Mrazivé tajomstvo hitu Horou: Zuzana Smatanová po rokoch prehovorila o komplikáciách aj jeleňovi Mišovi

Niektoré piesne potrebujú čas, aby dozreli, zatiaľ čo iné sa do sŕdc poslucháčov zapíšu hneď pri prvom tóne.
Dlhoročná speváčka Zuzana Smatanová sa na svojom Instagrame podelila o pohľad do zákulisia vzniku ikonickej skladby Horou, ktorá práve dnes oslavuje svoju prvú dekádu. Cesta tejto piesne sa začala nečakaným prívalom inšpirácie v domácom prostredí a vyvrcholila mimoriadne náročnou produkciou so živým orchestrom, mužským zborom a autentickými fujarami.
Celý proces sprevádzali dramatické okolnosti natáčania v mrazivej decembrovej divočine, magické stretnutie so živým jeleňom a riadne osobné nasadenie, ktoré z tejto skladby urobilo jeden z najvýznamnejších pilierov speváčkinej kariéry.
Zhmotnenie niečoho vyššieho za dvadsať minút
„Presne dnes oslavuje pesnička Horou 10 rokov. Hovorí sa, že keď dosiahne hit desať rokov, stane sa z neho evergreen. Horou má za sebou toľko krásnych príbehov… vznikla u mňa doma za 20 minút. Text sa zo mňa sypal úplne sám, a práve toto sú tie momenty, kedy sa cítim iba ako nástroj niečoho väčšieho, čo cezo mňa prúdi a ja to len zhmotňujem na papier,“ spomína Zuzana na okamih, kedy pieseň prvýkrát uzrela svetlo sveta.
Hoci text vznikol bleskovo, finálna podoba skladby bola výsledkom mravčej práce a veľkej produkcie. „Nahrávali sme ju v štúdiu 8 mesiacov. Živé sláky, mužský spevácky zbor, fujary trombity… žila som ňou denne,“ dodáva speváčka, čím podčiarkuje hĺbku a precíznosť, ktorú skladbe venovala.
