Veľká predajňa známeho reťazca už rastie. Obchod prichádza do mesta, kde doteraz nebol, otvárať by mal už na jar

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Šiesta slovenská pobočka by mala byť hotová na jar, potvrdila to už aj samotná spoločnosť.

Najväčšie hobbymarkety patria medzi najsilnejšie slovenské nepotravinové reťazce, čo každoročne dokazujú aj v rámci hospodárskych výsledkov. Svoju pozíciu si medzi nimi vybudoval nemecký Hornbach, ktorý hlási ďalšiu tuzemskú expanziu.

Ešte počas októbra sme vás v našom článku informovali o tom, že Hornbach so svojím projektom mieri do Zvolena a hotový by mal byť počas roka 2027. Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky obchodníka, nová predajňa rastie aj v Trnave a hotová bude oveľa skôr.

Sľubuje široký sortiment a odborné poradenstvo

Zaujímavosťou je, že nemecká spoločnosť zatiaľ otvorila svoje pobočky iba v krajských mestách. Konkrétne dvakrát v Bratislave a raz v Nitre, Prešove a v Košiciach. Trnava teda doplní portfólio krajských miest už o pár mesiacov. Súčasťou projektu už tradične budú tri časti – klasické predajné priestory, záhradné centrum a drive-in pasáž, vďaka ktorej je možné tovar naložiť priamo do auta bez potreby fyzickej návštevy priestorov obchodu.

Nemeckej firme, ktorá na Slovensku predajne prevádzkuje pod eseročkou HORNBACH – Baumarkt SK spol., sa darí. Počas minulého roka sa jej opäť podarilo navýšiť tržby, konkrétne o 2 %. V konečnom zúčtovaní predstavovali 168 miliónov eur s vykázaným ziskom 6,12 milióna eur. Aj v tomto ukazovateli ide o medziročný nárast.

Čo sa týka polohy v rámci Trnavy, nový Hornbach sa bude nachádzať v obchodnej zóne pri mestskom juhovýchodnom obchvate. K dispozícii má pozemok o rozlohe zhruba 45-tisíc metrov štvorcových. Parkovisko je naplánované ako pri objekte, tak aj v podzemných priestoroch. Príjemným prvkom je tiež viac ako 8 000 štvorcových metrov zelenej strechy.

Vo Zvolene bude pri konkurencii

Nová zvolenská obchodná prevádzka bude lokalizovaná na nezastavanej ploche v severozápadnej časti mesta, ktorá je už dnes do značnej miery vnímaná ako obľúbená obchodná zóna. Pobočky tu majú predajcovia ako Lidl, Biedronka, Action, dm drogerie, Tesco, pričom nechýbajú ani siete rýchleho občerstvenia McDonald’s, KFC a Burger King.

Čo je však dôležitejšie, Hornbach smeruje priamo do susedstva svojej konkurencie. V lokalite sú už prítomní Merkury Market, Mountfield či OBI – teda obchodníci, ktorí zväčša bojujú o ten istý typ klientely.

Dispozícia reťazca bude štandardná – pôjde o jednopodlažný objekt s tromi zónami. V prvej z nich sa, podobne ako v iných prevádzkach, predáva stavebný materiál a doplnky do domácnosti, druhá časť je venovaná záhradám a tretia vonkajšiemu skladu s takzvaným drive-in systémom. Samozrejmosťou je dobudovanie potrebnej infraštruktúry, priestranného parkoviska a súčasťou projektu majú byť tiež rôzne „zelené“ prvky.

Po úspešnom dokončení projektov v Trnave a vo Zvolene bude teda Hornbach mať na Slovensku už sedem pobočiek.

