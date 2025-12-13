Veľká rana pre filmový svet: Zomrel známy hollywoodsky záporák, hviezdil v Pulp Fiction či v Maske

Peter Greene vo filme Maska. Foto: MovieStillsDB

Roland Brožkovič
Príčina smrti je nateraz nejasná. Peter Greene mal len 60 rokov.

Vo veku 60 rokov zomrel filmovým fanúšikom mimoriadne známy herec Peter Greene. Ten si počas svojej bohatej filmovej kariéry, v ktorej stvárňoval prevažne záporákov, zahral významné roly v legendárnych filmoch ako Pulp Fiction či Maska.

Hercovu smrť potvrdil pre New York Post jeho manažér Gregg Edwards. Hercovo telo mali nájsť v jeho newyorskom byte po tom, čo v ňom celý deň hrala hudba. Príčina smrti je nateraz nejasná. Peter Greene mal len 60 rokov.

Zloduch so srdcom zo zlata

Herec Peter Greene sa preslávil najmä ikonickou úlohou Zeda v kultovom filme Pulp Fiction Quentina Tarantina. Výraznú rolu stvárnil aj ako hlavný zloduch Dorian Tyrell v komiksovej snímke Maska po boku Jima Carreyho. Počas 90. rokov sa objavoval najmä v kriminálnych a nezávislých filmoch, kde často stvárňoval drsné postavy.

Foto: MovieStillsDB

„Nikto nevedel zahrať zloducha lepšie než Peter. Zároveň však mal aj láskavú stránku, ktorú väčšina ľudí nikdy nespoznala, a srdce zo zlata,“ dodal hercov manažér pre NBC News.

