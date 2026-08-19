Na západnom Slovensku sa objavil medveď: Videli ho pri cyklotrase, obec varuje obyvateľov

Medveď v lese

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Pri Malých Karpatoch videli medveďa.

V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Myjava a priehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala v utorok (18. 8.) na svojom webe.

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Situácia je konzultovaná so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. „V prípade núdze alebo bezprostredného ohrozenia kontaktujte tiesňové linky 112 alebo 158,“ uviedla obec. V tejto súvislosti prosí verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení. „Pri prechádzke či cyklistike sa rozprávajte, pískajte si alebo používajte zvonček, aby medveď o vás vedel včas a vyhol sa vám,“ doplnila obec.

Poukázala tiež na obmedzenie pohybu v hustej vegetácii a lesnom teréne najmä za úsvitu a súmraku. Na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady, cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli lákať zver. Je potrebné držať psa na vôdzke. „Voľne pustený pes môže medveďa vyprovokovať a priviesť ho pri úteku priamo k vám,“ dodala miestna samospráva. Pri náhodnom stretnutí s medveďom je potrebné pomaly a bez paniky sa vzdialiť.

Čo robiť ak stretnete medveďa?

Pri strete s medveďom je podľa nich základom zachovať pokoj a správne vyhodnotiť situáciu. Ak medveď o človeku nevie, odporúčajú potichu a nenápadne ustúpiť, dať mu dostatok priestoru, aby mohol pokojne odísť.

Medveď v lese
Ilustračná foto: Unsplash

V prípade, že si medveď človeka všimne, odborníci odporúčajú sa mu prihovoriť – aby pochopil, že má pred sebou človeka, nie iného medveďa alebo korisť. „Pomaly a plynulo cúvajte, bez náhlych pohybov. Nepozerajte sa mu priamo do očí, môže to vnímať ako hrozbu. Ak sa medveď postaví na zadné, nejde o útok. Len si overuje situáciu čuchom a zrakom,“ vysvetlili.

Pri blízkom strete je podľa ŠOP cieľom ukázať, že človek nie je hrozba a chce sa vzdialiť. „Neutekajte. Beh môže spôsobiť lovecký inštinkt. Neotáčajte sa chrbtom,“ spresnila ŠOP s tým, že medveď sa môže aj prudko rozbehnúť smerom k človeku, no tesne pred ním zastane, dupne alebo zavrčí a odbehne preč. Ide o takzvaný klamlivý výpad, ktorým človeka varuje. V tomto prípade tiež treba zachovať pokoj a ustúpiť, keď sa vzdiali.

Ak dôjde k útoku, cieľom je ochrana životne dôležitých orgánov a presvedčiť medveďa, že človek nie je hrozbou. Odborníci radia použiť obranný sprej. „Mierte na oblasť očí a nosa mierne nadol, aby ste vytvorili obrannú clonu. Zaujmite obrannú polohu. Ľahnite si na brucho. Prstami si chráňte šiju, lakťami tvár. Batoh na chrbte môže poslúžiť ako ochranný štít. Zostaňte nehybný – hrajte mŕtveho,“ priblížili s tým, že keď medveď vyhodnotí, že človek nie je hrozbou, zvyčajne útok ukončí. Po jeho odchode odporúčajú nehýbať sa ešte niekoľko minút.

Odborníci zároveň pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.

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