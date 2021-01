Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode

Je večer 13. január 2012. Na palube výletnej lode, jedného z najväčších plavidiel na svete, vládne strach, zmätok a panika. Stovky pasažierov vybiehajú zo svojich kajút, niektorí skáču do vody a snažia sa opustiť loď, ktorej osud je už v tom momente spečatený. Asi nikto si v tej chvíli neuvedomil, že je práve priamym svedkom jedného z najväčších stroskotaní lode v moderných dejinách výletného námorníctva.

Luxus nadovšetko

MS Costa Concordia bola postavená talianskou spoločnosťou v lodenici v meste Terst. Mala až 17 palúb a dokázala poňať vyše tritisíc pasažierov a 1 100 členov posádky. K dispozícii mali päť reštaurácií, 13 barov, bazény, športoviská, kino, diskotéku, divadlo či kasíno. Všetko, čo si náročný klient na výletnej lodi praje. Loď bola do prevádzky uvedená v roku 2006.

Osudná plavba po Stredozemí

Costa Concordia vyplávala 13. januára 2012 na sedemdňovú okružnú plavbu po Stredozemnom mori. Na palube u pasažierov, ale aj u posádky panuje dobrá a veselá atmosféra. Lodi velí kapitán Francesco Schettino.

Výletná loď s 3 206 cestujúcimi a 1 023 osobami zastúpenými v posádke a personáli sa plaví k toskánskemu ostrovu Giglio. Ten nebol plánom cesty a loď sa mierne zo svojho kurzu vychýlila.

Kapitán lode sa chcel loďou pochváliť obyvateľom ostrova, a to tak, že prejde okolo pobrežia a rozsvietenými svetlami a sirénami bude zdraviť jeho obyvateľov.

Náraz do útesu

Všetko by mohlo dopadnúť dobre, nebyť veľkej skaly pod vodou, ktorá údajne nebola zakreslená na mapách. Loď do nej narazila a ozvala sa ohlušujúca rana. Ľudia začali okamžite panikáriť. Posádka ale dostala informáciu, že majú ľudí upokojiť a že prišlo iba k malému zlyhaniu. Loď sa ale začala otriasať, riady v reštaurácii začali padať na zem, podobne, ako vo filme Titanic.

Cez trhlinu v trupe lode začala prúdiť dnu voda. Tá sa dostala do strojovne a loď stratila výkon, keďže prišlo k výpadku prúdu. Kapitán loď kormidloval ešte ďalších 1 000 metrov a dostal sa až k výjazdu z prístavu ostrova. Pokúsil sa loď dostať ešte bližšie k prístavu, no tá sa začala nebezpečne nakláňať.

Na lodi začala prebiehať evakuácia. Tá bola pomalá, keďže posádka nemala dostatočné informácie a bránila nasadeniu záchranných člnov. Niektorí ľudia začali sa skákať do vody a snažili sa doplávať k pobrežiu.

Naklonila sa, no nepotopila

Loď sa napokon naklonila do uhla asi 80 stupňov a ostala takto uviaznutá na plytčine. To už sa rozbehla rozsiahla záchranná akcia. Záchranné člny odvážajú cestujúcich z lode, miestni hasiči vyberajú ľudí z vody či ďalších uväznených v Coste Concordii. Po 12 hodinách ostáva 10 ľudí nezvestných.

Tragédia lode Costa Concordia si napokon vyžiadala 33 obetí – 27 cestujúcich, 5 členov posádky a 1 člen záchranárov.

Zodpovednosť za tragédiu

Postupom času sa začali vyplavovať rôzne informácie. Obvinený za nehodu lode bol iba kapitán Francesco Schettino, ktorý nepostupoval rýchlo a nenariadil včas evakuáciu, čím sa podieľal na počte obetí.

Neskôr sa ukázali aj iné skutočnosti o kapitánovi. V roku 2013 BBC napísalo, že kapitán mal na palube milenku – moldavskú tanečnicu. Kapitán s ňou údajne aj večeral a objavili sa fámy, že sa nachádzala aj na kapitánskom mostíku a Schettino sa pred ňou chcel predvádzať.

Kolovali tiež správy o užívaní drog posádkou. Test na drogy kapitánovi vyšiel negatívne, no vykonané testy boli následne spochybňované ako nespoľahlivé. Vo februári toho roka agentúra AP informovala, že na vzorkách vlasov kapitána našli stopy kokaínu. Zaujímavé na tom bolo, že ho nenašli vo vlasoch, ale na vlasoch, ako keby ste mali lupiny. Ako sa na ne droga dostala, nie je jasné.

Schettino bol napokon v roku 2017 najvyšším súdom uznaný vinným a odsúdený na 16 rokov väzenia. Bol mu vytknutý nielen nebezpečný manéver, ale aj to, že potápajúcu sa loď opustil medzi prvými, pričom kapitán by mal byť práve tým posledným na palube. Aj za to si vyslúžil prezývku “zbabelý kapitán”.

Odstraňovanie havárie

Uviaznutá loď na pobreží ale predstavovala vážny problém. Hrozil únik prevádzkových kvapalín a zamorenie okolia ostrova. Našťastie tie sa podarilo včas odčerpať. Nasledovala operácia, keď výletnú loď bolo potrebné dať do pôvodnej polohy a potom ju poslať na šrotovisko.

Zložitá námorná operácia trvala 30 mesiacov. V júli 2014 vrak napokon odtiahli do prístavu v talianskom meste Janov. Po odľahčení – rozobratí interiéru a palubných prístrojov – ho v máji 2015 presunuli do plytších vôd v janovských lodeniciach, kde sa začala demontovať.

Celkové náklady likvidácie výletnej lode sa vyšplhali do astronomických výšok. Odhadujú sa na dve miliardy, čo je viac ako trojnásobok sumy, za akú bola Costa Concordia postavená. Prišlo aj na odškodnenie cestujúcich a to vo výške 11-tisíc eur. Túto ponuku využili dve tretiny cestujúcich, z ktorých mnohým táto plavba navždy zmenila životy.