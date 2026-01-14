Na Slovensku už o pár dní pribudne ďalší McDonald’s. Nová reštaurácia vyrástla vo frekventovanej lokalite

Expanzia reťazca McDonald’s na Slovensku pokračuje a na rade je ďalšie krajské mesto. Obyvatelia Nitry sa môžu tešiť na novú reštauráciu, ktorá doplní dvojicu už existujúcich pobočiek a zároveň zlepší dostupnosť obľúbeného fastfoodu pre motoristov aj návštevníkov mesta.
Značka v posledných rokoch systematicky rozširuje svoju prítomnosť naprieč regiónmi. Jednak vstupom do miest, kde predtým nepôsobila, ale aj posilnením pozície v už existujúcich lokalitách.
Jednou z nich je aj severná časť Nitry, ktorá je zaujímavá svojou polohou pri diaľnici R1. Po pobočkách v OC Mlyny a na Bratislavskej ceste to teda bude v poradí tretia reštaurácia v meste.
Rastúca zóna pri diaľnici R1
Nová prevádzka vzniká v lokalite Na Pasienkoch, v susedstve obchodných domov Hornbach a XXXLutz, len niekoľko desiatok metrov od rýchlostnej cesty R1. Ide o lokalitu, ktorá sa v posledných rokoch výrazne rozvíja a prirodzene láka veľké značky. Výstavba je už vo finálnej fáze a objekt je na prvý pohľad rozpoznateľný aj vďaka ikonickému logu. Podľa dostupných informácií by mala reštaurácia otvoriť svoje brány už čoskoro, konkrétne 22. januára.
„V Nitre plánujeme otvorenie novej prevádzky na Pasienkoch koncom tohto mesiaca,“ vyjadrila sa pre interez Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti.
Zákazníci sa môžu tešiť na McDrive, samostatnú časť McCafé aj priestor určený rodinám s deťmi. Súčasťou areálu má byť aj vonkajšie ihrisko, vďaka čomu nebude reštaurácia slúžiť len ako rýchla zastávka pre vodičov.
Zároveň by táto pobočka svojou lokalitou mala odbremeniť už existujúce prevádzky v centre mesta od častého náporu zákazníkov.
Spoločnosť už pred otvorením spustila nábor zamestnancov do novej prevádzky na portáli Profesia. Prácu ponúka nielen na plný či skrátený úväzok, ale aj formou brigád, pričom cieľovou skupinou sú najmä študenti. Celkovo má nová prevádzka zamestnať približne 80 ľudí.
Chystá sa aj štvrtá prevádzka
Ako uvádza portál Nitralive, na pláne je aj ďalšia prevádzka v centre Nitry. Podľa chystaných plánov na webe Enviroportálu má ísť dokonca o dvojpodlažnú novostavbu, obyvatelia Nitry sa teda môžu tešiť na pravdepodobne najväčšiu prevádzku v meste. Oslovili sme aj samotnú spoločnosť, termín otvorenia tejto prevádzky však ešte známy nie je.
„K ďalšej novej lokalite v Nitre sa nateraz nebudeme vyjadrovať, nakoľko všetko je vo fáze plánovania,“ povedala Poláčeková.
