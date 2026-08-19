Ušetriť môžete až 3000 eur: Štát predáva luxusné motorky za výhodné ceny, má to však háčik

Motorka, ktorú predáva štát

Foto: Finančná správa

Roland Brožkovič
Osem z ponúkaných motocyklov predstavujú modely britskej značky Triumph.

Štát z času na čas predáva nepotrebný majetok a v dražbe sa tak niekedy ocitnú naozaj zaujímavé veci. Väčšinou ide o nepotrebný majetok alebo majetok pochádzajúci z exekúcií. Tentoraz sa potešia najmä fanúšikovia motoriek, pretože v ponuke sú viaceré prémiové, v niektorých prípadoch aj takmer úplne nové stroje za výhodné ceny.

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V štyroch verejných dražbách, ktoré sa uskutočnia od 20. augusta do 2. septembra 2026, ponúkne Daňový úrad Bratislava celkovo deväť motocyklov. Vyvolávacie ceny strojov sa začínajú na sume 3 493 eur. Informuje o tom portál finančnej správy.

Osem z ponúkaných motocyklov predstavujú modely britskej značky Triumph, ponuku dopĺňa jedna Husqvarna 701 Supermoto. Viaceré stroje majú nízky nájazd, pričom štyri z nich nemajú najazdené absolútne žiadne kilometre. V zozname dražených strojov figurujú napríklad modely ako Speed 400, Daytona 660, T120, Speedmaster alebo Bonneville Bobber.

Výrazne nižšie vyvolávacie ceny

Vyvolávacie sumy sú v porovnaní s aktuálnymi cenníkmi nových modelov výrazne nižšie. Napríklad dražba modelu Triumph Speed 400 z roku 2025 s nulovým nájazdom štartuje na sume 3 493 eur, kým nový kus sa predáva približne za 6 000 eur. Pri modeli Bonneville T120 z roku 2025, rovnako bez najazdených kilometrov, stanovili vyvolávaciu cenu na 9 660 eur. Aktuálny model sa pritom predáva od 13 990 eur.

Motorka, ktorú predáva štát
Foto: Finančná správa

Súčasťou ponuky je taktiež model Triumph Bonneville Bobber v čiernom prevedení z roku 2024, ktorý disponuje nulovým nájazdom a štartovacou cenou 10 400 eur. Všetky aukcie sú verejné a zapojiť sa do nich môžu právnické aj fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Úspešným dražiteľom sa stane záujemca s najvyššou ponukou, ktorý musí vydraženú sumu zaplatiť ihneď. Ak platbu nezrealizuje okamžite, predmet sa bude dražiť opakovane, pričom tento záujemca sa už na nej nebude môcť zúčastniť.

Dôvodom sú daňové nedoplatky

Motocykle sa do dražby dostali v dôsledku neuhradených daňových podlžností ich pôvodných majiteľov. Daňový exekútor má právo majetok dlžníka odňať a následne ho speňažiť. Dlžník však môže o svoj majetok neprísť v prípade, že svoj nedoplatok uhradí ešte pred samotným predajom.

Motorka, ktorú predáva štát
Foto: Finančná správa

Samotné dražby sa uskutočnia vždy o 11.00 h v priestoroch bratislavského daňového úradu na Radlinského ulici. Záujemcovia majú možnosť si motocykle vopred obhliadnuť. Presný termín obhliadky si však musia vopred dohodnúť na zverejnených telefónnych číslach úradu. Kompletné dátumy, ceny aj prehľad ponúkaných motoriek si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Dražilo sa aj luxusné auto

Iba včera sa pritom dražilo osobného motorové vozidlo Škoda Superb s vyvolávacou cenou 20 638 eur, ktoré sa stalo predmetom výsmechu od ľudí. Auto bolo v čiernej metalíze s benzínovým motorom s objemom 1984 kubických centimetrov a výkonom 206 kilowattov. Ako vyplýva zo zverejnených údajov, vozidlo disponuje sedemstupňovou automatickou prevodovkou a má najazdených 170 537 kilometrov. Dátum jeho prvej evidencie je 15. júl 2022.

Pohľad na predmetné vozidlo Škoda Superb
Foto: Finančná správa

Ľudí na sociálnych sieťach zaujal najmä stav draženého vozidla, ktorému by sa pred predajom zišla poriadna údržba. Na zverených fotografiách je auto zvnútra plné prachu, omrviniek, či iného neporiadku. „Za tú vyvolávaciu predraženú cenu ste mohli aspoň povysávať,“ píše jedna komentujúcich. V podobnom duchu reaguje aj ďalší používateľ: „Ešte aj koberčeky si niekto prisvojil a to nechcem vedieť, čo všetko tam ešte chýba.“

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