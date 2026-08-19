Seniorku obrali o takmer 14-tisíc eur. Podvodníci jej sľubovali výnosy z kryptomien

Ilustračný záber msutnej dôchodkyne a peniaze

Ilustračná foto: Unsplash (úprava AI)/Pexels

Martin Cucík
TASR
Podvodníkom naletela ďalšia seniorka, prišla o takmer 14-tisíc eur. Presvedčiť ju mali výnosy z kryptomien.

Seniorku z Bratislavy podvodníci obrali o 13 920 eur. Bez jej vedomia boli peniaze presunuté viacerými platbami z jej účtu potom, ako volajúcemu podvodníkovi umožnila prístup do svojho telefónu a prihlásila sa do internetového bankovníctva. Polícia preto opätovne vyzýva občanov, aby chránili svoje peniaze. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Podľa doposiaľ zistených informácií mali podvodníci telefonicky kontaktovať poškodenú s príbehom o výnosoch z kryptomien, pričom sa predstavili menami Milan Zeman a Peter Struhár a na základe ich pokynov si do svojho mobilného telefónu mala nainštalovať aplikáciu, ktorou umožnila volajúcemu prístup do svojho telefónu,“ uviedla Šimková.

Hovory treba ukončiť

Polícia vyzýva, aby občania okamžite ukončili telefonáty, v ktorých neznáme osoby sľubujú výnosy z investícií, ktoré nevykonali. „Takisto nepokračujte v telefonických hovoroch, počas ktorých sa volajúci predstavuje ako zamestnanec banky, polície alebo inej inštitúcie, ktorý údajne zistil, že sa niekto pokúša na vaše meno čerpať v banke úver, a preto musíte úver načerpať vy ako prví a následne načerpané financie odovzdať, prípadne poslať na cudzí účet,“ doplnila.

Seniorka s peniazmi
Foto: Pixabay

Počas telefonátov by občania tiež nemali poskytovať volajúcim svoje osobné údaje ako celé meno, adresu, kontaktné údaje či údaje k bankovým účtom alebo platobným kartám.

Pozor aj na aplikácie

Počas podobných hovorov neotvárajte na pokyn volajúcich žiadne internetové odkazy, neinštalujte žiadne aplikácie ani sa neprihlasujte do svojich bankových účtov, neodovzdávajte neznámym osobám hotovosť, platobné karty, šperky ani iné cennosti, upozornite na podvodné konanie svojich rodičov, starých rodičov, aby sa nestali ďalšími obeťami,“ doplnila hovorkyňa.

Upozornila tiež, že podvodníci často využívajú nátlak. Ak si občania nie sú istí, či ide o podvod, mali by sa obrátiť na svojich rodinných príslušníkov, svoju banku alebo políciu na tiesňovej linke 158.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Seniorka z Humenného naletela podvodníkom: Poslala im 231-tisíc eur, pozrite sa, čo jej za to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac