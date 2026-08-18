Ľudia sa konečne dočkajú, Biedronka dostala stavebné povolenie. Nová predajňa vznikne v centre mesta

Budova prvej Biedronky v Nitre

Foto: Biedronka, interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Prvá predajňa Biedronky v Nitre je o krok bližšie. Lokalita je známa, mesto už vydalo stavebné povolenie.

Biedronka v Nitre sa posunula opäť o krok bližšie k otvoreniu. Predajňa vznikne prestavbou existujúceho objektu na Staničnej ulici v bezprostrednej blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Minulý týždeň dostala stavebné povolenie.

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Nová predajňa nevyrastie ako úplne nová samostatná stavba. Investor chce využiť existujúci objekt na Staničnej ulici a prestavať ho na maloobchodnú prevádzku so skladovými priestormi. Budova bola v minulosti využívaná na iné účely a neskôr v nej fungovali stavebniny. Objekt bol v poslednom období prázdny a areál pôsobil zanedbane.

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Povolenie oficiálne vydané

Práve jeho prestavba má byť základom novej Biedronky. Za projektom stojí spoločnosť Jeronimo Martins Slovensko, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť Biedronka. Mesto Nitra už v minulosti zámer prerokovalo a v oficiálnych materiáloch priamo uvádzalo, že existujúci objekt má byť využitý na prevádzku predajne Biedronka.

Dôležitým posunom je teraz rozhodnutie stavebného úradu. Ten vydal povolenie na prestavbu objektu na Staničnej ulici. Projekt sa tak posunul z prípravnej fázy k samotnej realizácii. Pre Nitru ide o zaujímavú lokalitu. Budúca predajňa sa totiž nebude nachádzať na okraji mesta ani v klasickej obchodnej zóne. Vzniknúť má priamo pri dopravnom uzle, ktorý denne využívajú obyvatelia Nitry aj ľudia prichádzajúci do mesta.

Biedronka v Nitre
Na pozemku sa momentálne nachádza schátraná budova. Foto: interez.sk

Podľa čerstvo vydaného stavebného povolenia bude mať nová predajňa úžitkovú plochu 1 123,10 štvorcového metra a stáť bude na pozemku s rozlohou 4 220 m². Projekt počíta s 35 parkovacími miestami, z ktorých dve budú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a dve pre krátkodobé odstavenie elektromobilov.

Súčasťou areálu bude aj nabíjacia stanica pre dve vozidlá. Investor zároveň upraví okolie predajne. Rozšíri a zrekonštruuje časti Staničnej a Cintorínskej ulice, vybuduje spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov širokú tri metre a samostatný dvojmetrový chodník. Pri priechode pre chodcov pribudne aj dopravný ostrovček s dĺžkou 13,5 metra.

Zaujímavou súčasťou projektu je tiež výsadba 20 listnatých stromov a 485 okrasných tráv. Z areálu zároveň zmiznú pozostatky bývalej čerpacej stanice vrátane nádrží na pohonné látky, stojanov a súvisiacich rozvodov. Investor má navyše vymeniť približne 91 metrov existujúceho vodovodu na Staničnej ulici.

Biedronka musí stavby predať mestu za 1 euro

Zaujímavé sú aj podmienky prenájmu mestských pozemkov. Jeronimo Martins Slovensko potrebuje približne 1 354 m² pozemkov na Staničnej a Cintorínskej ulici, ktoré sú potrebné najmä na rozšírenie komunikácie, chodník, odvodnenie, verejné osvetlenie a výmenu vodovodu. Mesto v materiáli uvádza, že obvyklé nájomné by pri týchto pozemkoch predstavovalo 3,74 eura za štvorcový meter ročne, teda 5 063,96 eura za rok.

Predajňa bude bezprostredne susediť s autobusovou stanicou. Foto: interez.sk

Spoločnosť musí zabezpečiť aj oddelenie obchodného areául od susedného priestoru autobusovej stanice a zároveň jasne vymedziť jednotlivé časti územia. Medzi areálom Biedronky a priestorom stanice má vzniknúť vysoký plot.

Pre projekt však schválilo znížené nájomné, pričom jeho konkrétna sadzba v zverejnenom materiáli nie je uvedená. Dôvodom zvýhodnenia je, že investor na vlastné náklady vybuduje verejnoprospešné úpravy a po kolaudácii ich prevedie do majetku mesta za 1 euro plus DPH za každý stavebný objekt.

V okolí Nitry už Biedronka jednu predajňu prevádzkuje. Nachádza sa v Alekšinciach, kde sa stala súčasťou rozvíjajúcej sa lokality s dobrým dopravným spojením s Nitrou. Obchod zároveň doplnil občiansku vybavenosť novej etapy rezidenčného projektu Alekšince Vinice, ktorý má v budúcnosti ponúknuť bývanie približne pre 2 000 ľudí.

Biedronka tak na slovenskom trhu zatiaľ postupuje podobne ako v Poľsku. Svoje predajne neumiestňuje iba do veľkých miest, ale vyhľadáva aj menšie obce, menšie mestá a lokality s výrazným pohybom ľudí a dobrým dopravným napojením.

Do konca roka dvakrát toľko predajní

Finančná riaditeľka spoločnosti Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia už skôr naznačila, že Biedronka chce v najbližších mesiacoch výrazne zrýchliť svoju expanziu na Slovensku. Firma podľa nej počíta s tým, že do konca roka by mohla mať na Slovensku približne 35 otvorených predajní.

Aktuálne ich má 18, pričom problémom zostáva najmä zdĺhavejší povoľovací proces v porovnaní s Poľskom. Napriek tomu spoločnosť očakáva, že sa jej podarí naplniť pôvodné plány a otvoriť ďalšie pripravované prevádzky.

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