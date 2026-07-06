Štát zverejnil zoznam rizikových e-shopov: Lákajú na nízke ceny, radšej sa im vyhnite

Záber na nakupovanie cez internet a peniaze

Ilustračná foto: Unsplash/Pexels

Roland Brožkovič
Dávajte si pozor na to, kde nakupujete.

Nakupovanie na internete je dnes už samozrejmosťou, no stále sa objavujú podvody a ľudia si neraz neoverujú, kde to vlastne nakupujú. Štát preto pravidelne aktualizuje zoznam internetových obchodov, ktorým by ste sa radšej mali vyhnúť.

Ako sa na webe Slovenskej obchodnej inšpekcie uvádza, vytvorený zoznam má slúžiť len ako prevencia pre nakupujúcich a odporúčanie pre spotrebiteľov. „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše sa na webe inšpekcie. Tá zároveň dodáva, že zoznam obchodov nie je konečný a na Slovensku ich pôsobí oveľa viac.

“Zaradenie internetových stránok na zoznam rizikových e-shopov je len odporúčaním pre spotrebiteľov, aby nákup na internetových stránkach dôkladne zvážili. V žiadnom prípade ale nejde o úplný zoznam rizikových e-shopov.” V mnohých prípadoch ide o to, že e-shopy majú svoje sídlo mimo Slovenska, prípadne mimo Európy, a tak je ich kontrola a následné vymáhanie škôd veľmi problémové. Objavujú sa tam tiež prípady, kde daný e-shop ponúka podozrivo lacný tovar a po platbe preruší komunikáciu so zákazníkom.

Zoznam rizikových e-shopov:

  • klimatizácia za podozrivo nízku cenu
  • www.kutilsro.sk
  • www.led-zrkadla.sk
  • www.polskytovar.sk
  • www.overeny-eshop.sk
  • www.zlacnenytovar.sk
  • rightdeal.sk
  • mancini.sk
  • urbantrend.sk
  • nakupuj123.sk
  • bonky.sk
  • suprisimo.sk
  • booho.sk
  • finlando.sk
  • rayray.sk
  • fashy.sk
  • gigastore.sk
  • zozu.sk
  • shopolo.sk
  • alabo.sk
  • mobiluj.sk
  • eleganceshop.sk
  • autoelektrony.sk
  • viagogo.sk
  • rajpradla.sk
  • zasielkonos.sk
  • fashionline.com
  • jordanshoes.com
  • moletka.eu
  • svet-siat.eu
  • vip-moda.eu
  • perfektna.sk
  • kociky-leja.sk
  • elektroeldo.sk
  • sunsea.sk
  • www.cyklosport-krampl.store
  • zjypio.shop
  • sk-mallinna.com
  • sofiabratislava.sk
  • luciabratislava.com
  • zuzanabratislava.com
  • nininesperkybratislava.com
  • dom-sperkov.com
  • nouo.sk

Na čo si dať pozor

Ak nechcete naletieť podvodníkom a skončiť bez tovaru aj peňazí, sú tu niektoré “red flags”, ktorým by ste mali venovať pozornosť. Už názov domény je prvé, čo vám udrie do očí. Môžu sa tam vyskytovať napríklad preklepy a v názve stránky často nájdete tieto slová-slovakia, slovensko, bratislava, outlet, bunda, obuv, topánky, kabelka, tenisky, akcia, eshop, ruksak alebo výpredaj, píše sa na stránke.

Nakupovanie na internete
Ilustračná foto: Unsplash

Ďalej si všímajte veľké písmená, najmä ak je každé začiatočné slovo písané veľkým písmenom, prípadne sledujte aj gramatické chyby a celkovo wording pri vetách. Ak sa vám zdá, že stránku písal google prekladač, asi nebudete ďaleko od pravdy. Stránka tiež odporúča sledovať ikonky sociálnych sietí, ktoré e-shopy majú často priamo na webe aj s preklikom. Aj tu môže nastať problém, že po kliknutí nasleduje zdieľanie vo vašom profile.

Veľkým pomocníkom dokážu byť aj recenzie, napríklad na Heureke, kde je dnes väčšina internetových obchodov. Ďalším ukazovateľom môže byť aj podozrivo nízka cena. Ak máte o obchode pochybnosti, neplaťte vopred a radšej peniaze odovzdajte až pri prebratí tovaru.

Väčším sa darí

Slovenská a česká e-commerce scéna sa pritom vyvíja v prospech väčších hráčov na trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý zrealizovala agentúra B-inside medzi prevádzkovateľmi viac ako 430 e-shopov, strední a veľkí prevádzkovatelia zažívajú dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. Väčšina menších e-shopov čelí stagnácii.

Celkom 38 percent respondentov uviedlo, že ich e-shop dlhodobo rastie, ďalších 46 percent zažíva kolísavé obdobia, ale celkovo si udržiava stabilnú úroveň podnikania. Iba 16 percent priznáva stagnáciu alebo pokles. Rozdiely sú výrazné podľa veľkosti e-shopu. Len 19 percent mini e-shopov dosahuje rast, zatiaľ čo 55 percent stredne veľkých a 57 percent veľkých hráčov zaznamenáva dlhodobý rast. Stagnáciu priznáva takmer tretina mini e-shopov, ale len 4 percentá veľkých.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Správanie turistu v Tatrách pobúrilo ľudí: Muž vošiel do plesa a zaplával si. Rozbehol búrlivú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac