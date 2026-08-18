5 dôvodov, prečo vaša kuchyňa vyzerá špinavá a zastaralá. Zabudnite na vstavané spotrebiče

Špinavá kuchyňa

Ilustračné foto: Unsplash / Image by magnific

Klaudia Oselská
Myslite na to, ako bude kuchyňa vyzerať pri každodennom používaní a nie, ako vyzerá v „showroome“.

Kuchyňa môže byť najlepšou investíciou do vášho bývania, ktorá zvýši celkovú cenu vašej nehnuteľnosti. Alebo drahou dizajnovou chybou. Podľa expertky niektoré trendy môžu uberať na jej hodnote, či dokonca spôsobiť, že kuchyňa vyzerá zastaralá a špinavá. Identifikovala niekoľko vecí, ktorým by ste sa radšej mali úplne vyhnúť. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Kuchyňa sa považuje za srdce domova a podľa britskej expertky na interiéry Deirdre McGettrick môže buď zvýšiť, alebo znížiť hodnotu nehnuteľnosti. Nesprávny dizajn či rekonštrukcia totiž môže spôsobiť, že vaša kuchyňa vyzerá zastaralá či špinavá, informuje Mail Online.

Expertka tvrdí, že kuchyňa je miestnosť, ktorá nehnuteľnosť predáva. Dokonca podľa viacerých výskumov môže cenu nehnuteľnosti zvýšiť až o 15 %.

Veľká biela svetlá kuchyňa
Ilustračné foto: Image by wirestock on Magnific

Ako prvé odborníčka radí udržovať pracovnú dosku voľnú a mať v kuchyni dostatok denného svetla, pretože svetlá a otvorená kuchyňa pôsobí prívetivejším dojmom. Zároveň dodala, že misa s ovocím či váza s čerstvými kvetmi môže miestnosť ľahko a pekne dozdobiť.

Zabudnite na vstavané spotrebiče a otvorené police

Kedysi boli vstavané spotrebiče považované za inteligentný a efektívny spôsob uskladnenia spotrebičov, najmä v menších kuchyniach, avšak ich opravy a výmeny sú nákladnejšie, pretože na to, aby ste sa dostali k spotrebiču, musíte odstrániť aj okolité skrinky. Navyše podľa expertky pôsobia zastaralo. Oveľa lepšou voľbou sú dizajnové voľne stojace spotrebiče.

Zabudnite aj na otvorené police. Podľa odborníčky to síce na fotkách vyzerá príťažlivo, ale je to nepraktické, pretože na otvorených policiach sa hromadí prach a iný neporiadok, čo spôsobí, že vaša kuchyňa vyzerá špinavá.

Namiesto toho radí zvoliť si veľké skrinky s dostatočným množstvom úložného priestoru, čím zabránite neporiadku na pracovnej doske. Zároveň odporúča zaobstarať si skrinky, v ktorých môžete výšku políc posúvať podľa potreby.

Zaplnená pracovná doska
Ilustračné foto: Image by user15285612 on Magnific

Vyhnite sa lesklým skrinkám a dvojitým ostrovčekom

Lesklé skrinky na prvý pohľad síce vyzerajú elegantne, ale takmer okamžite sú na nich viditeľné odtlačky prstov, vodoznaky či mastné šmuhy. Vyhnite sa však aj skrinkám s drážkami či rebrovaným dizajnom, pretože aj tie budete neustále utierať a aj tak budú vyzerať špinavo. Najlepšou voľbou sú podľa expertky skrinky s ľahko utierateľným matným povrchom.

Expertka ďalej radí vyhnúť sa dvojitým ostrovčekom, ak máte nedostatok priestoru, pretože dvojitý ostrovček zaberá priestor na prechod, a ak je miestnosť malá, môže pôsobiť neprakticky. Toto však v kuchyniach slovenských domácností nie je bežné, obľubujú to najmä ľudia žijúci v Spojených štátoch amerických, kde je to formou prestíže.

Myslite na to, ako bude kuchyňa vyzerať pri každodennom používaní a nie, ako vyzerá v „showroome“

Zvláštnu pozornosť by ste mali venovať dostatočnému množstvu elektrických zásuviek, ktoré môžete aj schovať do skriniek, a tiež drezu, ktorý by mal byť čo najpraktickejší. Pri jeho výbere by ste mali myslieť na to, aby bol vhodný na každodenné používanie.

Biela kuchyňa s otvorenými skrinkami
Ilustračné foto: Image by dit26978 on Magnific / Image by magnific

Odborníčka tvrdí, že na keramiku máte okamžite zabudnúť. Keramický drez síce vyzerá krásne, ale je krehký, preto na jeho čistenie nemôžete použiť nič invazívne, čo môže byť po pár rokoch každodenného používania problém. Preto odporúča zvoliť nehrdzavejúcu oceľ.

Expertka na záver dodala, že pri výbere vašej kuchyne by ste mali myslieť na to, ako bude vyzerať pri každodennom používaní, nielen na to, ako vyzerá v „showroome“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vyskúšala som virálny recept na ľadovú kávu, je veľmi jednoduchý. Expert upozorňuje na možné zdravotné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac