Damon z Upírskych denníkov po rokoch prehovoril o veľkom finančnom dlhu. Musel predať domy aj autá

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Dostať sa z finančných problémov bolo ťažké, zdôveril sa.

Seriál Upírske denníky (The Vampire Diaries) uzrel svetlo sveta v roku 2009 a celkovo dostal 8 sérií. Vyrástla na ňom jedna generácia a čo je zaujímavé, dnes sa k nemu vracajú nielen títo diváci, ale aj súčasní tínedžeri, ktorí len spoznávajú jeho čaro. Medzi fanúšikmi sa vedie nekonečná debata o tom, či patria do tímu Stefan – Paul Wesley, alebo Damon – Ian Somerhalder. Ak ste viac fandili Damonovi, zamysleli ste sa niekedy nad tým, kam sa herec, ktorý ho stvárnil, vlastne vytratil?

Ian Somerhalder sa počas svojho pôsobenia v Upírskych denníkoch stal miláčikom predovšetkým ženského publika, no v roku 2019, po účinkovaní v seriáli V Wars, sa zrazu z hereckého sveta vytratil. Na rozdiel od jeho kolegu Paula Wesleyho, ktorý neustále pracuje na nových projektoch. Po rokoch sa Somerhalder rozhovoril pre E! News o tomto svojom kroku a priznal, že čelil finančným problémom.

Ian Somerhalder a Paul Wesley v Upírskych denníkoch ako Damon a Stefan, foto: MovieStillsDB

Všetko muselo ísť preč

„Herectvo som opustil pred siedmimi rokmi. Zanechal som šialene lukratívnu kariéru v televízii po finančnom otrase, ktorý zapríčinilo budovanie firmy, ktorú som nevybudoval správne. Pre podvod sme sa s manželkou dostali do osemcifernej straty,“ uviedol. Touto šialenou sumou sa zaručil banke pre nemenovanú spoločnosť zaoberajúcu sa čistou energiou a neskončilo to tak, ako dúfal.

Jeho manželkou je tiež herečka, Nikki Reed, ktorú môžete poznať z filmov s rovnakou tematikou, ako boli Upírske denníky. Stvárnila postavu Rosalie v Twilight ságe. A podľa Somerhaldera bola práve ona veľkou pomocou pri vyhrabaní sa z dlhov. Počas toho museli predať všetko, herec spomenul obrazy, autá, hodinky aj domy.

Somerhalder v podnikaní pokračuje a aktuálne sa dokonca začal učiť pilotovať. Ešte v roku 2024 sa zdôveril pre magazín People, že k herectvu sa vrátiť neplánuje.

