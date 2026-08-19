September prinesie skúšky: 4 znamenia čaká náročné obdobie, môžu prísť hádky, sklamanie aj nečakané problémy

Žena v strese a hádka

Foto: Image by magnific, Image by shurkin_son on Magnific

Jana Petrejová
Deviaty mesiac v roku prinesie určité zmeny.

September býva pre mnohých mesiacom nových začiatkov. Po lete sa vraciame do práce, školy a každodenného režimu a často si dávame nové predsavzatia. Podľa astrológie však tento september nebude pre všetkých pokojný. 

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Zatiaľ čo hviezdy niektorým znameniam zverokruhu v auguste odporúčali spomaliť, september môže priniesť obdobie konfliktov, nečakaných zmien a rozhodnutí, ktorým sa doteraz vyhýbali. Najväčšiu pozornosť si zaslúži najmä záver mesiaca.

Konkrétne 26. septembra nastane spln v Baranovi, ktorý môže podľa astrologických výkladov priniesť vyhrotenie emócií a potrebu urobiť definitívnu bodku za niečím, čo sa už dlhšie hromadí.

Baran: Pozor na hádky a rozhodnutia v afekte

Barani môžu mať v septembri pocit, že ich všetci skúšajú. Trpezlivosť môže byť na minime a maličkosti, ktoré by inokedy prešli bez povšimnutia, môžu prerásť do veľkej hádky. Najcitlivejšie obdobie môže prísť na konci mesiaca, keď nastane spomínaný spln priamo v znamení Barana. Nahromadené emócie môžu vyplávať na povrch a niektorí Barani povedia veci, ktoré už nebude možné vziať späť.

Hádka
Foto: Image by DC Studio on Magnific

Problémom pritom nemusí byť samotný konflikt. Barani budú konať príliš rýchlo bez rozmyslenia  a môžu tak ukončiť vzťah, dať výpoveď alebo urobiť finančné rozhodnutie len preto, že budú mať pocit, že už toho majú dosť.

Najväčšia hrozba: impulzívne rozhodnutia.

Býk: Čaká vás nepríjemné finančné prekvapenie

Býci si v septembri budú musieť dať väčší pozor na peniaze a pracovné rozhodnutia. Môže sa objaviť nečakaný výdavok, oneskorená platba alebo situácia, pri ktorej zistia, že sľubovaná istota nie je až taká pevná, ako si mysleli. Problémom môže byť aj ich tvrdohlavosť. Ak budú trvať na svojom za každú cenu, môžu si skomplikovať vzťahy s kolegami alebo blízkymi.

September ich môže prinútiť ustúpiť tam, kde by za normálnych okolností nikdy neustúpili. Najväčšie riziko príde vtedy, ak sa rozhodnú míňať peniaze impulzívne alebo sa pustia do väčšej investície bez dostatočného premyslenia.

Prázdna peňaženka
Foto: Image by jcomp on Magnific

Najväčšia hrozba: nečakané výdavky, pracovné napätie a tvrdohlavosť, ktorá môže situáciu ešte viac zhoršiť.

Blíženci: Niekomu môžete veriť viac, než by ste mali

September môže Blížencom priniesť nepríjemné zistenie v oblasti vzťahov. Človek, ktorému dôverovali, nemusí byť úplne taký, za akého ho považovali. Môže ísť o partnera, kamaráta alebo dokonca kolegu. Niektoré veci, ktoré boli dlhší čas prehliadané, sa môžu začať skladať do nepríjemného obrazu.

Blíženci by preto podľa astrologických výkladov nemali v septembri ignorovať varovné signály. Nie všetko, čo znie pekne, musí byť pravda. Najväčšou skúškou bude rozlíšiť, či ide o skutočný problém, alebo iba o zbytočné podozrievanie.

Sklamaná žena
Foto: Image by stefamerpik on Magnific

Najväčšia hrozba: sklamanie z človeka, ktorému ste verili.

Kozorožec: Práca môže ísť na úkor súkromia

Kozorožci môžu mať v septembri problém úplne iného druhu. Povinností môže byť priveľa a túžba všetko zvládnuť môže viesť k tomu, že začnú zanedbávať ľudí okolo seba. Práca, peniaze a kariéra budú pre nich dôležité, no práve vďaka tomu môžu prehliadnuť signály od partnera alebo rodiny.

A potom môže prísť nepríjemné zistenie: úspech v jednej oblasti života nemusí znamenať, že sa darí aj vo všetkých ostatných. September preto môže Kozorožcom pripomenúť, že nie všetko sa dá vyriešiť ďalšími hodinami práce.

Žena v strese
Foto: Image by gpointstudio on Magnific

Najväčšia hrozba: vyčerpanie a konflikt medzi kariérou a osobným životom.

September môže niečo ukončiť, aby sa mohlo začať niečo nové

Hoci tieto štyri znamenia čaká podľa astrologických výkladov náročnejšie obdobie, nemusí ísť nevyhnutne o zlú správu. Niekedy práve konflikt odhalí problém, ktorý už dlho existoval. Sklamanie môže ukázať, komu skutočne môžeme veriť. A nepríjemné rozhodnutie môže byť prvým krokom k životu, ktorý nám bude vyhovovať viac.

September 2026 tak nemusí byť mesiacom katastrof. Skôr môže byť mesiacom pravdy. Niektoré znamenia možno zistia, že už nemôžu pokračovať po starej ceste. A hoci zmena môže spočiatku bolieť, práve ona môže byť tým, čo ich posunie ďalej.

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