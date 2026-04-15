Keď ho volali do Superstar, zložil im telefón. Tomáš Bezdeda si zaspomínal na časy speváckej súťaže

Niekedy stačí jedna náhoda a život sa otočí o 180 stupňov. Tomáš Bezdeda je živým príkladom toho, že tie najlepšie veci prichádzajú, keď ich človek vôbec nečaká. Stačila trocha odvahy a začala sa písať rozprávka, ktorá mu navždy zmenila svet.
Spevák a už aj otecko dvoch prekrásnych synčekov Tomáš Bezdeda si dnes na svoje začiatky v Slovensko hľadá Superstar spomína s úsmevom a veľkou dávkou nostalgie. V podcaste NÁVRATY s Lukášom Pinčekom prezradil, ako sa vlastne do populárnej speváckej súťaže dostal a že za všetkým stála nečakaná zhoda okolností.
Náhoda, ktorá odštartovala kariéru
Bezdeda priznal, že jeho vstup do súťaže nebol výsledkom plánovania, ale čistej náhody, keď ho bez jeho vedomia prihlásil spolužiak. Na túto situáciu si neskôr zaspomínal slovami:
„Ja som sa tam neprihlásil sám, prihlásil ma môj spolužiak. Bolo to tak, že mi jedného dňa volali domov na pevnú linku. Zdvihol som telefón: „Dobrý deň.“ A oni: „Dobrý deň, tu produkcia Slovensko hľadá Superstar, máte u nás prihlášku, casting je vtedy a vtedy.“ A ja hovorím: „Dobrý deň, ja som žiadnu prihlášku nevyplňoval a neprídem, ďakujem.“ Oni na to: „Ale to nie je len tak, je to jedinečná šanca, to musíte vyskúšať, veď to je Superstar.“ A ja: „Ja neviem, čo je Superstar, ja som to slovo v živote nepočul.“ Oni mi vysvetľovali, že je to taký program, kde sa spieva a podobne,“ prezradil.
Spevák priznal, že prvý telefonát vôbec nebral vážne. Svoje vtedajšie pocity opísal jasne: „Zložil som telefón a hovorím si, že to je nejaká sranda, nejaký vtip. Že aká Superstar, čo sa niekto zbláznil? Asi mesiac som nevedel prísť na to, či to bol vtip alebo realita,“ zasmial sa.
