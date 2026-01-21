Nakupovať sem chodia mnohí Slováci. Známe obchodné centrum pripravuje veľkú zmenu, zákazníkov rozdelilo na dva tábory

Nákupné centrum Avion patrí medzi najnavštevovanejšie obchodné zóny nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Dôvodom je okrem pestrej škály nájomcov aj prítomnosť švédskeho gigantu Ikea, pričom shopping ťaží aj z výhodnej polohy pri diaľnici a letisku. Táto skutočnosť má však v realite aj opačný efekt, a to je dôvod, prečo sa kompetentní rozhodli vykonať zásadnú zmenu.
Návštevníci a miestni obyvatelia sú už roky zvyknutí, že parkovanie pri Avione a obchodnom dome Ikea nie je spoplatnené. To sa ale už o pár týždňov definitívne zmení a do platnosti vstúpia nové pravidlá. Upozornil na to portál Bratislavak.
Nastupujú štandardné podmienky
Zmena sa tak dotkne prakticky každého zákazníka a platná má byť od 1. apríla 2026. Spoplatnené parkovanie bude platiť ako pre kapacity Avionu, tak aj pre nábytkársku Ikeu. Podľa ďalších zverejnených správ má byť bezplatná doba parkingu počas týždňa stanovená na 3 hodiny, cez víkend na 5 hodín. Každá ďalšia hodina má stáť 3,50 eura. Veľmi podobné pravidlá už platia aj v iných známych nákupných centrách ako Nivy, Eurovea, Aupark, Central či VIVO!.
Uvedený krok prichádza po tom, čo sa situácia na parkoviskách v známej shopping zóne permanentne zhoršovala. Týkalo sa to najmä dostupnosti parkovania pre zákazníkov, ktoré bolo znižované dlhodobým parkovaním miestnych obyvateľov, prípadne dovolenkárov či zamestnancov okolitých firiem.
„Nový systém parkovania podporuje efektívnejšie využívanie parkovacích kapacít a zabezpečuje ich lepšiu dostupnosť pre návštevníkov obchodného domu Ikea a nákupného centra Avion. Jeho cieľom je zvýšiť komfort našich zákazníkov,“ uviedli pre portál Bratislavak zástupcovia reťazca Ikea.
Bezlístkový systém
Bolo bežnou praxou, že parkovacie zóny pri Avione, respektíve obchodnom dome Ikea, využívali s cieľom vyhnúť sa platenému parkingu napríklad cestujúci z neďalekého letiska, respektíve prichádzajúci ľudia z okolia ako záchytný bod. Tento stav tak mal znepríjemňovať skúsenosť z návštevy reálnym zákazníkom.
Ako ďalej uviedol portál startstop.sk, prevádzkovateľ parkovacích plôch vychádzal pri plánovaní nového systému z prieskumov, podľa ktorých čas návštevy väčšiny zákazníkov dosahuje maximálne niekoľko hodín. Zavedený by mal byť bezlístkový systém, ktorý bude rozpoznávať EČV a následné platby budú realizované priamo pri výjazdovej rampe. V prípade, že vodič opustí areál parkovísk ešte v bezplatnom časovom pásme a chcel by sa vrátiť skôr, ako po troch hodinách, platbe sa nevyhne.
S podobnými informáciami prišiel aj poslanec mestskej časti Rača Michal Feik. „Cieľom opatrenia je obmedziť dlhodobé a účelovo nesúvisiace parkovanie, ktoré dnes podľa prevádzkovateľa blokuje miesta určené pre zákazníkov,“ uvádza v statuse.
Na sociálnych sieťach sa okolo zverejnenej novinky strhli pomerne bohaté diskusie, ktoré rozdelili používateľov na dve skupiny. Kým jedna skupina opatrenie víta a hovorí o pozitívnom kroku smerom k ich nákupnej skúsenosti, iní hovoria o strate dôležitého benefitu, kvôli ktorému shopping navštevovali.
