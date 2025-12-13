Veľká rana pre filmový svet: Zomrel známy hollywoodsky záporák, hviezdil v Pulp Fiction či v Maske

Vo veku 60 rokov zomrel filmovým fanúšikom mimoriadne známy herec Peter Greene. Ten si počas svojej bohatej filmovej kariéry, v ktorej stvárňoval prevažne záporákov, zahral významné roly v legendárnych filmoch ako Pulp Fiction či Maska.
Hercovu smrť potvrdil pre New York Post jeho manažér Gregg Edwards. Hercovo telo mali nájsť v jeho newyorskom byte po tom, čo v ňom celý deň hrala hudba. Príčina smrti je nateraz nejasná. Peter Greene mal len 60 rokov.
Zloduch so srdcom zo zlata
Herec Peter Greene sa preslávil najmä ikonickou úlohou Zeda v kultovom filme Pulp Fiction Quentina Tarantina. Výraznú rolu stvárnil aj ako hlavný zloduch Dorian Tyrell v komiksovej snímke Maska po boku Jima Carreyho. Počas 90. rokov sa objavoval najmä v kriminálnych a nezávislých filmoch, kde často stvárňoval drsné postavy.
„Nikto nevedel zahrať zloducha lepšie než Peter. Zároveň však mal aj láskavú stránku, ktorú väčšina ľudí nikdy nespoznala, a srdce zo zlata,“ dodal hercov manažér pre NBC News.
