Trump označil Karola III. za najlepšieho kráľa: Spojené štáty vraj potrebujú viac ľudí ako je on

Petra Sušaninová
TASR
Trump vychválil kráľa.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na rozlúčkovej slávnosti v Bielom dome označil Karola III. za „najlepšieho kráľa“ a povedal, že Spojené štáty potrebujú viac ľudí, ako je britský panovník. Ten spolu s kráľovnou Kamilou v posledný deň návštevy USA vzdal úctu padlým americkým vojakom na národnom cintoríne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Je to skvelý kráľ – podľa mňa ten najlepší,“ povedal Trump novinárom, keď kráľovský pár prišiel k Bielemu domu na krátky ceremoniál. O niekoľko minút neskôr, keď Karol a Kamila odchádzali, prezident USA dodal, že sú to „skvelí ľudia“, a že „potrebujeme viac takýchto ľudí v našej krajine“. Formálnou rozlúčkou sa tak zavŕšila štvordňová cesta britského kráľovského páru, ktorej cieľom bolo okrem iného zmierniť napätie medzi oboma krajinami v súvislosti s vojnou v Iráne.

Karol a Kamila následne vzdali úctu padlým vojakom na Arlingtonskom národnom cintoríne neďaleko Washingtonu, kde položili veniec a kvety na hrob neznámeho vojaka na počesť neidentifikovaných amerických vojnových obetí. Neskôr sa zase stretli s pôvodnými obyvateľmi Ameriky v národnom parku. To bol posledný bod ich programu pred odletom na britské zámorské územie Bermudy v Atlantiku.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac