Vláda spravila chybu a podľa úradu zverejnila, čo nemala: V hre sú citlivé údaje Slovákov, rezort sa bráni

Minister Boris Susko a Robert Fico

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Minister Susko tvrdil, že je to v poriadku, no podľa Úradu na ochranu osobných údajov sa vyslovene porušil zákon.

Minister Boris Susko tvrdil, že je to v poriadku, no podľa Úrad na ochranu osobných údajov sa vyslovene porušil zákon. Citlivé údaje tisícok Slovákov sú dnes jednoducho dostupné a nájde si ich hocikto.

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Citlivé údaje pritom mali byť pri ich sprístupnení na portáli Obchodného registra (OR) SR anonymizované, zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. V stredu na to upozornil Úrad na ochranu osobných údajov (UOOU) SR, ktorý zároveň voči Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR začal konanie o ochrane osobných údajov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.

Začali konanie

„Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov,“ informoval úrad vo svojom vyhlásení. Situáciu preveril ešte v utorok (18. 8.) vo večerných hodinách, na základe toho z vlastného podnetu začal konanie.

Minister Brosi Susko
Foto: TASR – Martin Baumann

Citlivé údaje ako rodné číslo podľa UOOU vylučuje priamo zákon o obchodnom registri účinný od 17. augusta. „Verejnosť obchodného registra má svoje miesto, obchodný styk potrebuje overiteľné údaje o firmách a ich zástupcoch. Rozsah zverejňovaných údajov však musí zodpovedať tomu, čo je na tento účel nevyhnutné, a minimálne rodné číslo medzi ne nepatrí,“ skonštatoval úrad.

Jednoduchší prístup k citlivým údajom zástupcov firiem v stredu kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa pred stredajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Skonštatoval tiež, že podnikatelia musia strpieť určitý zásah do svojich práv aj vo vzťahu k osobným údajom. Je to podľa neho z dôvodu ochrany práv tretích osôb.

Ministerstvo sa bráni

Ministerstvo spravodlivosti nám po 16.00 zaslalo stanovisko, v ktorom nesúhlasí s vyjadrením UOOU SR. „Zverejňovanie dokumentov uložených v zbierke dokumentov obchodného registra je od 17. augusta 2026 upravené zákonom č. 29/2026 Z. z. o obchodnom registri. Zverejňovanie týchto dokumentov preto nie je svojvoľným zverejňovaním osobných údajov ani porušením pravidiel ich ochrany. Ide o plnenie zákonnej povinnosti, ktorú zákon obchodnému registru výslovne ukladá,“ tvrdí ministerstvo.

„Nová právna úprava jednoznačne stanovuje, že dokument sa po jeho uložení do zbierky dokumentov bezodkladne zverejní zákonom ustanoveným spôsobom a v Obchodnom vestníku sa zverejní oznámenie o jeho uložení. Zákon pritom výslovne upravuje aj situáciu, keď dokument obsahuje údaje, ktoré by inak neboli predmetom samostatného zverejnenia.“

Právnym základom spracúvania osobných údajov pri tomto zverejňovaní je podľa ministerstva čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti. Obchodný register teda nezverejňuje tieto dokumenty na základe súhlasu dotknutých osôb ani na základe vlastného oprávneného záujmu. Zverejňuje ich vraj preto, že mu to ukladá zákon.

Minister spravodlivosti SR Boris Susko
Foto: TASR/Jakub Kotian

„Samotná skutočnosť, že zverejnený dokument obsahuje osobné údaje, neznamená, že ich zverejnením dochádza k porušeniu GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov. V prípade dokumentov uložených v zbierke dokumentov takýto právny základ existuje. Zákon č. 29/2026 Z. z. výslovne ustanovuje povinnosť dokument po jeho uložení zverejniť.“

Ministerstvo ďalej dodalo, že nejde o situáciu, keď by obchodný register svojvoľne rozhodol zverejňovať osobné údaje. Rozsah zverejňovania určil zákonodarca priamo zákonom. Úlohou obchodného registra je podľa Suskovho rezortu túto zákonnú povinnosť vykonať.

O čo ide?

Vynovený portál Obchodného registra SR voľne sprístupňuje citlivé osobné informácie ľudí, ktorí figurujú vo firmách. Návštevníci webu sa bez nutnosti prihlásenia dokážu dostať k rodným číslam, presným adresám či číslam dokladov totožnosti.

Na únik dát ráno upozornili Živé a TV MarkízaK listinám a podpisovým vzorom sa dá v súčasnosti prekliknúť len po odpísaní štvormiestneho overovacieho kódu. V minulosti pritom systém fungoval inak a pri časti dokumentov si vyžadoval prísnejšie overovanie. Záujemcovia si ich museli vyžiadať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, pričom súbory im následne prišli do elektronickej schránky.

Obchodný register je síce verejným zoznamom a jeho súčasťou je zo zákona aj zbierka listín, no aktuálne zjednodušenie prístupu zhromažďuje množstvo dát na jednom mieste. Podľa portálu Živé predstavuje najväčšie riziko práve kombinácia viacerých údajov o konkrétnej osobe.

Kým samotné meno na podvod zväčša nestačí, prístup k vlastnoručnému podpisu, rodnému číslu a občianskemu preukazu môže podvodníkom uľahčiť prácu. Bankové inštitúcie však pri overovaní identity využívajú aj ďalšie vlastné mechanizmy.

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