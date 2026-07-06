Štát zverejnil zoznam rizikových e-shopov: Lákajú na nízke ceny, radšej sa im vyhnite

Nakupovanie na internete je dnes už samozrejmosťou, no stále sa objavujú podvody a ľudia si neraz neoverujú, kde to vlastne nakupujú. Štát preto pravidelne aktualizuje zoznam internetových obchodov, ktorým by ste sa radšej mali vyhnúť.
Ako sa na webe Slovenskej obchodnej inšpekcie uvádza, vytvorený zoznam má slúžiť len ako prevencia pre nakupujúcich a odporúčanie pre spotrebiteľov. „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše sa na webe inšpekcie. Tá zároveň dodáva, že zoznam obchodov nie je konečný a na Slovensku ich pôsobí oveľa viac.
“Zaradenie internetových stránok na zoznam rizikových e-shopov je len odporúčaním pre spotrebiteľov, aby nákup na internetových stránkach dôkladne zvážili. V žiadnom prípade ale nejde o úplný zoznam rizikových e-shopov.” V mnohých prípadoch ide o to, že e-shopy majú svoje sídlo mimo Slovenska, prípadne mimo Európy, a tak je ich kontrola a následné vymáhanie škôd veľmi problémové. Objavujú sa tam tiež prípady, kde daný e-shop ponúka podozrivo lacný tovar a po platbe preruší komunikáciu so zákazníkom.
Zoznam rizikových e-shopov:
- klimatizácia za podozrivo nízku cenu
- www.kutilsro.sk
- www.led-zrkadla.sk
- www.polskytovar.sk
- www.overeny-eshop.sk
- www.zlacnenytovar.sk
- rightdeal.sk
- mancini.sk
- urbantrend.sk
- nakupuj123.sk
- bonky.sk
- suprisimo.sk
- booho.sk
- finlando.sk
- rayray.sk
- fashy.sk
- gigastore.sk
- zozu.sk
- shopolo.sk
- alabo.sk
- mobiluj.sk
- eleganceshop.sk
- autoelektrony.sk
- viagogo.sk
- rajpradla.sk
- zasielkonos.sk
- fashionline.com
- jordanshoes.com
- moletka.eu
- svet-siat.eu
- vip-moda.eu
- perfektna.sk
- kociky-leja.sk
- elektroeldo.sk
- sunsea.sk
- www.cyklosport-krampl.store
- zjypio.shop
- sk-mallinna.com
- sofiabratislava.sk
- luciabratislava.com
- zuzanabratislava.com
- nininesperkybratislava.com
- dom-sperkov.com
- nouo.sk
Na čo si dať pozor
Ak nechcete naletieť podvodníkom a skončiť bez tovaru aj peňazí, sú tu niektoré “red flags”, ktorým by ste mali venovať pozornosť. Už názov domény je prvé, čo vám udrie do očí. Môžu sa tam vyskytovať napríklad preklepy a v názve stránky často nájdete tieto slová-slovakia, slovensko, bratislava, outlet, bunda, obuv, topánky, kabelka, tenisky, akcia, eshop, ruksak alebo výpredaj, píše sa na stránke.
Ďalej si všímajte veľké písmená, najmä ak je každé začiatočné slovo písané veľkým písmenom, prípadne sledujte aj gramatické chyby a celkovo wording pri vetách. Ak sa vám zdá, že stránku písal google prekladač, asi nebudete ďaleko od pravdy. Stránka tiež odporúča sledovať ikonky sociálnych sietí, ktoré e-shopy majú často priamo na webe aj s preklikom. Aj tu môže nastať problém, že po kliknutí nasleduje zdieľanie vo vašom profile.
Veľkým pomocníkom dokážu byť aj recenzie, napríklad na Heureke, kde je dnes väčšina internetových obchodov. Ďalším ukazovateľom môže byť aj podozrivo nízka cena. Ak máte o obchode pochybnosti, neplaťte vopred a radšej peniaze odovzdajte až pri prebratí tovaru.
Väčším sa darí
Slovenská a česká e-commerce scéna sa pritom vyvíja v prospech väčších hráčov na trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý zrealizovala agentúra B-inside medzi prevádzkovateľmi viac ako 430 e-shopov, strední a veľkí prevádzkovatelia zažívajú dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. Väčšina menších e-shopov čelí stagnácii.
Celkom 38 percent respondentov uviedlo, že ich e-shop dlhodobo rastie, ďalších 46 percent zažíva kolísavé obdobia, ale celkovo si udržiava stabilnú úroveň podnikania. Iba 16 percent priznáva stagnáciu alebo pokles. Rozdiely sú výrazné podľa veľkosti e-shopu. Len 19 percent mini e-shopov dosahuje rast, zatiaľ čo 55 percent stredne veľkých a 57 percent veľkých hráčov zaznamenáva dlhodobý rast. Stagnáciu priznáva takmer tretina mini e-shopov, ale len 4 percentá veľkých.
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