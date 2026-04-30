Hormuzský prieliv bude bez americkej prítomnosti, tvrdí Irán: Krajina zaviedla za prechod mýto

Petra Sušaninová
TASR
Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf vo štvrtok vyhlásil, že kontrola Iránu nad strategickým Hormuzským prielivom zabezpečí budúcnosť bez prítomnosti Spojených štátov v tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dnes, riadením Hormuzského prielivu, Irán zabezpečí sebe aj svojim susedom vzácne požehnanie bez americkej prítomnosti a zasahovania,“ uviedol Kálíbáf na sociálnej sieti X. Tento prieliv je ohniskom napätia od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Teherán ho prakticky uzavrel po začiatku americko-izraelských útokov na Irán.

Zavedenie mýta

Iránske štátne médiá 30. marca oznámili, že bezpečnostná komisia parlamentu schválila plány na zavedenie mýta za prechod cez Hormuz. Nebolo však jasné, či sa uskutočnilo konečné hlasovanie o tomto návrhu, upozorňuje agentúra AFP. Minulý týždeň vysokopostavený predstaviteľ iránskeho parlamentu Hamídrezá Hádžíbábájí uviedol, že islamská republika na svojich účtoch zaznamenala prvé príjmy z mýta, ktoré majú platiť lode plaviace sa cez Hormuz.

Kálíbáf sa k strategickému prielivu vyjadril po tom, ako prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok kritizoval námornú blokádu iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, ktorá podľa neho ešte viac prehlbuje napätie v Perzskom zálive. USA uvalili túto námornú blokádu na spomínané prístavy a pobrežie Iránu 13. apríla, niekoľko dní po tom, ako sa krajiny dohodli na prímerí, pripomína AFP.

