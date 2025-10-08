Známe diskontné predajne pribudnú v ďalších regiónoch. Lidl sa rozširuje, otvorí minimálne sedem nových obchodov

Slovenské maloobchodné vody tento rok rozvírilo niekoľko nových hráčov. Azda najočakávanejší bol príchod poľskej Biedronky, patriacej do portugalskej skupiny Jerónimo Martins. Tá je u našich susedov známa tým, že prevádzky otvára aj v menších regiónoch a podobný scenár sa začína napĺňať aj u nás. Konkurencia však nespí na vavrínoch a veľmi pružne reaguje napríklad nemecký Lidl.
Člen Schwarz Gruppe už tento rok stihol otvoriť osem nových predajní. Konkrétne sa tak stalo v Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Aktuálne tak Lidl na Slovensku má 175 pobočiek a ako spoločnosť avizuje, pribudnú aj ďalšie.
V súčasnosti je známych niekoľko projektov v rôznych štádiách realizácie. „Keďže sa chceme ešte viac priblížiť našim zákazníkom, v budúcnosti pribudnú prevádzky naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ potvrdila pre interez hovorkyňa Adriána Maštalircová.
Hlavné mesto, ale tiež obec na Orave
Zástupkyňa Lidl Slovensko zároveň prezradila sedem lokalít, ktoré sa na nové diskontné predajne môžu tešiť. „Nové predajne pribudnú v Bratislave, Poltári, Kútoch, Žiline, Zákamennom, Nitre a v Rajci,“ dodala. Okrem toho portál interez pred časom upozornil aj na projekt novej prevádzky v Giraltovciach.
Zaujímavosťou je, že pre spomínané Giraltovce, Zákamenné, Poltár, Kúty a Rajec pôjde vôbec o prvé predajne značky Lidl. V Bratislave, Žiline a Nitre si tržbový líder medzi tuzemskými potravinovými reťazcami bude chcieť upevniť svoju súčasnú pozíciu.
Bližšie detaily o pripravovaných projektoch Lidl nespresnil, známe teda nie sú ani presné dátumy otvorení. Z verejne dostupných informácií je však zrejmé, že napríklad v Bratislave rastie predajňa nemeckého diskontu v lokalite Bory, v Zákamennom zase bude súčasťou nového obchodného centra. V podobnom duchu sa nesú aj informácie okolo nového obchodu v Kútoch či v Poltári.
Na juhu Slovenska bude Lidl jedným z nájomcov v novom retailovom parku OC Point, ktorý má podľa posledných správ plánované otvorenie v novembri. Jeho súčasťou budú aj ďalšie prevádzky módneho či lekárenského typu.
