Ľudia, ktorí denne pili nápoje sladené cukrom, mali vyššie riziko rakoviny žalúdka. Nová štúdia má svoje ale

Žalúdok a nápoj

Ilustračná foto: Unsplash / pxhere

Zuzana Veslíková
Ide o prvú štúdiu svojho druhu, ktorá spojila pitie nápojov sladených cukrom s rakovinou žalúdka.

Možno aj vám vŕta v hlave otázka, do akej miery vplýva to, čo konzumujeme a pijeme, na naše telo. Nemáme teraz na mysli číslo na váhe, ale hovoríme o výskyte nádorových ochorení. Vedci sa snažia hľadať na ňu odpovede. Nová analýza je prvou svojho druhu, ktorá preukázala spojenie medzi nápojmi sladenými cukrom a rakovinou žalúdka. Stále tu ale zostávajú otázniky, na ktorých zodpovedanie je potrebný ďalší výskum.

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Kedy ste si naposledy dali nápoj sladený cukrom? Kým pre niektorých je takýto „drink“ každodennou záležitosťou, iní si ho doprajú možno iba v lete, kedy na schladenie nepochybne dobre padne. A potom sú tu ľudia, ktorí takéto nápoje nepijú vôbec.

Podľa dostupných informácií asi 65 % dospelých Američanov pije aspoň jeden alebo viac takýchto nápojov denne. Z novej analýzy zverejnenej v časopise Gastro Hep Advances vyplýva, že to nemusí byť najlepší nápad.

Žalúdok a bolesť
Ilustračná foto: Unsplash

Pravdepodobnosť vzniku rakoviny žalúdka stúpla 2,45-krát

Podľa zistení výskumníkov u ľudí, ktorí konzumovali aspoň jeden nápoj sladený cukrom denne, pravdepodobnosť vzniku rakoviny žalúdka stúpla v porovnaní s ľuďmi, ktorí sladené nápoje nepili vôbec. Percentuálne výskum hovorí o 2,45-krát vyššej pravdepodobnosti.

Čo je zaujímavé, podľa štúdie umelo sladené nápoje so zvýšeným rizikom rakoviny žalúdka spojené neboli.

Rakovina žalúdka je piatou najčastejšou príčinou úmrtí na svete, ako strava prispieva k jej vzniku, sa však veľa nevie

Ako vysvetlil gastroenterológ a vedúci štúdie Andrew T. Chan z Mass General Brigham Cancer Institute v americkom Bostone, ide o prvú štúdiu, ktorá preukázala súvislosť medzi konzumáciou nápojov sladených cukrom a rakovinou žalúdka v populácii USA. Predchádzajúce štúdie spájali tento druh nápojov so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva, prsníka a pečene. 

„Rakovina žalúdka je piatou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu na celom svete, ale vieme iba málo o tom, ako by strava mohla prispieť k jej vzniku,“ ozrejmil Chan. Ak by to totiž bolo zrejmé, pravdepodobne by mnohí ľudia pristupovali k svojmu jedálničku úplne inak a počet prípadov výskytu tohto ochorenia by možno aj rapídne klesol. Zatiaľ však v takomto svete nežijeme.

Sladené-nápoje
Foto: pxhere

Štúdia nebrala do úvahy ďalšie možné príčiny zvyšujúce riziko

Na druhej strane, výsledky štúdie sú obmedzené, pretože je možné, že vyššia miera výskytu rakoviny žalúdka u ľudí pravidelne konzumujúcich nápoje sladené cukrom mohla súvisieť aj s inými faktormi. Patrí medzi ne infekcia Helicobacter pylori, ktorá zvyšuje jej riziko a o ktorej mali výskumníci u sledovaných ľudí obmedzené informácie, a taktiež aj o výskyte rakoviny žalúdka v ich rodinách. Vedci teda pripomínajú, že pred vyvodením jasných záverov sú pri tejto otázke potrebné ďalšie štúdie.

Za nápoje sladené cukrom sú v tejto štúdii považované sýtené nápoje, punč, limonáda či dokonca športové nápoje. Medzi umelo sladené nápoje definovali nízkokalorické sýtené nápoje.

Čo sa stane, ak na mesiac vysadíte zo svojho jedálnička cukor?

V rámci experimentu sme na 30 dní vylúčili zo stravy pridaný cukor. V prvom rade nás prekvapilo, že sa cukor nachádza aj v takých potravinách, v ktorých by sme to nečakali. Preto, ak vám záleží na jeho sledovaní, skúste si čítať etikety na potravinách, ktoré konzumujete. Ako sa tento pokus prejavil na našom tele, sa dozviete v článku.

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