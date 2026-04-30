Izrael možno opäť zasiahne proti Iránu: Je pripravený vrátiť ho do doby kamennej

Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok uviedol, že aj keď jeho krajina podporuje diplomatické snahy USA voči Iránu, Tel Aviv bude možno čoskoro musieť „opäť zakročiť“ proti Teheránu, aby sa uistil, že islamská republika „sa nestane opäť hrozbou pre Izrael“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Irán utrpel za posledný rok mimoriadne ťažké údery, ktoré ho vo všetkých oblastiach vrátili o niekoľko rokov späť,“ uviedol Kac. „Americký prezident Donald Trump v koordinácii s (izraelským) premiérom Benjaminom Netanjahuom sa snaží o dokončenie cieľov operácie, ktorej zámerom je zabezpečiť, aby Irán v budúcnosti už nebol hrozbou pre Izrael, Spojené štáty a slobodný svet,“ uviedol Kac vo vyhlásení.
Izrael je pripravený pokračovať vo vojne
„Podporujeme toto úsilie a poskytujeme potrebnú podporu, ale je možné, že čoskoro budeme musieť opäť konať, aby sme zaistili splnenie týchto cieľov,“ varoval izraelský minister.
Kac presne pred týždňom, 23. apríla, uviedol, že Izrael je pripravený pokračovať vo vojne proti Iránu s cieľom „vrátiť ho do doby kamennej“, a že čaká len na povolenie od Spojených štátov. Vo vojne medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom platí prímerie od 8. apríla. Krátko pred jeho vypršaním americký prezident Donald Trump oznámil, že USA ho predlžujú na neurčito, aby vytvorili priestor pre pokračovanie mierových rokovaní.
