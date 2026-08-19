Na Slovensku vyrastie nový obchodný areál, práca už začali. Známy reťazec tu otvorí svoju prvú predajňu

Rožňava sa dočká veľkej obchodnej novinky. V bývalom priemyselnom areáli už začali búracie práce, ktoré súvisia s pripravovanou výstavbou nového Merkury Marketu. Poľský reťazec tak mieri do regiónu, v ktorom doteraz nemal zastúpenie. Otvorenie je naplánované na rok 2027.
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Projekt novej predajne Merkury Market v Rožňave sa posúva z plánov do reálnej fázy. V bývalom priemyselnom areáli spoločnosti Eustream v Brzotíne, v časti Bak, už prebiehajú búracie práce. Práve na tomto mieste má vzniknúť nový obchodný areál. Informoval o tom portál Košicak.
Predajňa je po rokoch realitou
O výstavbe Merkury Marketu v Rožňave sa hovorilo už v roku 2019. Spoločnosť vtedy požiadala mesto o odkúpenie časti pozemku potrebného na realizáciu projektu a deklarovala, že nová predajňa by mohla vytvoriť 50 až 70 pracovných miest. Mestské zastupiteľstvo predaj pozemku schválilo.
Už v tom čase sa počítalo s tým, že predajňa vznikne pri hlavnom cestnom ťahu I/16 smerom na Košice, v blízkosti areálu kasární. Príprava projektu však pokračovala ešte niekoľko rokov. V roku 2023 spoločnosť Merkury Market Slovakia požiadala o povolenie na odstránenie existujúcich objektov bývalého areálu DSTG 05 Rožňava.
Rozhodnutie sa týkalo až 14 existujúcich objektov v katastrálnom území Brzotín. Práve na tento proces teraz nadväzujú aktuálne búracie práce. Po rokoch príprav tak projekt konečne viditeľne napreduje aj priamo v teréne.
Ako sme informovali v minulosti, projekt počíta s výstavbou na výjazde z mesta, pričom areál má mať celkovú plochu približne 12 700 štvorcových metrov. Súčasťou projektu nebude iba samotná predajňa, ale aj potrebná infraštruktúra, parkovacie miesta a menšie obchodné jednotky.
Merkury Market je známy predovšetkým ponukou stavebných materiálov, vybavenia domácnosti a interiéru, podláh, obkladov, kúpeľňového sortimentu či produktov pre záhradu. Na slovenskom trhu tak konkuruje veľkým hráčom, ako sú OBI či Hornbach.
Nebude to iba veľká predajňa
Projekt v Rožňave má byť väčší než samotný obchodný dom. Podľa zverejnených zámerov má byť jeho súčasťou aj retail park s menšími obchodnými jednotkami. Celý areál tak môže v budúcnosti vytvoriť novú obchodnú zónu pri výjazde z Rožňavy.
Presné obsadenie menších prevádzok zatiaľ nie je známe. Samotná výstavba mala podľa pôvodných plánov začať v roku 2026 a dokončenie sa očakáva v roku 2027. Aktuálne začaté búracie práce ukazujú, že projekt sa už začal pripravovať priamo v teréne.
Príchod Merkury Marketu je zaujímavý aj z pohľadu rozloženia jeho predajní. Reťazec je na Slovensku prítomný od roku 2005, keď otvoril svoju prvú predajňu v Prešove. Postupne pribudli predajne napríklad v Košiciach, Trenčíne, Bratislave či Poprade. Podľa údajov spoločnosti má na Slovensku v súčasnosti 21 predajní. Rožňava a širší región Gemera však doteraz medzi jeho pôsobiská nepatrili.
Tržbami prekonal aj nemeckú konkurenciu
Merkury Market patrí medzi najvýraznejších hráčov na slovenskom trhu. Poľský reťazec si za roky pôsobenia vybudoval rozsiahlu sieť predajní a ponúka široký sortiment od stavebného materiálu cez vybavenie domácnosti až po produkty pre dom a záhradu. Na Slovensku pôsobí už dlhé roky a postupne rozširuje svoju sieť aj do ďalších miest.
Merkury Market na Slovensku dosiahol tržby približne 237 miliónov eur, čím prekonal aj nemecké OBI s tržbami na úrovni 218 miliónov eur. Tržby Hornbachu za minulý rok ešte k dispozícii nie sú, v roku 2024 však vykázal tržby 168 miliónov eur.
Jeho zákazníkmi sú nielen domáci majstri, ale aj profesionáli. Medzi významných konkurentov patria napríklad OBI či Hornbach. Zaujímavé je porovnanie ich hospodárskych výsledkov.
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