Slávne nápady, ktoré zmenili svet: Uhádneš, ako vznikli miliónové firmy alebo naletíš mýtom?

Myslíš si, že za najslávnejšími svetovými nápadmi stoja len IT géniovia zo Silicon Valley? Pravda je často oveľa prekvapivejšia. Mnohé globálne giganty totiž nevznikli v sterilných vývojárskych kanceláriách, ale v obyčajných garážach, z kurióznych náhod, neúspešných pokusov alebo ako zúfalá snaha zachrániť krachujúci biznis.
Ktorá slávna firma začínala výrobou papiera, čo bolo na úplne prvom logu Apple a aká je pravda o legendárnom príbehu vzniku Netflixu? Týchto 10 otázok preverí tvoj prehľad o svetových nápadoch, technológiách a biznise. Otestuj sa v kvíze a zisti, či sa aj v tebe ukrýva myslenie budúceho inovatívneho lídra.
Známa technologická firma Nokia začínala v 19. storočí výrobou akého produktu?
Šokujúce, ale pravdivé! Nokia začínala v roku 1865 ako drevospracujúca fabrika na papier a neskôr vyrábala gumené čižmy či pneumatiky. Až o sto rokov neskôr presedlala na telekomunikácie.
Amazon sa mal pôvodne volať Cadabra, no Jeff Bezos názov zmenil, lebo si ho ľudia plietli so slovom zdochlina (anglicky cadaver). Pravda alebo lož?
Je to pravda! Bezos firmu prvé mesiace naozaj registroval pod názvom Cadabra (od slova abracadabra), no jeho právnik mu vysvetlil, že to cez telefón znie ako „cadaver“, a tak názov zmenil na Amazon.
Čo z nasledujúcich vecí nie je potrebné na to, aby si dokázal vytvoriť úspešný a inovatívny projekt?
Väčšina prelomových nápadov nevznikla v hlave IT profesorov, ale u mladých ľudí, ktorí len hľadali lepšie riešenie pre bežný problém.
Presne preto InVenture Mind Program nevyžaduje žiadny vlastný startup ani technologické vzdelanie. Je určený pre všetkých motivovaných maturantov (17- až 19-r.), ktorí chcú v angličtine rozvinúť svoje inovačné myslenie.
Myšlienka Netflixu vznikla tak, že zakladateľ dostal pokutu 40 dolárov za neskoro vrátenú kazetu s filmom. Pravda alebo lož?
Je to len marketingová legenda! Samotný zakladateľ Reed Hastings neskôr priznal, že si tento príbeh vymysleli pre médiá. V skutočnosti chceli vytvoriť službu na pohodlné zasielanie DVD poštou.
Kto alebo čo bolo vyobrazené na úplne prvom logu spoločnosti Apple z roku 1976?
Pôvodné logo nakreslil v roku 1976 spoluzakladateľ Ronald Wayne. Bolo však príliš zložité na tlač, a tak ho o rok nahradil slávny jednoduchý symbol zahryznutého jablka.
Zakladateľa aplikácie WhatsApp v roku 2009 odmietli na pracovnom pohovore v známej firme. O 5 rokov neskôr tá istá firma kúpila jeho aplikáciu za 19 miliárd dolárov. O ktorú firmu išlo?
Skutočný príbeh! Brian Acton po zamietnutí od Facebooku nevzdal svoju cestu a vytvoril WhatsApp, z ktorého sa stal svetový gigant.
Koľko podľa teba stojí účasť pre 100 slovenských stredoškolákov v programe prestížnej americkej univerzity?
Účasť v InVenture Mind Program je pre vybraných 100 študentov úplne bezplatná. Získajú tak svetové vzdelanie, mentoring z USA aj certifikát bez toho, aby museli platiť akékoľvek školné. Stačí mať angličtinu na úrovni B2 a poslať prihlášku.
Zakladatelia dnes obrovskej platformy Airbnb na začiatku nemali peniaze na nájom. Čím sa zachránili pred krachom?
Začali predávať vlastné limitované edície volebných cereálií! V roku 2008 vyrobili krabice s cereáliami Obama O’s a Cap’n McCain’s. Predajom zarobili vyše 30 000 dolárov, čo im zachránilo projekt pred krachom.
Známy komunikačný nástroj Slack vznikol pôvodne ako interný četovací nástroj pri vývoji neúspešnej počítačovej hry. Pravda alebo lož?
Je to pravda! Vývojári pracovali na online hre Glitch, ktorá bola prepadákom. Ich interný četovací nástroj sa im však zapáčil natoľko, že z neho spravili samostatný produkt – dnešný Slack.
Na prestížnej americkej univerzite Georgia Tech študenti ročne dostávajú tisíce eur. Za čo môžu túto odmenu získať?
Študentská súťaž InVenture Prize na Georgia Tech odmeňuje mladých ľudí za inovačné myslenie, aj keď ešte nemajú vlastnú firmu. Tento unikátny americký prístup teraz prichádza na Slovensko vďaka InVenture Mind Program od Digitálnej koalície. 100 vybraných stredoškolákov získa mentoring z USA, certifikát Georgia Tech a možnosť získať odmenu až 10 000 € na svoj projekt.
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