Štátny web zverejnil citlivé osobné údaje Slovákov: K rodným číslam a podpisom sa dostane ktokoľvek

Roland Brožkovič
Vynovený portál štátneho registra zverejňuje citlivé dáta.

Vynovený portál Obchodného registra SR voľne sprístupňuje citlivé osobné informácie ľudí, ktorí figurujú vo firmách. Návštevníci webu sa bez nutnosti prihlásenia dokážu dostať k rodným číslam, presným adresám či číslam dokladov totožnosti.

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Na únik dát upozornil web Živé a TV Markíza. K listinám a podpisovým vzorom sa dá v súčasnosti prekliknúť len po odpísaní štvormiestneho overovacieho kódu. V minulosti pritom systém fungoval inak a pri časti dokumentov si vyžadoval prísnejšie overovanie. Záujemcovia si ich museli vyžiadať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, pričom súbory im následne prišli do elektronickej schránky.

Riziko pre zneužitie

Obchodný register je síce verejným zoznamom a jeho súčasťou je zo zákona aj zbierka listín, no aktuálne zjednodušenie prístupu zhromažďuje množstvo dát na jednom mieste. Podľa portálu Živé predstavuje najväčšie riziko práve kombinácia viacerých údajov o konkrétnej osobe.

Kým samotné meno na podvod zväčša nestačí, prístup k vlastnoručnému podpisu, rodnému číslu a občianskemu preukazu môže podvodníkom uľahčiť prácu. Bankové inštitúcie však pri overovaní identity využívajú aj ďalšie vlastné mechanizmy.

Podľa Suska je to v poriadku

K téme sa už vyjadril aj minister spravodlivosti Boris Susko a podľa neho je celá vec v poriadku. Údaje boli vraj aj doteraz komukoľvek prístupné. „Urobili sme len nové prepojenie na jednotlivých stránkach,“ povedal vo vyjadrení pre médiá. Upozornil, že nejde o klasické fyzické osoby, ale o podnikateľov, ktorí s tým musia rátať.

Podľa ministra je všetko v súlade so zákonom a ide o štandard aj v iných európskych krajinách, spomenul napríklad Českú republiku. „Je to právna ochrana tretích osôb vo vzťahu k podnikateľom, pretože treba si uvedomiť, že tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí, ak chcú podnikať, musia strpieť určitý zásah do svojich práv,“ dodal minister. Týka sa to podľa neho aj celého archívu a celej zbierky listín.

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