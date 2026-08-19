Štátny web zverejnil citlivé osobné údaje Slovákov: K rodným číslam a podpisom sa dostane ktokoľvek

Vynovený portál Obchodného registra SR voľne sprístupňuje citlivé osobné informácie ľudí, ktorí figurujú vo firmách. Návštevníci webu sa bez nutnosti prihlásenia dokážu dostať k rodným číslam, presným adresám či číslam dokladov totožnosti.
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Na únik dát upozornil web Živé a TV Markíza. K listinám a podpisovým vzorom sa dá v súčasnosti prekliknúť len po odpísaní štvormiestneho overovacieho kódu. V minulosti pritom systém fungoval inak a pri časti dokumentov si vyžadoval prísnejšie overovanie. Záujemcovia si ich museli vyžiadať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, pričom súbory im následne prišli do elektronickej schránky.
Riziko pre zneužitie
Obchodný register je síce verejným zoznamom a jeho súčasťou je zo zákona aj zbierka listín, no aktuálne zjednodušenie prístupu zhromažďuje množstvo dát na jednom mieste. Podľa portálu Živé predstavuje najväčšie riziko práve kombinácia viacerých údajov o konkrétnej osobe.
Kým samotné meno na podvod zväčša nestačí, prístup k vlastnoručnému podpisu, rodnému číslu a občianskemu preukazu môže podvodníkom uľahčiť prácu. Bankové inštitúcie však pri overovaní identity využívajú aj ďalšie vlastné mechanizmy.
Podľa Suska je to v poriadku
K téme sa už vyjadril aj minister spravodlivosti Boris Susko a podľa neho je celá vec v poriadku. Údaje boli vraj aj doteraz komukoľvek prístupné. „Urobili sme len nové prepojenie na jednotlivých stránkach,“ povedal vo vyjadrení pre médiá. Upozornil, že nejde o klasické fyzické osoby, ale o podnikateľov, ktorí s tým musia rátať.
Podľa ministra je všetko v súlade so zákonom a ide o štandard aj v iných európskych krajinách, spomenul napríklad Českú republiku. „Je to právna ochrana tretích osôb vo vzťahu k podnikateľom, pretože treba si uvedomiť, že tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí, ak chcú podnikať, musia strpieť určitý zásah do svojich práv,“ dodal minister. Týka sa to podľa neho aj celého archívu a celej zbierky listín.
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