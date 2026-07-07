Maďarské verejnoprávne médiá prestali vysielať. Ospravedlňujú sa, že dlhé roky klamali

Oznam na stanici M1

Foto: Facebook (Tisza Híradó)

Matej Mensatoris
TASR
Maďarské verejnoprávne médiá prerušili vysielanie, čaká ich transformácia.

Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi prerušili v utorok vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Magyara ide o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a MTI.

Historický deň. Dnešok znamená koniec propagandistického vysielania na platformách verejnoprávnych médií,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook úradujúci premiér Magyar, ktorý v apríli vystriedal Orbána na poste predsedu vlády.

Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Kossuth Rádió je aktuálne možné naladiť program stanice Bartók Rádió, ktorá vysiela klasickú hudbu.

“Zastavili propagandu”

Tlačový a marketingový odbor holdingovej spoločnosti MTVA v utorok pre agentúru MTI potvrdil, že novovymenovaný dočasný generálny riaditeľ MTVA András Horváth a jeho dočasný odborný tím s okamžitou platnosťou „zastavili propagandu“ a ukončili spravodajské služby na všetkých platformách verejnoprávnych médií.

Podľa oficiálneho vyhlásenia začala Maďarská televízia vysielať 1. mája 1957. Za uplynulých takmer 70 rokov sa čierna obrazovka objavila iba pri technických problémoch alebo vo výnimočných prípadoch úmrtí, akým bol 12. december 1993, keď zomrel József Antall, prvý slobodne zvolený premiér Maďarska.

Čierna obrazovka aj tentoraz symbolizuje koniec jednej éry. Verejnoprávne médiá sa v uplynulých rokoch dostali pod vplyv politickej moci a stratili svoju hlavnú funkciu: prinášať verejnosti dôveryhodné a objektívne informácie. Miesto toho sa stali platformou pre šírenie nenávisti a klamstiev. To sa odteraz mení,“ píše sa v stanovisku.

Maďarský premiér Péter Magyar.
Foto: TASR/AP

Na obrazovkách stanice M1 sa momentálne zobrazuje nasledovný text: „Verejnoprávne médiá nesmú klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme tak dlhé roky robili! Verejnoprávne médiá teraz prechádzajú transformáciou, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné. Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!

Podľa zverejnených informácií sa vysielanie M1 o 19.56 h dočasne obnoví v novom formáte s filmovou štruktúrou, avšak zatiaľ bez spravodajských blokov. Na vlnách stanice Kossuth Rádió nateraz pokračuje program Bartók Rádia, avšak rovnako bez spravodajstva. K postupnému obnovovaniu spravodajských relácií dôjde súbežne s formovaním nového riaditeľstva spravodajstva, dodáva MTI.

Podľa Orbána prekračuje vládna strana hranice právneho štátu

Maďarská vládna strana Tisza premiéra Pétera Magyara prekračuje všetky ľudské a morálne hranice, ale aj hranice právneho štátu, uviedol v pondelok na Facebooku expremiér a predseda opozičnej strany Fidesz Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Nie toto schválili maďarskí voliči. Nedovoľme, aby sa to stalo!“ napísal Orbán, ktorý vyzval na účasti na demonštrácii.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ohlásil protestné zhromaždenie na štvrtok o 18.00 h, ktoré sa má konať pred sídlom prezidenta v budínskom Sándorovom paláci.

Demonštráciu spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP pod názvom „STOP svojvôli“. Účastníci budú protestovať proti pripravovanej novele ústavy predloženej vládnou stranou Tisza, vplyvom ktorej by okrem iného musel odstúpiť z funkcie terajší prezident Tamás Sulyok.

Premiér a predseda Tiszy Péter Magyar v minulosti viackrát označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.

Fidesz na Magyarove kroky reagoval vyhlásením, v ktorom ich označil za „otvorené vydieranie“ a „diktatúru“ a postavil sa na stranu prezidenta Sulyoka, ktorého podľa nich Magyar protiústavne napáda.

Podľa servera telex.hu zatiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnosti o chystanej demonštrácii Fideszu a nie je známe ani to, či sa Orbán na tomto podujatí zúčastní, alebo či na ňom vystúpi.

Na výzvu na demonštráciu Fideszu zareagoval na Facebooku Magyar, ktorý z Istanbulu na ceste na summit NATO v Ankare napísal: „Ešte aj v Istanbule sa nahlas zasmiali, keď počuli, že Fidesz chce demonštráciu za ústavnosť a demokraciu. Ako keď zlodej kričí: Chyťte zlodeja!

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