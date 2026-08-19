K penzii môžete dostať viac než 100 eur mesačne navyše: Štát vám ich nedá sám, treba o ne požiadať

Seniorka s peniazmi

Foto: Pixabay

Dana Kleinová
Ak máte málo odpracovaných rokov či nízky dôchodok, pomôcť vám môžu dávky v hmotnej núdzi.

Dôchodcovia sa môžu ocitnúť v rôznych životných situáciách a hoci sa zdá, že minimálny dôchodok, ktorého presné sumy sú uvedené v tabuľke Sociálnej poisťovne, ich účinne chráni pred tým, aby ich príjem klesol pod sumu životného minima, stále existujú príklady, keď sa to môže stať. Napríklad ak dôchodca nemá dosť odpracovaných rokov alebo sa príjem posudzuje za celú domácnosť.

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Ako informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem či už vlastnou prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku alebo uplatnením nárokov. Pomoc v hmotnej núdzi poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Poďme sa pozrieť, na čo majú nárok konkrétne dôchodcovia.

Ruky seniorky
Foto: Pixabay

Dávka v hmotnej núdzi

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Táto suma sa každoročne upravuje a od 1. júla 2026 do 30. júna 2027 predstavuje životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 295,22 eura mesačne a v prípade, že ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, suma predstavuje 205,96 eura mesačne.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

  • 89,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
  • 170,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 155,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
  • 233,20 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 249,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  • 314,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Pre dôchodcov je vo väčšine prípadov relevantná najmä suma 89,70 eura, no môže sa brať do úvahy aj suma 155,90 eura, ak ide o dvojicu bez detí, keďže sa predpokladá, že v takomto vysokom veku už penzisti nebudú mať nezaopatrené deti.

Mince
Foto: Pixabay

Existujú pritom dôvody, pre ktoré sa môže dávka v hmotnej núdzi znižovať, avšak tie sa seniorov zväčša netýkajú. Patria totiž do kategórie výnimiek, ktoré zahŕňajú osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a osobu, ktorá je poberateľom predčasného starobného dôchodku.

Ochranný príspevok

Seniori majú zároveň nárok na ochranný príspevok vo výške 91,70 eura mesačne za každú osobu v domácnosti, ktorá spĺňa jednu z týchto podmienok:

  • dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
  • je poberateľom predčasného starobného dôchodku.

Teda v prípade, ak ide o dvojicu seniorov, obaja si môžu požiadať o prilepšenie v tejto sume a dokopy poberať 183,40 eura.

Príspevok na bývanie

V neposlednom rade môžu požiadať o príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Suma závisí od počtu členov žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak ide o jednu osobu, je to 100,60 eura mesačne a ak ide o domácnosť s dvoma členmi, jedná sa o sumu 170,80 eura mesačne.

Peňaženka
Foto: Pixabay

Seniori majú na príspevok nárok pri väčšine typických životných situácií:

  • Vlastníctvo: ak sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi bytu či rodinného domu.
  • Nájom: ak bývajú v nájme (v byte, dome či nájomnej izbe).
  • Doživotné užívanie (vecné bremeno): ak bývajú v byte alebo v dome na základe vecného bremena doživotného užívania (napr. dom prepísali na deti, no majú právo v ňom dožiť).
  • Sociálne zariadenia: ak žijú celoročne v pobytovom zariadení – konkrétne v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo zariadení podporovaného bývania.

Úrad práce pri posudzovaní nároku berie nehnuteľnosť ako jeden celok. Nevypláca príspevok na bývanie každému človeku alebo každej podnájomnej zmluve osobitne. Jeden byt (alebo rodinný dom) má nárok len na jeden príspevok na bývanie, aj keď v ňom žije viacero samostatných skupín ľudí alebo rodín.

Dôchodca môže byť poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, ak jeho príjem (najmä dôchodok) po zohľadnení zákonných pravidiel nestačí na sumu potrebnú podľa zákona. Zároveň môže mať nárok aj na ochranný príspevok a príspevok na bývanie, ak spĺňa ich podmienky. Pri dôchodcovi je však veľmi dôležité, aký vysoký má dôchodok.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana.

Ženy seniorky
Foto: Pexels

Čo sa posudzuje

  • Príjem:
    • Posudzuje sa dôchodok všetkých členov domácnosti.
    • Za príjem sa nepovažuje: 25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.
  • Majetok:
    • Skúma sa, či senior nevlastní majetok, ktorého predajom alebo prenájmom by si mohol zvýšiť príjem.
    • Auto sa nepovažuje za majetok (je chránené), ak:
      • slúži pre osobu s ŤZP s parkovacím preukazom,
      • je staršie ako 10 rokov,
      • alebo jeho hodnota nepresahuje 35-násobok životného minima.
  • Uplatnenie nárokov (Uplatnenie iných práv):
    • Senior si musí najprv uplatniť zákonné nároky, ktorými si môže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, napríklad nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, ak mu naň vznikol nárok.
    • Dôležitá výnimka: Predčasný starobný dôchodok medzi nároky, ktoré je potrebné uplatniť na účely pomoci v hmotnej núdzi, nepatrí. Senior sa zároveň nemusí evidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie iba preto, aby splnil podmienky pomoci v hmotnej núdzi.
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