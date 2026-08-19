Seniorku obrali o takmer 14-tisíc eur. Podvodníci jej sľubovali výnosy z kryptomien

Seniorku z Bratislavy podvodníci obrali o 13 920 eur. Bez jej vedomia boli peniaze presunuté viacerými platbami z jej účtu potom, ako volajúcemu podvodníkovi umožnila prístup do svojho telefónu a prihlásila sa do internetového bankovníctva. Polícia preto opätovne vyzýva občanov, aby chránili svoje peniaze. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
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„Podľa doposiaľ zistených informácií mali podvodníci telefonicky kontaktovať poškodenú s príbehom o výnosoch z kryptomien, pričom sa predstavili menami Milan Zeman a Peter Struhár a na základe ich pokynov si do svojho mobilného telefónu mala nainštalovať aplikáciu, ktorou umožnila volajúcemu prístup do svojho telefónu,“ uviedla Šimková.
Hovory treba ukončiť
Polícia vyzýva, aby občania okamžite ukončili telefonáty, v ktorých neznáme osoby sľubujú výnosy z investícií, ktoré nevykonali. „Takisto nepokračujte v telefonických hovoroch, počas ktorých sa volajúci predstavuje ako zamestnanec banky, polície alebo inej inštitúcie, ktorý údajne zistil, že sa niekto pokúša na vaše meno čerpať v banke úver, a preto musíte úver načerpať vy ako prví a následne načerpané financie odovzdať, prípadne poslať na cudzí účet,“ doplnila.
Počas telefonátov by občania tiež nemali poskytovať volajúcim svoje osobné údaje ako celé meno, adresu, kontaktné údaje či údaje k bankovým účtom alebo platobným kartám.
Pozor aj na aplikácie
„Počas podobných hovorov neotvárajte na pokyn volajúcich žiadne internetové odkazy, neinštalujte žiadne aplikácie ani sa neprihlasujte do svojich bankových účtov, neodovzdávajte neznámym osobám hotovosť, platobné karty, šperky ani iné cennosti, upozornite na podvodné konanie svojich rodičov, starých rodičov, aby sa nestali ďalšími obeťami,“ doplnila hovorkyňa.
Upozornila tiež, že podvodníci často využívajú nátlak. Ak si občania nie sú istí, či ide o podvod, mali by sa obrátiť na svojich rodinných príslušníkov, svoju banku alebo políciu na tiesňovej linke 158.
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