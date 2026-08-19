Ich zmiznutie bolo 34 rokov záhadou. Topiaci sa ľadovec odhalil telá dvoch horolezcov

Alpy

Lasse Holst Hansen, CC0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Klimatické zmeny odhalili zmiznutých horolezcov po viac ako tridsiatich rokoch.

Telá dvoch belgických horolezcov, ktorí pred 34 rokmi zmizli vo švajčiarskych Alpách, boli nájdené v dôsledku topiaceho sa ľadovca Trift. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu políciu, píše TASR.

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Turista nahlásil nález dvoch tiel na tomto ľadovci v kantóne Valais v južnom Švajčiarsku v blízkosti talianskej hranice 26. júla. Následne boli prevezené na identifikáciu do Ústavu súdneho lekárstva v nemocnici Valais v meste Sion.

Klimatické zmeny odhaľujú minulosť

Priamym porovnaním DNA profilov sa formálne potvrdilo, že ide o dvoch horolezcov, ktorí zmizli v oblasti v okolí vrchu Weissmies v roku 1992,“ uvádza sa vo vyhlásení polície. Belgičania mali v tom čase 39 a 41 rokov.

Ako informoval portál The Brussels Times, Marcel Bastyns a Jos Van Deun vyrazili 4. septembra 1992 z Weissmieshütte vo výške 2 726 metrov smerom k Almagellerhütte. Plánovaná trasa viedla cez 4 017-metrový Weissmies.
Zastihlo ich veľmi zlé počasie a do cieľa nedorazili. Po ich zmiznutí nasledovalo niekoľko pátracích akcií a našiel sa ich horolezecký batoh, samotných mužov však pátrači nenašli.

Polícia v kantóne Valais vedie zoznam nezvestných osôb od roku 1925 predovšetkým z vysokohorských oblastí a riek. Minulý rok boli na ľadovci na vrchu Ober Gabelhorn nájdené kosti švajčiarskeho horolezca, ktorý bol nezvestný od roku 1994. Ustupujúci ľadovec v dôsledku klimatických zmien odhaľuje telá horolezcov nezvestných často až desaťročia.

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