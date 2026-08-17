Lacného tovaru sa dočkajú ďalší Slováci. Nové predajne pripravuje Woolworth aj Action

Lacný sortiment, rýchle rozširovanie siete kamenných pobočiek a veľká popularita. To sú menovatele, ktoré spájajú diskontných obchodníkov so zmiešaným tovarom ako Action či Woolworth. Oba reťazce si na Slovensku našli početný zástup zákazníkov a v súčasnosti pripravujú ďalšiu expanziu.
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Kým Woolworth v súčasnosti atakuje hranicu 20 otvorených pobočiek, Action od svojho vstupu na slovenský trh stihol otvoriť viac ako 50 predajní. Ako vyplýva z nových pracovných ponúk, oba reťazce plánujú v rozširovaní pokračovať. Nemecký Woolworth mieri prvýkrát do Brezna, holandský Action premiérovo pripravuje predajňu v Bánovciach nad Bebravou.
Aj keď spoločnosti nezvyknú svoje expanzné plány bližšie komentovať, zverejnené pracovné ponuky bývajú ich spoľahlivým indikátorom.
Vstupujú do nových lokalít
Ako sme vás pred pár dňami informovali, Action v auguste otvoril už svoju 52. slovenskú predajňu. Konkrétne sa tak stalo v Komárne, pričom zároveň išlo o prvý obchod tejto značky v meste. Okrem toho nedávno pribudla pobočka aj v Chorvátskom Grobe. V objavovaní nových regiónov Holanďania ani zďaleka nekončia a už teraz je zrejmé, že prevádzky budú mať napríklad v Skalici či Prievidzi. Ďalší obchod spoločnosť pripravuje aj v Nitre.
Bánovce nad Bebravou teda doplnia portfólio rýchlo rastúceho reťazca a spoločnosť už do pripravovanej predajne hľadá svojich prvých zamestnancov. Tí sú štandardne tvorení vedúcim pracovníkom a jeho zástupcami. Tí štandardne prejdú školením a následne pomáhajú pri tvorení kompletného personálneho zloženia pobočky.
Spoločnosť Action má pod Tatrami nastavenú jasnú stratégiu a svoje predajne rozširuje prakticky do každého kúta krajiny. Z hľadiska siete teda logo Action bude výraznejšie chýbať už len na Orave, krajnom severovýchode a tiež na juhu Slovenska v okolí Dudiniec, Levíc či Želiezoviec. Pri súčasných ambíciách a tempe rozširovania je to zrejme len otázka času.
Woolworth vstúpil dynamicky
Nemecká sieť Woolworth vstúpila na slovenský trh v druhej polovici minulého roka a mnohých prekvapila dynamickou expanziou. V rámci nej otvorila prevádzky ako v Bratislave, tak aj na opačnom konci republiky v Michalovciach. Zaujímavosťou je, že sa diskont v prvej vlne nezameral iba na najväčšie mestá.
„Expanzia prebehla bez akýchkoľvek väčších komplikácií, problém sme nezaznamenali ani pri nábore ľudí. Vážime si, že máme možnosť pôsobiť na slovenskom trhu a sme radi, že všetko prebehlo viac-menej hladko,“ uviedol vo februári v rozhovore pre interez Managing Director Petr Juliš.
Spoločnosť najnovšie mieri aj do Brezna, kde už hľadá vedúceho predajne a jeho zástupcu. Ešte počas júla Nemci vstúpili aj do Komárna, kde sa stali súčasťou obchodného centra OC Sedmička. Išlo celkovo o 19. slovenskú pobočku.
Reťazec funguje na koncepte na princípe tzv. full-range store, ktorý zákazníkom prináša komplexnú ponuku každodenných potrieb na jednom mieste. Sortiment zahŕňa až 15 000 produktov v závislosti od sezóny – od domácich potrieb, dekorácií, textilu a oblečenia pre celú rodinu, cez hračky, školské a kancelárske potreby, až po produkty pre deti, domácich miláčikov a sezónne doplnky a oblečenie. Množstvo produktov sa predáva za menej ako dve eurá.
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