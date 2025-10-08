Známe diskontné predajne pribudnú v ďalších regiónoch. Lidl sa rozširuje, otvorí minimálne sedem nových obchodov

Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Nemecká sieť mieri aj do menších miest a obcí. Jej cieľom je priblížiť sa slovenským zákazníkom čo najviac.

Slovenské maloobchodné vody tento rok rozvírilo niekoľko nových hráčov. Azda najočakávanejší bol príchod poľskej Biedronky, patriacej do portugalskej skupiny Jerónimo Martins. Tá je u našich susedov známa tým, že prevádzky otvára aj v menších regiónoch a podobný scenár sa začína napĺňať aj u nás. Konkurencia však nespí na vavrínoch a veľmi pružne reaguje napríklad nemecký Lidl.

Člen Schwarz Gruppe už tento rok stihol otvoriť osem nových predajní. Konkrétne sa tak stalo v Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Aktuálne tak Lidl na Slovensku má 175 pobočiek a ako spoločnosť avizuje, pribudnú aj ďalšie.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Po Hypernove ostal v meste opustený obchodný dom. Známa sieť teraz predbehla konkurenciu a otvorila tu novú predajňu
2.
Lacný reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný tovar bude predávať v novom obchodnom centre
3.
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Zobraziť všetky články (209)

V súčasnosti je známych niekoľko projektov v rôznych štádiách realizácie. „Keďže sa chceme ešte viac priblížiť našim zákazníkom, v budúcnosti pribudnú prevádzky naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ potvrdila pre interez hovorkyňa Adriána Maštalircová.

Hlavné mesto, ale tiež obec na Orave

Zástupkyňa Lidl Slovensko zároveň prezradila sedem lokalít, ktoré sa na nové diskontné predajne môžu tešiť. „Nové predajne pribudnú v Bratislave, Poltári, Kútoch, Žiline, Zákamennom, Nitre a v Rajci,“ dodala. Okrem toho portál interez pred časom upozornil aj na projekt novej prevádzky v Giraltovciach.

Zaujímavosťou je, že pre spomínané Giraltovce, Zákamenné, Poltár, Kúty a Rajec pôjde vôbec o prvé predajne značky Lidl. V Bratislave, Žiline a Nitre si tržbový líder medzi tuzemskými potravinovými reťazcami bude chcieť upevniť svoju súčasnú pozíciu.

Ilustračná foto: Aljona83, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Bližšie detaily o pripravovaných projektoch Lidl nespresnil, známe teda nie sú ani presné dátumy otvorení. Z verejne dostupných informácií je však zrejmé, že napríklad v Bratislave rastie predajňa nemeckého diskontu v lokalite Bory, v Zákamennom zase bude súčasťou nového obchodného centra. V podobnom duchu sa nesú aj informácie okolo nového obchodu v Kútoch či v Poltári.

Na juhu Slovenska bude Lidl jedným z nájomcov v novom retailovom parku OC Point, ktorý má podľa posledných správ plánované otvorenie v novembri. Jeho súčasťou budú aj ďalšie prevádzky módneho či lekárenského typu.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu, v príprave…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac