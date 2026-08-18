Špeciálny dôchodok poberá len pár stoviek ľudí. Priemerná výška je 373 €, no 13. penziu majú vysokú

Seniori a peniaze

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Novým penzistom sa už nepriznáva.

V súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca niekoľko druhov dôchodkov. Existujú však aj dôchodky, ktoré sú hradené štátom. Do tejto kategórie patria invalidný dôchodok z mladosti, dôchodok manželky a sociálny dôchodok. Posledné dva spomínané sú špecifické tým, že sa v súčasnosti už nové nepriznávajú.

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Sociálny dôchodok je dávka, ktorá sa priznávala podľa starších právnych predpisov (účinných do 31. decembra 2003). Nárok na jej výplatu prechodom na nový zákon o sociálnom poistení nezanikol. Ak niekomu patril sociálny dôchodok k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni, a to za podmienok a v sume, v akej patril do 31. decembra 2003.

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Komu bol sociálny dôchodok priznaný

Tento dôchodok sa v minulosti priznával občanovi, ktorý dosiahol vek 65 rokov alebo bol invalidný a ktorému nevznikol zákonný nárok na dôchodok a jeho životné potreby neboli zabezpečené, informuje Štatistický úrad SR. Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ak bol sociálny dôchodok jediným zdrojom príjmu, mohol sa priznať až do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak mal poberateľ aj iný dôchodok alebo príjem, sociálny dôchodok sa priznal v takej sume, aby celkový súčet príjmov dosiahol sumu životného minima.

Seniori
Ilustračné foto: TASR – Henrich Mišovič

Ak bol na sociálny dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník, hranica sa posúvala na úhrn súm životného minima pre dve spoločne posudzované plnoleté osoby. Ak podmienky spĺňali obaja manželia (druh a družka), sociálny dôchodok sa priznal iba jednému z nich (manželovi/druhovi), a to do výšky rozdielu medzi stanoveným úhrnom životného minima pre dve osoby a ich celkovými spoločnými príjmami.

Pri zvýšení sumy životného minima sa sociálny dôchodok mohol upraviť až do novej výšky na základe žiadosti oprávneného, a to najskôr odo dňa podania tejto žiadosti.

Suma poberaného dôchodku

Zatiaľ čo v prípade dôchodku manželky už nie je poberateľov ani sto, oficiálne štatistiky ukazujú, že k januáru 2026 poberalo sociálny dôchodok presne 800 ľudí. Posledné štatistiky sú za jún tohto roka, a to už sa tento počet znížil na 759 poberateľov. Čo sa týka poberanej sumy, podľa štatistík Sociálnej poisťovne priemerná výška sociálneho dôchodku bola v júni 2026 vo výške 373,16 eura.

Eurobankovky
Ilistračná foto: Pexels

V súčasnosti sa nízke starobné dôchodky zvyknú pri splnení podmienok zvýšiť na minimálny dôchodok, ktorého účelom je, aby nebol senior odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má však len poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Sociálny dôchodok tak nie je možné zvýšiť na výšku minimálneho dôchodku. Tá je v súčasnosti v najnižšom prípade – za 30 rokov dôchodkového poistenia – 412 eur.

Nárok na 13. dôchodok aj valorizáciu

Na rozdiel od dôchodku manželky, pri sociálnom dôchodku sa počíta aj s prilepšením vo forme 13. dôchodku. Už pôvodný zákon o 13. dôchodku (č. 296/2020 Z. z.) definoval, že „nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov.“

Peniaze v peňaženke
Foto: Pexels

Keď sa neskôr celá agenda 13. dôchodku presunula priamo do hlavného zákona o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z. z.), toto pravidlo sa v legislatíve zachovalo. Pre poberateľov sociálneho dôchodku sa tak nič nezmenilo – nárok im platí aj naďalej a v súčasnosti sa im 13. dôchodok vypláca v sume 548,50 eura, rovnako ako pri invalidnom dôchodku nad 70 %.

Čo sa týka valorizácie, hoci sa dnes sociálny dôchodok novým žiadateľom už nepriznáva, pre existujúcich poberateľov zákon garantuje jeho pravidelné zvyšovanie. Aj táto dávka sa od začiatku roka automaticky valorizuje rovnakým mechanizmom ako ostatné poberané dôchodky.

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