Nočná mora na Jadrane: Obľúbená chorvátska pláž sa topí vo výkaloch. Neodporúča sa vstupovať do mora

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Chorvátsko
More je kontaminované fekáliami.

Slnko, tyrkysové more a vôňa borovíc, tak vyzerá dokonalá dovolenka na Jadrane. No pre dovolenkárov na jednej z obľúbených chorvátskych pláží sa táto idylka zmenila na poriadne nechutný zážitok. 

Pretože ako informoval chorvátsky web Dnevnik, na pláži Tehnička radiona v Ploče sa v mori objavila baktéria E.coli. Následne miestne úrady vydali varovanie, aby ľudia nevstupovali do mora, pretože voda je kontaminovaná fekáliami.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Z chorvátskeho ostrova vyháňajú turistov: Miestni sú rozčúlení, dovolenkárov majú plné zuby. Bez povolenia im vlezú aj do domu
2.
Turista na chorvátskej pláži svojou vynaliezavosťou pobavil internet: Keď uvidíte, ako vošiel do mora, padnete na kolená
3.
Všade všetko špinavé, potkany a predražené reštaurácie: Slováci prezradili, kam by už v Chorvátsku nikdy nešli
Zobraziť všetky články (240)

Kúpanie v mori sa neodporúča

Podľa výsledkov pravidelného testovania kvality vody, ktoré vykonal Ústav verejného zdravia Dubrovnícko-neretvianskej župy, došlo k prekročeniu limitných hodnôt baktérie, ktorá signalizuje prítomnosť fekálneho znečistenia.

Ilustračné foto: Pexels

„Bolo zistené, že výsledky analýzy mora vhodného na kúpanie na pláži Tehnička radiona v Ploče prekračujú limitné hodnoty pre mikrobiologický ukazovateľ Escherichia coli ,“ uvádza ústav.

Úrady preto upozorňujú, že kúpanie sa v mori v postihnutej oblasti sa až do odvolania neodporúča. Znečistenie je zatiaľ označené len ako krátkodobé. Vzorky vody sa budú opakovane testovať, situácia tak bude aj naďalej monitorovaná, až kým voda nebude opäť bezpečná. O prípade bola informovaná aj inšpekcia životného prostredia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Turista na chorvátskej pláži svojou vynaliezavosťou pobavil internet: Keď uvidíte, ako vošiel do mora, padnete…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac