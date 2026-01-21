Nová predajňa známeho reťazca rastie ako z vody. Prvých zákazníkov privíta už o pár týždňov

Nemecký reťazec Lidl je dlhodobou stálicou na našom trhu. Od roku 2004 patrí k najsilnejším spoločnostiam v maloobchodnej sfére. Prevádzkuje už 179 predajní po celom Slovensku a chystá ďalšie. Najbližšie k otvoreniu sú predajne v Nitre a Zákamennom.
V Nitre sa prevádzka bude nachádzať na Hlohoveckej ceste, oproti predajni Metro a v blízkosti diaľnice R1. Severná časť mesta tak pokračuje v premene na obchodnú zónu. Po otvorení predajní XXXLutz a Hornbach sa okrem Lidla pripravuje aj nová predajňa McDonald’s. O podrobnostiach sme informovali v samostatnom článku.
Výstavba napreduje
Podľa informácií zverejnených na webovej stránke developera otvorí Lidl modernú predajňu s predajnou plochou približne 1 810 m² na pozemku s celkovou rozlohou 12 815 m². Projekt zahŕňa aj rozsiahle parkovisko a prispôsobenie okolia. Na miesto, kde už čoskoro bude stáť nová predajňa, sme sa boli pozrieť a výstavba prebieha v plnom prúde.
Predpokladaný termín odovzdania hotovej stavby spoločnosti Lidl je február 2026, samotný dátum otvorenia pre verejnosť zatiaľ Lidl oficiálne neoznámil. Na portáli Profesia však zverejnil inzerát, v ktorom hľadá predavača do novej predajne v Nitre. Ponúkaný nástupný plat je na úrovní 1 250 eur mesačne. Rovnaký inzerát ponúka firma aj pre prevádzku v Zákamennom, kde bude predajňa súčasťou nového obchodného centra.
Pokračuje v expanzii
Otvorenie nových predajní v krátkom časovom horizonte nám už potvrdil aj diskontný reťazec.
„Novú predajňu potravín Lidl v Nitre plánujeme otvoriť v horizonte najbližších týždňov, rovnako ako prevádzku v Zákamennom. V Rajci by predajňa Lidl mala pribudnúť na prelome jari a leta. O termínoch otvorenia nových predajní vždy informujeme s dostatočným časovým predstihom,“ uviedol Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti.
Spoločnosť tak pokračuje v stratégii rozširovania predajní aj do menších miest a obcí. „Keďže sa chceme ešte viac priblížiť našim zákazníkom, v budúcnosti pribudnú prevádzky naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ uviedla v minulosti pre interez hovorkyňa Adriána Maštalircová.
