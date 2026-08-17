Lacného tovaru sa dočkajú ďalší Slováci. Nové predajne pripravuje Woolworth aj Action

Interiér predajne Woolworth

Foto: TS Woolworth

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Nové diskontné predajne známe vďaka nízkym cenám otvoria v ďalších mestách. Reťazce už hľadajú aj prvých zamestnancov.

Lacný sortiment, rýchle rozširovanie siete kamenných pobočiek a veľká popularita. To sú menovatele, ktoré spájajú diskontných obchodníkov so zmiešaným tovarom ako Action či Woolworth. Oba reťazce si na Slovensku našli početný zástup zákazníkov a v súčasnosti pripravujú ďalšiu expanziu.

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Kým Woolworth v súčasnosti atakuje hranicu 20 otvorených pobočiek, Action od svojho vstupu na slovenský trh stihol otvoriť viac ako 50 predajní. Ako vyplýva z nových pracovných ponúk, oba reťazce plánujú v rozširovaní pokračovať. Nemecký Woolworth mieri prvýkrát do Brezna, holandský Action premiérovo pripravuje predajňu v Bánovciach nad Bebravou.

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Aj keď spoločnosti nezvyknú svoje expanzné plány bližšie komentovať, zverejnené pracovné ponuky bývajú ich spoľahlivým indikátorom.

Vstupujú do nových lokalít

Ako sme vás pred pár dňami informovali, Action v auguste otvoril už svoju 52. slovenskú predajňu. Konkrétne sa tak stalo v Komárne, pričom zároveň išlo o prvý obchod tejto značky v meste. Okrem toho nedávno pribudla pobočka aj v Chorvátskom Grobe. V objavovaní nových regiónov Holanďania ani zďaleka nekončia a už teraz je zrejmé, že prevádzky budú mať napríklad v Skalici či Prievidzi. Ďalší obchod spoločnosť pripravuje aj v Nitre.

Bánovce nad Bebravou teda doplnia portfólio rýchlo rastúceho reťazca a spoločnosť už do pripravovanej predajne hľadá svojich prvých zamestnancov. Tí sú štandardne tvorení vedúcim pracovníkom a jeho zástupcami. Tí štandardne prejdú školením a následne pomáhajú pri tvorení kompletného personálneho zloženia pobočky.

Nová predajňa Action v Nitre
Foto: interez.sk

Spoločnosť Action má pod Tatrami nastavenú jasnú stratégiu a svoje predajne rozširuje prakticky do každého kúta krajiny. Z hľadiska siete teda logo Action bude výraznejšie chýbať už len na Orave, krajnom severovýchode a tiež na juhu Slovenska v okolí Dudiniec, Levíc či Želiezoviec. Pri súčasných ambíciách a tempe rozširovania je to zrejme len otázka času.

Obľúbenosť značky na Slovensku dokazujú aj hospodárske výsledky jej prevádzkovateľa. Čo sa týka minulého roka, v tom firma Action Slovakia vyrástla na 123 miliónov eur, čo symbolizuje medziročný nárast v tržbách o 64 %. Rástol aj zisk, ktorý vlani predstavoval 4,66 milióna eur – oproti roku 2024 bol teda vyšší o úctyhodných 99 %.

Woolworth vstúpil dynamicky

Nemecká sieť Woolworth vstúpila na slovenský trh v druhej polovici minulého roka a mnohých prekvapila dynamickou expanziou. V rámci nej otvorila prevádzky ako v Bratislave, tak aj na opačnom konci republiky v Michalovciach. Zaujímavosťou je, že sa diskont v prvej vlne nezameral iba na najväčšie mestá.

Expanzia prebehla bez akýchkoľvek väčších komplikácií, problém sme nezaznamenali ani pri nábore ľudí. Vážime si, že máme možnosť pôsobiť na slovenskom trhu a sme radi, že všetko prebehlo viac-menej hladko,“ uviedol vo februári v rozhovore pre interez Managing Director Petr Juliš.

Otvorenie predajne Woolworth v Nitre
Foto: interez.sk

Spoločnosť najnovšie mieri aj do Brezna, kde už hľadá vedúceho predajne a jeho zástupcu. Ešte počas júla Nemci vstúpili aj do Komárna, kde sa stali súčasťou obchodného centra OC Sedmička. Išlo celkovo o 19. slovenskú pobočku.

Woolworth aktuálne na Slovensku pôsobí v mestách ako Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Trenčín, Ružomberok, Martin, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Žilina, Revúca, Prešov, Michalovce či Spišská Nová Ves.

Reťazec funguje na koncepte na princípe tzv. full-range store, ktorý zákazníkom prináša komplexnú ponuku každodenných potrieb na jednom mieste. Sortiment zahŕňa až 15 000 produktov v závislosti od sezóny – od domácich potrieb, dekorácií, textilu a oblečenia pre celú rodinu, cez hračky, školské a kancelárske potreby, až po produkty pre deti, domácich miláčikov a sezónne doplnky a oblečenie. Množstvo produktov sa predáva za menej ako dve eurá.

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