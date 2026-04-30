Odmietli pracovať, tak im zobrali dávky: Tomášov projekt prináša výsledky, pozrite si čísla

Za osem mesiacov trvania projektu Práca namiesto dávok sa podarilo zamestnať takmer 3000 ľudí, ktorí si podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) vybrali prácu namiesto poberania dávok v hmotnej núdzi.
Minister to uviedol vo štvrtok počas návštevy spoločnosti Linora v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou, ktorú označil za príklad dobrej praxe pri zamestnávaní ľudí z marginalizovaných komunít.
Časť ľudí o dávky prišla
„Na druhej strane musím povedať, že je už približne tisíc ľudí, ktorým sme odobrali alebo skrátili dávku v hmotnej núdzi. Ide o ľudí, ktorí odmietli nastúpiť do práce alebo odmietli vhodnú pracovnú ponuku,“ doplnil Tomáš. Ďalších približne 1300 prípadov je podľa ministerstva v správnom konaní. Ide o ľudí, ktorí tvrdia, že pracovať nemôžu, a úrady ich situáciu preverujú.
Minister zároveň poukázal na to, že približne 18 000 uchádzačov o zamestnanie odmietli samotní zamestnávatelia, najmä pre chýbajúce pracovné návyky. Rezort práce preto od 1. apríla zaviedol nové nástroje na podporu zamestnávania takýchto ľudí. Jedným z nich je program Práca na skúšku, ktorý umožňuje uchádzačovi pracovať tri mesiace v konkrétnej firme, pričom zostáva v evidencii nezamestnaných. Štát zamestnávateľovi prispieva sumou vo výške životného minima a zároveň prepláca aj časť nákladov na pracovné pomôcky.
Nové nástroje podpory zamestnávania
Druhým nástrojom je mentorované zapracovanie, pri ktorom štát uhradí až 80 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky 1076 eur, a zároveň prepláca mzdu mentora, ktorý novému pracovníkovi pomáha počas prvých mesiacov na pracovisku. Zamestnávateľ môže príspevok čerpať šesť mesiacov, pričom následne musí pracovníka zamestnávať minimálne ďalšie štyri mesiace.
Minister práce tieto opatrenia predstavil aj počas návštevy spoločnosti Linora, ktorá podľa neho efektívne využíva nástroje aktívnej politiky trhu práce. Firma zamestnáva v hlavnej výrobnej sezóne viac ako 300 pracovníkov, pričom viac ako 50 percent z nich tvoria Rómovia. Firma pôsobí v regióne od roku 2009. Výroba je zameraná na dámske pančuchové nohavice, pričom minulý rok vyrobili približne 27 miliónov kusov. Produkcia je určená najmä na export.
Ako dobrý príklad ju označil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. „Nevieme to urobiť takto lusknutím prsta, že my teraz zamestnáme z týždňa na týždeň 30- alebo 40-tisíc Rómov. Postupne naozaj budeme dostávať rómsku komunitu do pracovného pomeru a tak, ako minister povedal, najväčší základ boja proti chudobe je mať robotu a stály príjem,“ dodal Daško.
