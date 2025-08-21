Nočná mora na Jadrane: Obľúbená chorvátska pláž sa topí vo výkaloch. Neodporúča sa vstupovať do mora

Slnko, tyrkysové more a vôňa borovíc, tak vyzerá dokonalá dovolenka na Jadrane. No pre dovolenkárov na jednej z obľúbených chorvátskych pláží sa táto idylka zmenila na poriadne nechutný zážitok.
Pretože ako informoval chorvátsky web Dnevnik, na pláži Tehnička radiona v Ploče sa v mori objavila baktéria E.coli. Následne miestne úrady vydali varovanie, aby ľudia nevstupovali do mora, pretože voda je kontaminovaná fekáliami.
Kúpanie v mori sa neodporúča
Podľa výsledkov pravidelného testovania kvality vody, ktoré vykonal Ústav verejného zdravia Dubrovnícko-neretvianskej župy, došlo k prekročeniu limitných hodnôt baktérie, ktorá signalizuje prítomnosť fekálneho znečistenia.
„Bolo zistené, že výsledky analýzy mora vhodného na kúpanie na pláži Tehnička radiona v Ploče prekračujú limitné hodnoty pre mikrobiologický ukazovateľ Escherichia coli ,“ uvádza ústav.
Úrady preto upozorňujú, že kúpanie sa v mori v postihnutej oblasti sa až do odvolania neodporúča. Znečistenie je zatiaľ označené len ako krátkodobé. Vzorky vody sa budú opakovane testovať, situácia tak bude aj naďalej monitorovaná, až kým voda nebude opäť bezpečná. O prípade bola informovaná aj inšpekcia životného prostredia.
