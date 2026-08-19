Korupcia na Ukrajine za takmer 3 milióny eur. Prípad siaha až do Zelenského kancelárie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho prezidentskej kancelárie Irynu Mudru. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) pokračuje počas stredy v prehľadávaní lokalít, ktoré sa spájajú s Mudrou. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Kyiv Independent.
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NABU uviedlo, že „spustilo špeciálnu operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorú viedli súčasní a bývalí ukrajinskí poslanci a ktorej súčasťou sú aj vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie“.
Takmer 3 milióny eur
Úrad neskôr uviedol, že podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien (približne 2,89 milióna eur), ktoré boli zložené ako kaucia za podozrivého v samostatnom korupčnom prípade.
Národný protikorupčný úrad ozrejmil, že medzi podozrivými sú zástupkyňa vedúceho Zelenského kancelárie, poslanec parlamentu, bývalý poslanec parlamentu, ako aj generálny riaditeľ a predseda dozornej rady štátnej banky – zrejme ide o banku Sense Bank, píše The Kyiv Independent. Mudra má v kancelárii prezidenta na starosti súdnictvo a justičnú reformu, doplnil denník.
Podľa vyšetrovateľov má byť súčasťou prípadu skupina, v ktorej mali pôsobiť súčasní aj bývalí poslanci a vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie. Podozrenia sa týkajú prania 150 miliónov hrivien, ktoré boli použité ako kaucia v prípade bývalého ministra spravodlivosti a energetiky Hermana Haluščenka. Vyšetrovatelia zároveň preverujú, či bola časť týchto peňazí prevedená prostredníctvom Sense Bank.
Zmenila sa aj hlava ozbrojených síl
K personálnym zmenám na najvyšších miestach ukrajinského vedenia dochádza aj v armáde. Ako sme informovali, Volodymyr Zelenskyj nedávno vymenoval za hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Mychajla Drapatyja.
Skúsený generál si počas vojny získal rešpekt najmä priamo na fronte, kde velil ukrajinským jednotkám v bojoch proti Rusku. Drapatyj patrí medzi výrazné tváre ukrajinského vojenského velenia a podľa portálu Interez si svojimi skúsenosťami a pôsobením v najťažších úsekoch bojov získal rešpekt aj medzi vojakmi.
K výmene došlo po sérii protestov, na ktorých ľudia požadovali odchod jeho predchodcu, Oleksandra Syrského. Rozhodnutie prišlo v čase sporov o ďalšie smerovanie ukrajinskej armády.
Kritici Syrského mu vyčítali spôsob velenia a vysoké straty na fronte. Zelenskyj zároveň uviedol, že nové vedenie má modernizovať štruktúru velenia a pokračovať v reforme armády.
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