V jazere na Zlatých pieskoch sa utopil 20-ročný muž z Kirgizska. Kúpanie je tam na vlastnú zodpovednosť

Ľudia kúpajúci sa na Zlatých pieskoch

Foto: TASR - Pavol Zachar

Matej Mensatoris
TASR
V bratislavskom jazere Zlaté piesky našli telo 20-ročného muža.

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II v utorok popoludní potvrdili nález tela bez známok života v areáli vodnej plochy Zlaté piesky. Ide o 20-ročného muža z Kirgizskej republiky, ktorého telo našli pod vodnou hladinou. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

Príčinami sa zaoberá polícia

Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti muža určí až zdravotno-bezpečnostná pitva. Vyšetrovaním tohto prípadu sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

ilustračná foto: interez.sk

Hovorca Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy Peter Filo informoval, že v utorok prijali informáciu o osobe vo vode v severnej, neplatenej časti jazera Zlaté piesky, mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ.

Na vlastnú zodpovednosť

Pripomenul, že kúpanie tu je na vlastnú zodpovednosť. „Naši plavčíci a záchranári okamžite vyrazili na miesto udalosti, kde sa spolu so zložkami integrovaného záchranného systému zapojili do záchrany a resuscitácie osoby,“ priblížil Filo. Ako doplnil, napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich zložiek sa život osoby nepodarilo zachrániť.

Polícia opätovne apeluje na občanov, aby boli pri návšteve kúpalísk a vodných plôch opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a pred vstupom do vody nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.

Zlaté Piesky, ilustračná foto: interez.sk (Jakub Baláž)

Iná tragédia na východe

Smutné udalosti neobišli ani východ našej krajiny. Po zrážke s vlakom v Moldave nad Bodvou prišiel v utorok popoludní o život muž. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Vlak na stanici
Ilustračná foto: SITA – Milan Illík

K udalosti došlo krátko pred 14.30 h. Vlak smeroval z Rožňavy do Moldavy nad Bodvou. „Aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a zvukového výstražného znamenia sa zrážke zabrániť nepodarilo,“ doplnila hovorkyňa. Muž utrpel zranenia, ktorým podľahol. Obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy. Rušňovodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vzhľadom na citlivosť prípadu a s ohľadom na pozostalých polícia bližšie informácie neposkytuje.

Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jána Bačeka, došlo v úseku Turňa nad Bodvou – Moldava nad Bodvou k prerušeniu dopravy z dôvodu stretu vlaku R 917 s osobou pohybujúcou sa v koľajisku. „ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu,“ doplnil hovorca.

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