Ich zmiznutie bolo 34 rokov záhadou. Topiaci sa ľadovec odhalil telá dvoch horolezcov

Telá dvoch belgických horolezcov, ktorí pred 34 rokmi zmizli vo švajčiarskych Alpách, boli nájdené v dôsledku topiaceho sa ľadovca Trift. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu políciu, píše TASR.
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Turista nahlásil nález dvoch tiel na tomto ľadovci v kantóne Valais v južnom Švajčiarsku v blízkosti talianskej hranice 26. júla. Následne boli prevezené na identifikáciu do Ústavu súdneho lekárstva v nemocnici Valais v meste Sion.
Klimatické zmeny odhaľujú minulosť
„Priamym porovnaním DNA profilov sa formálne potvrdilo, že ide o dvoch horolezcov, ktorí zmizli v oblasti v okolí vrchu Weissmies v roku 1992,“ uvádza sa vo vyhlásení polície. Belgičania mali v tom čase 39 a 41 rokov.
Ako informoval portál The Brussels Times, Marcel Bastyns a Jos Van Deun vyrazili 4. septembra 1992 z Weissmieshütte vo výške 2 726 metrov smerom k Almagellerhütte. Plánovaná trasa viedla cez 4 017-metrový Weissmies.
Zastihlo ich veľmi zlé počasie a do cieľa nedorazili. Po ich zmiznutí nasledovalo niekoľko pátracích akcií a našiel sa ich horolezecký batoh, samotných mužov však pátrači nenašli.
Polícia v kantóne Valais vedie zoznam nezvestných osôb od roku 1925 predovšetkým z vysokohorských oblastí a riek. Minulý rok boli na ľadovci na vrchu Ober Gabelhorn nájdené kosti švajčiarskeho horolezca, ktorý bol nezvestný od roku 1994. Ustupujúci ľadovec v dôsledku klimatických zmien odhaľuje telá horolezcov nezvestných často až desaťročia.
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