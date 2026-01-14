Na Slovensku už o pár dní pribudne ďalší McDonald’s. Nová reštaurácia vyrástla vo frekventovanej lokalite

Foto: McDonald's

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Obľúbená sieť rýchleho občerstvenia sa chystá na otvorenie ďalšej reštaurácie, príde to už budúci týždeň.

Expanzia reťazca McDonald’s na Slovensku pokračuje a na rade je ďalšie krajské mesto. Obyvatelia Nitry sa môžu tešiť na novú reštauráciu, ktorá doplní dvojicu už existujúcich pobočiek a zároveň zlepší dostupnosť obľúbeného fastfoodu pre motoristov aj návštevníkov mesta.

Značka v posledných rokoch systematicky rozširuje svoju prítomnosť naprieč regiónmi. Jednak vstupom do miest, kde predtým nepôsobila, ale aj posilnením pozície v už existujúcich lokalitách.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Slováci budú nakupovať v nových lacných predajniach. Veľkú expanziu plánuje Biedronka aj Woolworth, diskontov pribúda
2.
Nový obchodný reťazec sa rozrastá. Plánuje otvorenie v ďalšom meste, chystá tam obrovskú predajňu
3.
Rodina našla bloček z roku 1997: Obsahuje 122 produktov, cena za nákup v supermarkete vám ukradne spánok
Zobraziť všetky články (258)

Jednou z nich je aj severná časť Nitry, ktorá je zaujímavá svojou polohou pri diaľnici R1. Po pobočkách v OC Mlyny a na Bratislavskej ceste to teda bude v poradí tretia reštaurácia v meste.

Rastúca zóna pri diaľnici R1

Nová prevádzka vzniká v lokalite Na Pasienkoch, v susedstve obchodných domov Hornbach a XXXLutz, len niekoľko desiatok metrov od rýchlostnej cesty R1. Ide o lokalitu, ktorá sa v posledných rokoch výrazne rozvíja a prirodzene láka veľké značky. Výstavba je už vo finálnej fáze a objekt je na prvý pohľad rozpoznateľný aj vďaka ikonickému logu. Podľa dostupných informácií by mala reštaurácia otvoriť svoje brány už čoskoro, konkrétne 22. januára.

„V Nitre plánujeme otvorenie novej prevádzky na Pasienkoch koncom tohto mesiaca,vyjadrila sa pre interez Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti.

Zákazníci sa môžu tešiť na McDrive, samostatnú časť McCafé aj priestor určený rodinám s deťmi. Súčasťou areálu má byť aj vonkajšie ihrisko, vďaka čomu nebude reštaurácia slúžiť len ako rýchla zastávka pre vodičov.

Foto: McDonald’s

Zároveň by táto pobočka svojou lokalitou mala odbremeniť už existujúce prevádzky v centre mesta od častého náporu zákazníkov.

Spoločnosť už pred otvorením spustila nábor zamestnancov do novej prevádzky na portáli Profesia. Prácu ponúka nielen na plný či skrátený úväzok, ale aj formou brigád, pričom cieľovou skupinou sú najmä študenti. Celkovo má nová prevádzka zamestnať približne 80 ľudí.

Chystá sa aj štvrtá prevádzka

Ako uvádza portál Nitralive, na pláne je aj ďalšia prevádzka v centre Nitry. Podľa chystaných plánov na webe Enviroportálu má ísť dokonca o dvojpodlažnú novostavbu, obyvatelia Nitry sa teda môžu tešiť na pravdepodobne najväčšiu prevádzku v meste. Oslovili sme aj samotnú spoločnosť, termín otvorenia tejto prevádzky však ešte známy nie je.

„K ďalšej novej lokalite v Nitre sa nateraz nebudeme vyjadrovať, nakoľko všetko je vo fáze plánovania,“ povedala Poláčeková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
McDonald’s na Slovensku otvoril úplne novú reštauráciu. Vyrástla v rozvíjajúcej sa lokalite v modernej shopping…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac