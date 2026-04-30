Hviezda prvej série Love Islandu čaká dieťa. Zverejnila video, na ktorom jej partner nadšene vyberá kočík

Bývalé hviezdy reality šou často zostávajú v centre pozornosti aj dlho po skončení vysielania.
Niektoré príbehy naberú ten pravý rozmer až po tom, čo zhasnú kamery. Presne taký dnes prežíva aj Simona Balgová, ktorá si svoje šťastie našla mimo reality šou. Bývalá účastníčka prvej série zoznamovacej šou Love Island Češka Simona Balgová zverejnila na Instagrame video, na ktorom jej nastávajúci manžel skúša kočík. Nenápadný moment však naznačuje veľkú novinku – všetko nasvedčuje tomu, že dvojica očakáva svoj prvý spoločný prírastok.
Kočík ako jasný symbol
Pohľad na Filipa, ktorý s úsmevom manipuluje s detským kočíkom, hovorí jasnou rečou o tom, že svadobné zvony nebudú jedinou veľkou udalosťou v blízkej budúcnosti tejto dvojice. Prípravy na novú životnú rolu sú v plnom prúde a video zachytáva novú etapu, na ktorú sa obaja spoločne tešia.
Zábery, na ktorých si Simonin nastávajúci manžel skúša jazdu s kočíkom, potvrdzujú, že sa rodina už čoskoro rozrastie o prvého spoločného potomka. Simona tak definitívne vymenila hľadanie lásky pred televíznymi kamerami za súkromné šťastie a budovanie rodinného zázemia.
