„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí

Niet pochýb o tom, že ochrana životného prostredia je mimoriadne dôležitou témou. Európska únia preto podnikla krok v podobe novej legislatívy, ktorej cieľom je znížiť množstvo odpadu a zjednotiť systém jeho triedenia. Pozabudla však na to, že legislatíva inak ovplyvní veľké biznisy a inak malých podnikateľov. Tí sa vzbúrili, petíciu podpísali už desaťtisíce ľudí.
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Nová legislatíva má chrániť životné prostredie
Ako sme vás informovali, 12. augusta vstúpili do platnosti pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR). Pre spotrebiteľov by mali znamenať bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.
„Prijatie a spustenie uplatňovania nariadenia PPWR predstavuje najzásadnejšiu reformu v odpadovom hospodárstve za posledné desaťročie. Prechádzame od systému, ktorý riešil najmä to, ako odpad zatriediť a zhodnotiť, k systému, ktorý systematicky predchádza jeho vzniku už pri samotnom návrhu obalu. Je to jasný signál pre trh, že udržateľnosť už nie je len voľbou, ale podmienkou pre fungovanie na európskom trhu,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.
Znížiť by sa malo množstvo prázdneho priestoru v baleniach, ale aj nadbytočného obalového materiálu. Platiť bude aj zákaz používania per- a polyfluórovaných alkylových látok (PFAS) v potravinových obaloch. Od 1. januára 2030 navyše vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v EÚ navrhnuté ako recyklovateľné.
Neúnosné množstvo byrokracie a poplatkov
Hoci to znie na prvý pohľad rozumne, PPWR legislatíva má podľa malých podnikateľov mnoho veľkých dier. Na sociálnych sieťach sa roztrhlo vrece s príspevkami, v ktorých zahraniční, ale aj slovenskí majitelia malých podnikov upozornili, že dočasne pozastavia odosielanie zásielok do zahraničia. Na sociálnych sieťach sme natrafili aj na podnikateľov, ktorí rovno ostro obviňujú legislatívu z toho, že zničila ich podnikanie.
Legislatívu označujú ľudia za chaotickú a nezrozumiteľnú. Upozorňujú, že prinesie neúnosné množstvo byrokracie a poplatkov, čím nejedného podnikateľa prinúti podnikanie s ťažkým srdcom ukončiť.
Oslovili sme majiteľov slovenského biznisu a otázky sme položili aj autorke petície, ktorú v čase písania článku podpísalo v priebehu niekoľkých dní už viac ako 65 200 ľudí. „Prestaňte ničiť mikropodniky v EÚ“, hlási názov petície. Jej autorkou je nezávislá dizajnérka a živnostníčka Jeanette Koňarčíková.
Náklady prevyšujú ziskové marže
„Hoci cieľom legislatívy je znížiť množstvo odpadu z obalov, jej súčasná štruktúra vyžaduje, aby sa mikropodniky individuálne registrovali, platili si lokálnych autorizovaných zástupcov a hradili recyklačné poplatky v každej jednej krajine EÚ, do ktorej tovar zasielajú. Pre malých nezávislých tvorcov a mikropodnikateľov ročné registračné poplatky a náklady na zástupcov vo viacerých krajinách vysoko prekračujú ziskové marže z malých objednávok (hovoríme o stovkách eur na jednu krajinu),“ dozvedáme sa.
Dizajnérka dodáva, že takáto byrokracia je pre malých podnikateľov neúnosná a núti ich zastaviť predaj tovaru cez hranice Európskej únie, čo priamo narúša základný princíp Jednotného trhu EÚ. Jeanette Koňarčíkovej sme sa pýtali, ako by vyzerala budúcnosť podnikania v Európskej únii v prípade, ak by legislatíva ostala v súčasnej podobe.
V súčasnej podobe je legislatíva likvidačná
„V súčasnej podobe je legislatíva pre malých tvorcov, remeselníkov a malé e-shopy likvidačná. Nie pre samotnú myšlienku ekológie, ale pre extrémnu byrokraciu a poplatky, ktoré sú nastavené rovnako pre nadnárodné korporácie ako pre človeka, ktorý predá pár ručne robených výrobkov do zahraničia. Pre mnohých z nás by to znamenalo úplný koniec predaja do krajín EÚ,“ vysvetlila.
„Ak by zákon zostal platný v dnešnej podobe bez akýchkoľvek oficiálnych výnimiek, pre mňa osobne (a pre obrovské percento malých tvorcov) by bol zahraničný predaj prakticky nemožný. Boli by sme ako predajcovia prinútení úplne zastaviť predaj a posielanie produktov do krajín EÚ. Registračné poplatky v každej jednej krajine osobitne a náklady na administratívu pri každom odoslanom balíčku by vysoko prevýšili samotný zisk z produktov,“ zdôrazňuje.
Rovnaké pravidlá pre veľké korporácie aj malé značky
Podobný názor vyjadrili aj Maja a Ivan, majitelia Slovak Meadows: „Ako malú slowfashion značku by nás táto regulácia nesmierne zaťažila, najmä po časovej a finančnej stránke. Už teraz je administratívy veľmi veľa a na samotnú tvorbu nám ostáva čoraz menej času. Je to pre nás smutné, pretože práve láska k tvorbe je dôvodom, prečo sme s podnikaním začali. Nikdy sme nesnívali o tom, že budeme namiesto tvorenia zavalení papierovačkami.“
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„Keďže šijeme predovšetkým pre zahraničných zákazníkov, veľmi nás ovplyvní, ako budú pravidlá v praxi nastavené a uplatňované. Legislatíva zatiaľ nie je úplne dokončená a veríme, že sa ešte podarí nájsť riešenia, ktoré zohľadnia realitu malých podnikateľov. Považujeme za nefér, aby malé značky mali rovnaké povinnosti ako obrovské korporácie, ktoré majú na administratívu celé oddelenia,“ konštatujú.
„Pevne veríme, že sa podmienky ešte zmenia, pretože v opačnom prípade môžu byť dôsledky pre nás a mnohé ďalšie malé značky devastačné. Ak by sa podmienky nezjednodušili, pravdepodobne by sme museli zvýšiť ceny, čo by pocítili aj naši zákazníci. Slowfashion je už dnes pre mnohých ľudí cenovo menej dostupná a ďalšie zvýšenie nákladov by udržateľnú módu ešte viac vzdialilo od bežných zákazníkov,“ vysvetlili pre interez Maja a Ivan.
Bude mať vôbec niekto chuť začať podnikať?
„Zároveň si kladieme otázku, či bude mať pri takomto množstve povinností vôbec niekto chuť začať podnikať. Pri malých objemoch výroby môže byť administratíva neúmerná veľkosti podnikania a môže negatívne ovplyvniť aj našu schopnosť predávať na zahraničných trhoch,“ dodávajú.
Privítali by, keby regulácia brala ohľad na veľkosť podniku, keďže malé značky sú neraz už aj tak dostatočne uvedomelé a vo všetkých aspektoch fungovania pristupujú k životnému prostrediu zodpovedne, bez toho, aby im to niekto prikazoval. Dôležité je, aby boli nové usmernenia jednotné, jasné a nastavené tak, aby chránili životné prostredie, no zároveň nelikvidovali malé značky.
Európska komisia zareagovala
Jeanette poukazuje na to, že vyvíjanie tlaku na inštitúcie jednoznačne má význam. Na sociálnych sieťach sa totiž objavilo vyjadrenie Európskej komisie adresované malým podnikateľom. Vraj ich počuje a je pripravená podporiť ich. Malým aj veľkým podnikom chce v najväčšej možnej miere fungovanie uľahčiť.
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„Európska komisia začala reagovať a v médiách či komentároch sa objavujú vyhlásenia, že štátom „odporúčajú“ zatiaľ nedávať pokuty a sľubujú výnimky. Chcem však zdôrazniť jednu kľúčovú vec: Pokiaľ nedôjde k oficiálnej schválenej zmene legislatívy s trvalou výnimkou pre malých tvorcov alebo k oficiálnemu právnemu zamrazeniu vymáhania pokút a poplatkov, pre malých podnikateľov sa v praxi nezmenilo absolútne nič a riziko likvidačných pokút trvá ďalej,“ vysvetlila dizajnérka.
Tisícky podnikateľov po celej Európe, vrátane Slovenska, tak čakajú, aký bude ďalší krok Európskej únie. V nejednom prípade od toho závisí, či ich podnikanie prežije, alebo nie.
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