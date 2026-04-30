Najväčší slovenský mobilný operátor kupuje konkurenciu: Nákupu už nič nebráni, cena je obrovská

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Spájajú sa dvaja poprední operátori.

Protimonopolný úrad dnes odobril najväčšiemu operátorovi na Slovensku O2 kúpu UPC Broadband Slovakia. Obchod bol ohlásený ešte vlani, s hodnotou 95 miliónov eur.

Podľa úradu zostáva na trhu aj po tomto obchode ešte dostatok poskytovateľov internetu a konkurencia bude dostatočná. Rovnako je to aj u platenej televízie, kde malo O2 doteraz malý podiel.

Spojenie UPC a O2 Slovakia má za cieľ vytvoriť silnejšie konkurenčné prostredie na trhu s integrovanými fixnými i mobilnými službami, čo by malo zákazníkom priniesť podstatné výhody. Medzi ne patria rozšírené možnosti inovatívnych služieb, širšia ponuka televízneho obsahu a vyššie investície do sieťovej infraštruktúry.

Firmy hovoria o výhodách

Táto akvizícia odzrkadľuje širší trend v telekomunikačnom sektore, zameraný na rastúcu konkurenciu, zlepšenie zákazníckeho zážitku a investície do digitálnej infraštruktúry. Spojenie oboch spoločností má potenciál zvýšiť kvalitu konektivity, rozšíriť ponuku zábavy a zároveň posilniť konkurenciu na trhu.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, širokopásmových a telefónnych služieb na Slovensku, s giga-ready sieťou dostupnou pre takmer 650 000 domácností vo viac než 80 mestách. Ponúka internet s rýchlosťou pripojenia až do 2,5 Gb/s, cez 200 televíznych kanálov vrátane viac ako 120 v HD kvalite a výhodné volania na pevnej linke. O2 Slovakia je vedúci operátor v mobilnom segmente s 2,37 miliónmi aktívnych SIM kariet a zároveň poskytuje pevné internetové služby a vlastnú televíznu platformu O2 TV.

Krimi seriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii…

