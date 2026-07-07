AI herečka Tilly Norwoodová bude hrať v celovečernom filme. Na internete ju sledujú státisíce ľudí

Foto: Instagram (tillynorwood)

Matej Mensatoris
TASR
Umelá inteligencia
Virtuálna herečka Tilly Norwoodová ešte nebola obsadená v žiadnom filme.

Virtuálna herečka Tilly Norwoodová, ktorá od svojho vytvorenia na jeseň 2025 ešte nebola obsadená do žiadneho filmu, možno napokon získa svoju prelomovú úlohu, a to aj napriek odporu Hollywoodu. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Jej tvorcovia, štúdio Particle 6, v pondelok oznámili, že vytvoria celovečerný film, v ktorom bude hrať Norwoodová hlavnú úlohu. Snímka má byť vyrobená umelou inteligenciou (AI) a za pomoci ľudských scenáristov, technikov a hercov.

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Názov komediálnej drámy Misaligned odkazuje na problém zosúladenia umelej inteligencie s ľudskými hodnotami a cieľmi. „AI môže podporiť tvorbu kvalitných filmových príbehov, ale len s výrazným podielom ľudskej tvorivosti, zručnosti, úsudku a času. To nie je obmedzenie technológie. Práve o tom to celé je,“ uviedla generálna riaditeľka a zakladateľka Particle 6 Eline van der Veldenová.

Tvorcovia filmov, ktorí budú v nasledujúcom desaťročí úspešní, budú tí, čo do týchto nových nástrojov prinesú desaťročia skúseností. Vo filme Misaligned to chceme uplatniť v plnom rozsahu,“ dodala.

Hovorca štúdia Particle 6 uviedol, že je zatiaľ príliš skoro hovoriť o distribúcii, či už v kinách alebo prostredníctvom streamovacích služieb, alebo o dátume uvedenia filmu.

Hollywoodske odbory a poprední herci vrátane Scarlett Johansson, Cate Blanchett a ďalších vyzvali na obmedzenie používania AI a jej generatívnych nástrojov pri práci s umeleckými dielami chránenými autorskými právami bez výslovného súhlasu tvorcov.

Odbory zdôraznili, že Tilly Norwoodová „nie je herečka“, ale „postava vytvorená počítačovým programom“. Tiež dodali, že „nemá žiadne životné skúsenosti, z ktorých by mohla čerpať, nemá emócie a podľa toho, čo sme videli, diváci nemajú záujem sledovať počítačom vytvorený obsah, ktorý nie je zakorenený v ľudskej skúsenosti,“ informovala stanica NBC News.

Van der Veldenová pre televíziu reagovala, že „v žiadnom prípade nie je proti tomu, aby AI pomáhala ľudskej tvorivosti“. Uviedla, že hybridná produkcia by mohla zahŕňať napríklad využitie ľudských hercov na snímanie pohybu alebo hereckých výkonov a spoluprácu skutočných filmárov s umelou inteligenciou, aby sa spojili „ľudské skúsenosti s možnosťami AI“.

Slováci sú z AI ohromení, no aj sa jej boja

Postoje Slovákov a Sloveniek k umelej inteligencii sú rozporuplné. Hoci viac ako polovica populácie (55 %) priznáva, že je ohromená tým, čo dnes umelá inteligencia dokáže, zároveň ju 45 percent respondentov považuje za potenciálne nebezpečnú a 44 percent vyjadruje obavy z jej budúceho využívania. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos.

Výsledky ukazujú, že postoje k umelej inteligencii výrazne ovplyvňuje vek. Mladší ľudia pristupujú k AI otvorenejšie, zatiaľ čo medzi staršími, najmä vo veku nad 60 rokov, rastie opatrnosť a skepsa. Respondenti vo veku 66 rokov a viac zároveň najčastejšie uvádzali, že nástroje umelej inteligencie doteraz nevyužili.

AI dnes využilo približne 80 percent Slovákov a Sloveniek, spomedzi online populácie staršej ako 66 rokov je to približne 60 percent. Najčastejším dôvodom využívania umelej inteligencie je snaha dozvedieť sa niečo nové, ktorú uvádza približne polovica respondentov. Približne štvrtina ju využíva na zábavu, pracovné alebo školské úlohy či zo zvedavosti, aby si vyskúšala jej možnosti.

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