchodníci, ktorí vzali slovenský trh útokom a v tvrdom konkurenčnom prostredí sa uchádzajú o priazeň domácich spotrebiteľov.
Projekty idú podľa plánu
Obľúbenosť retailových parkov na Slovensku rastie a mnohí zákazníci ich vyhľadávajú kvôli kompaktnosti a praktickosti. Zvykom totiž býva, že v takýchto obchodných zónach je zastúpená pestrá paleta predajcov – potraviny, drogéria, elektro, chovateľské potreby, oblečenie, športové potreby či diskontné reťazce. Výhodou je tiež pohodlné parkovanie a vstup do predajní priamo z exteriéru bez potreby navštevovať väčšie nákupné centrá.
Práve na rozmanitej a zvučnej zostave obchodníkov stavia aj developer KLM Real Estate, ktorý v rámci svojich projektov spolupracuje s najväčšími domácimi reťazcami.
Platiť by to malo aj pri nových pripravovaných projektoch, na ktorých developer momentálne pracuje. Podľa dostupných informácií na Slovensku otvorí v tomto roku až päť nových shopping areálov. Konkrétne sa tak stane v nitrianskej časti Dolné Krškany, v Rimavskej Sobote, vo Svidníku, v južnej časti Žiliny a pokračovania sa dočká vo forme druhej etapy projekt v Chorvátskom Grobe.
Tieto lokality pre interez potvrdili aj zástupcovia developera. „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že projekty idú zhruba podľa predpokladaného harmonogramu,“ uviedol generálny manažér spoločnosti Matúš Klima. Ako dodal, všetky projekty majú platné stavebné povolenia a tiež uzatvorené zmluvy so zhotoviteľmi, pričom začiatok prác je naplánovaný už v najbližších dňoch.
Väčšina priestorov je už obsadená
KLM priblížilo aj odhadované termíny ukončenia prác. V Chorvátskom Grobe by to mohlo byť už v druhom kvartáli tohto roka, v Žiline a Dolných Krškanoch na prelome druhého a tretieho kvartálu. Čo sa týka Rimavskej Soboty a Svidníka, odovzdanie je naplánované na koniec aktuálneho roka.
Z veľkej časti je podľa Klimu uzatvorená aj otázka nájomcov, ktorí budú v retailových parkoch pôsobiť. „V súčasnosti ešte prebieha zazmluvňovanie posledných voľných priestorov v dvoch lokáciách. Ako zvyčajne, konkrétne mená nájomcov v jednotlivých lokalitách komunikujeme po dohode s nimi až tesne pred finálnym termínom otvorenia daného OC Klokan,“ dodal pre interez generálny manažér KLM Real Estate.
Podľa našich informácií budú medzi nájomcami stabilné mená, ktoré tvoria kostru už existujúcich retailových parkov od tohto developera. Zároveň však stále prebiehajú rokovania s niektorými novými reťazcami, ktoré expandovali na slovenský trh v uplynulom období.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku