Pri chorvátskom pobreží sa objavil 3-metrový žralok: Video vyvolalo diskusiu

Chorvátski rybári zverejnili na TikToku video, na ktorom je zachytený žralok mako pri ostrove Žirje. Tvrdia, že meral viac ako tri metre. Na danom mieste sa vraj len pol hodiny predtým kúpali vo vode.
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Žralok sa priblížil k lodi
Ako informuje chorvátsky web Dnevnik, obchod špecializujúci sa na rybárske náčinie uverejnil na sociálnej sieti video, na ktorom je vidieť, ako sa žralok mako približuje k lodi. Žralok mako sa vyskytuje vo všetkých moriach a oceánoch sveta v tropickom a miernom pásme, vrátane Jadranského mora. Je považovaný za jeden z troch druhov, ktoré pri strete môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí.
Okrem toho je to najrýchlejší a najobratnejší druh žraloka. V Chorvátsku je tento žralok prísne chránený a je zakázané loviť ho. V Jadranskom mori však neraz dochádza k jeho zabitiu, keď sa stane náhodným úlovkom. Muži, ktorým sa video podarilo natočiť, tvrdia, že žralok meral aj viac ako 3 metre. Odhadli to na základe toho, že ich loď, ku ktorej sa žralok priblížil, merala 3,8 metra a zviera zabralo takmer celú jej dĺžku.
@maguroproshop 🎣 MAGURO TEAM went fishing today in Croatia, near the island of Žirje… and we weren’t the only ones out there. 🦈😳 We had a surprise visit from one seriously dangerous guest — a MAKO SHARK OVER 3 METERS LONG! 🔥🦈 Yes, this was right here in the Adriatic Sea, near Žirje, Croatia. 🇭🇷🌊 Fast, powerful, and definitely not the kind of fishing buddy you want swimming next to the boat. 😂 Beautiful to see such an incredible predator in the wild… but maybe check the water twice before jumping in around Žirje! 👀😂 JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE FOR MAGURO TEAM. 🎣🦈 #MaguroTeam #MakoShark #Žirje #Croatia #AdriaticSea ♬ izvorni zvuk – MaguroProShop
Ľudia majú pochybnosti
Rybári sa vyjadrili, že video bolo natočené v blízkosti šibenického ostrova Žirje. Podľa niektorých komentujúcich však boli stále na otvorenom mori a nie priamo pri pobreží. Autori videa vyvolali vlnu pobúrenia tvrdením, že len chvíľu predtým, ako sa pri lodi objavil žralok, sa kúpali vo vode.
Niektorým sa informácie nepozdávajú a spochybňujú ich. Nepozdáva sa im lokalita, ale ani to, že by naozaj malo ísť o žraloka mako. Pýtajú sa, či to nebol skôr delfín. Niektorí ale ostali v úžase. Vidieť žraloka mako na vlastné oči je vraj veľmi ojedinelé a je to veľká vec. Myslia si, že rybári mali šťastie. Ďalší dodávajú, že žraloky mako sa pohybujú vo vodách otvoreného mora a ľudia pri pobreží sa nemajú čoho obávať.
Útoky sú mimoriadne zriedkavé
Podľa webu Shark Data Lab bolo za rok 2026 zatiaľ po celom svete zaznamenaných celkovo 127 útokov žralokov. K najväčšiemu počtu útokov došlo na pobrežiach v okolí Austrálie a Spojených štátov amerických. 31 útokov malo tragické následky.
Na spomínanom webe nájdete aj mapu, ktorá ukazuje útoky žralokov od roku 1900 až po súčasnosť. Pozreli sme sa aj na útoky, ktoré sa odohrali v okolí Chorvátska a vidíme, že sú extrémne ojedinelé. Posledný útok, o ktorom mapa informuje, sa odohral v roku 2008 v blízkosti ostrova Vis. 43-ročného muža počas rybolovu uhryzol žralok do lýtka, pričom útok nebol fatálny.
V bezpečí nie ste ani vo svojej posteli
Web Gili Shark Conservation upozorňuje, že žraloky nie sú chladnokrvné vraždiace stroje túžiace po ľudskom mäse. Poukazuje na to, že je oveľa pravdepodobnejšie, že človek precení svoje sily vo vode a dôjde k utopeniu.
Navyše, kým ročne dôjde k niekoľkým desiatkam prípadov, kedy žralok zaútočí na človeka, odhaduje sa, že až 200 000 ľudí sa poraní preto, že majú na nohách žabky. V bezpečí nie ste dokonca ani vo vlastnej posteli. Len v Spojených štátoch amerických každoročne zomrie približne 450 ľudí na následky pádu z postele. Pravdepodobnosť, že vás zabije padajúci kokos, je zas 30-krát vyššia ako pravdepodobnosť, že vás napadne žralok. Kokosy sú zodpovedné za priemerne 150 úmrtí ročne.
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