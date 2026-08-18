5 dôvodov, prečo vaša kuchyňa vyzerá špinavá a zastaralá. Zabudnite na vstavané spotrebiče

Kuchyňa môže byť najlepšou investíciou do vášho bývania, ktorá zvýši celkovú cenu vašej nehnuteľnosti. Alebo drahou dizajnovou chybou. Podľa expertky niektoré trendy môžu uberať na jej hodnote, či dokonca spôsobiť, že kuchyňa vyzerá zastaralá a špinavá. Identifikovala niekoľko vecí, ktorým by ste sa radšej mali úplne vyhnúť.
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Kuchyňa sa považuje za srdce domova a podľa britskej expertky na interiéry Deirdre McGettrick môže buď zvýšiť, alebo znížiť hodnotu nehnuteľnosti. Nesprávny dizajn či rekonštrukcia totiž môže spôsobiť, že vaša kuchyňa vyzerá zastaralá či špinavá, informuje Mail Online.
Expertka tvrdí, že kuchyňa je miestnosť, ktorá nehnuteľnosť predáva. Dokonca podľa viacerých výskumov môže cenu nehnuteľnosti zvýšiť až o 15 %.
Ako prvé odborníčka radí udržovať pracovnú dosku voľnú a mať v kuchyni dostatok denného svetla, pretože svetlá a otvorená kuchyňa pôsobí prívetivejším dojmom. Zároveň dodala, že misa s ovocím či váza s čerstvými kvetmi môže miestnosť ľahko a pekne dozdobiť.
Zabudnite na vstavané spotrebiče a otvorené police
Kedysi boli vstavané spotrebiče považované za inteligentný a efektívny spôsob uskladnenia spotrebičov, najmä v menších kuchyniach, avšak ich opravy a výmeny sú nákladnejšie, pretože na to, aby ste sa dostali k spotrebiču, musíte odstrániť aj okolité skrinky. Navyše podľa expertky pôsobia zastaralo. Oveľa lepšou voľbou sú dizajnové voľne stojace spotrebiče.
Zabudnite aj na otvorené police. Podľa odborníčky to síce na fotkách vyzerá príťažlivo, ale je to nepraktické, pretože na otvorených policiach sa hromadí prach a iný neporiadok, čo spôsobí, že vaša kuchyňa vyzerá špinavá.
Namiesto toho radí zvoliť si veľké skrinky s dostatočným množstvom úložného priestoru, čím zabránite neporiadku na pracovnej doske. Zároveň odporúča zaobstarať si skrinky, v ktorých môžete výšku políc posúvať podľa potreby.
Vyhnite sa lesklým skrinkám a dvojitým ostrovčekom
Lesklé skrinky na prvý pohľad síce vyzerajú elegantne, ale takmer okamžite sú na nich viditeľné odtlačky prstov, vodoznaky či mastné šmuhy. Vyhnite sa však aj skrinkám s drážkami či rebrovaným dizajnom, pretože aj tie budete neustále utierať a aj tak budú vyzerať špinavo. Najlepšou voľbou sú podľa expertky skrinky s ľahko utierateľným matným povrchom.
Expertka ďalej radí vyhnúť sa dvojitým ostrovčekom, ak máte nedostatok priestoru, pretože dvojitý ostrovček zaberá priestor na prechod, a ak je miestnosť malá, môže pôsobiť neprakticky. Toto však v kuchyniach slovenských domácností nie je bežné, obľubujú to najmä ľudia žijúci v Spojených štátoch amerických, kde je to formou prestíže.
Myslite na to, ako bude kuchyňa vyzerať pri každodennom používaní a nie, ako vyzerá v „showroome“
Zvláštnu pozornosť by ste mali venovať dostatočnému množstvu elektrických zásuviek, ktoré môžete aj schovať do skriniek, a tiež drezu, ktorý by mal byť čo najpraktickejší. Pri jeho výbere by ste mali myslieť na to, aby bol vhodný na každodenné používanie.
Odborníčka tvrdí, že na keramiku máte okamžite zabudnúť. Keramický drez síce vyzerá krásne, ale je krehký, preto na jeho čistenie nemôžete použiť nič invazívne, čo môže byť po pár rokoch každodenného používania problém. Preto odporúča zvoliť nehrdzavejúcu oceľ.
Expertka na záver dodala, že pri výbere vašej kuchyne by ste mali myslieť na to, ako bude vyzerať pri každodennom používaní, nielen na to, ako vyzerá v „showroome“.
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