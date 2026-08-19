Česko Slovensko má talent má stále pauzu: Zaspomínajte si na ročníky, keď kraľovali operní speváci

Česko Slovensko má talent

Foto: TASR - Tomáš Halász

Dana Kleinová
Česko Slovensko má talent zažíva najdlhšiu pauzu vo vysielaní. Poďme si nostalgicky zaspomínať na prvé ročníky.

Česko Slovensko má talent má za sebou dlhoročnú tradíciu a je už prakticky stálicou televíznych obrazoviek. O to viac divákov prekvapilo, keď sa náhle z vysielania šou vytratila. Sledovať tak môžu len predošlé série v archíve a zaspomínať si na legendy, ktoré sa síce z očí verejnosti vytratili, no v spomienkach ostanú navždy.

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Pôvodne sa očakávalo, že sa 13. séria uskutoční v roku 2025. To sa však nestalo a začiatkom roka, keď sa prvýkrát začalo hovoriť o tom, že šou dostane stopku, sme zisťovali, či sa to ešte zmení. „Najúspešnejšia talentová šou Česko Slovensko má talent bude mať v tomto roku na obrazovkách televízie JOJ prestávku,“ potvrdila pre interez.sk Lucia Tuhelová, hovorkyňa JOJ GROUP, vo februári minulého roka.

Česko Slovensko má talent
Foto: TV JOJ

Zatiaľ je jej budúcnosť neistá

Talentová šou sa však nevrátila ani o rok neskôr a je nepravdepodobné, že by bola ešte v roku 2026 odvysielaná. Ak by sa teda šou vrátila až v budúcom roku, šlo by o najdlhšiu prestávku od začiatku vysielania šou. Doteraz totiž televízia nespravila dlhšiu ako dvojročnú prestávku, a tak nie div, že diváci čakali na správu, ako to bude s Česko Slovensko má talent v roku 2026. V apríli bolo potvrdené, že prestávka nekončí.

„Česko Slovensko má talent bol dlhodobo pevnou súčasťou našej programovej značky. Za sebou má dvanásť úspešných ročníkov, počas ktorých prinášal divákom množstvo výnimočných momentov, zábavy aj prekvapení. Aktuálne sme sa však rozhodli dopriať formátu dlhšiu prestávku – jednak s cieľom vytvoriť priestor pre novú generáciu talentov, jednak preto, aby tvorivý tím mohol pripraviť jeho ďalšiu etapu s novými, sviežimi prvkami,“ uviedla PR manažérka TV JOJ Anna Repková pre portál Stratégie.

Ako to vyzeralo na začiatku

Šou Česko Slovensko má talent sa vysiela od 29. augusta 2010. V tomto roku súťažiaci bojovali o výhru 100-tisíc eur, zatiaľ čo v poslednej odvysielanej sérii v roku 2024 už hlavná výhra bola len 40-tisíc eur. To však nie je jediná zásadná zmena, ktorá sa počas rokov udiala, a tak, kým čakáme na novú sériu, poďme si zaspomínať na tú prvú.

Moderátormi šou boli v prvom ročníku Martin „Pyco“ Rausch a Jakub Prachař. Porota v tom čase bola zložená len z troch porotcov a zasadli do nej Jan Kraus, Lucie Bílá a Jaro Slávik. Celkovo sa uskutočnilo sedem kastingových kôl a následne sedem semifinálových kôl, počas ktorých vždy postúpili do finále dvaja súťažiaci.

Česko Slovensko má talent
Foto: TASR-Tomáš Halász

Vo finále sa proti sebe postavili Mako!Mako (spev a beatbox), Chebejet (akrobacia), Marián Zázrivý (operný spev), Radek Bakalář (kúzelník), The Pastels (tanec), Dominika Hašková (spev), Katka a Zuzka Winklerové (spev), Křečkovi muži (tanec), Mighty Shake Zastávka (tanec), Veronika Stýblová (spev), NH6 (rap), Dae Men (akrobacia), Richard Nedvěd (kúzelník, iluzionista) a Patrik Žiga (saxofonista).

Na treťom mieste nakoniec skončil Marián Zázrivý zo Slovenska, na druhom sa umiestnil Richard Nedvěd z Česka a víťazné vystúpenie predviedla dvojica akrobatov Dae Men z Česka. Získali 100 000 eur a možnosť vystúpiť v Las Vegas.

V ďalšej sérii nahradil Jána Krausa v porote Martin Dejdar. Víťazom sa stal tanečník z Kirgizska, Atai Omurzakov. Ten opäť získal nielen finančnú výhru, ale tiež možnosť vystúpiť v Las Vegas. V tretej sérii k zmenám v porote nedošlo, avšak zmenila sa druhá časť výhry. Víťazom sa stal slovenský operný spevák Jozef Pavlusík a zinkasoval nielen výhru 100 000 eur, ale dostal k nej aj cestu okolo sveta za 80 dní.

Už v štvrtej sérii sa výhra zmenšila a víťazovi núkali len 50-tisíc eur a k tomu možnosť vystúpiť pred tvorcom formátu Got Talent Simonom Cowellom v britskej verzii tejto súťaže, Britain’s Got Talent. Aj v tejto sérii vyhral operný spevák, tentokrát Miroslav Sýkora.

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