Na tele mala nalepené desiatky korytnačiek: Ženu prezradilo nezvyčajné správanie, chcela ich prepašovať kontrolou

Thajské úrady v utorok ráno zatkli na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku tínedžerku, ktorá sa údajne pokúšala prepašovať 30 korytnačiek v hodnote približne 7700 eur tak, že si ich prilepila na telo. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
Devätnásťročná Taiwančanka vyvolala podozrenie svojimi nezvyčajnými pohybmi počas toho, ako sa pripravovala na nástup do lietadla do Tchaj-peja. Po prehliadke v odletovom termináli objavili na jej tele 30 korytnačiek hviezdicových – 29 živých a jednu mŕtvu.
Zvieratá mala prilepené na tele
„Podozrivá znehybnila zvieratá lepiacou páskou, zabalila ich do látkových vrecúšok a pripevnila si ich na telo, aby sa vyhla odhaleniu,“ uviedli úrady. Ženu obvinili z nelegálnej prepravy zvierat a vyhýbania sa colným kontrolám.
Thai authorities at Suvarnabhumi International Airport arrested a 19-year-old Taiwanese woman on April 28th, 2026, after discovering 30 protected Indian Star Tortoises hidden on her person as she prepared to board a flight to Taipei. pic.twitter.com/b4mirS4ini
Thajsko je jedným z hlavných tranzitných uzlov pre pašerákov ohrozených živočíchov v Ázii. Tie odtiaľ putujú na čierne trhy po celom kontinente. Korytnačky hviezdicové sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (ICUN) klasifikované ako „zraniteľné“. Na čiernom trhu sa často objavujú pre dopyt po exotických domácich miláčikoch.
