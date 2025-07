Neďaleko slovenských hraníc otvorili špeciálny outlet. Lidl v ňom predáva zlacnený tovar, ľudia sa oň v minulosti aj bili

Začiatkom januára sme vás informovali o tom, že Lidl otvoril v Prahe svoju prvú českú outlet predajňu. Tá sa okamžite stala cieľom mnohých zákazníkov, ktorí sa neraz o tovar dokázali aj pobiť. Po veľkom úspechu však reťazcu s pražským retail parkom skončila nájomná zmluva a musel hľadať nové priestory.

Ako dnes už vieme, našiel ich na Morave, konkrétne v meste Olomouc. Nová outletová predajňa sa tu otvorila počas posledného júnového dňa a podobne ako pri otváraní v Prahe, aj tu na tento moment čakalo množstvo ľudí. Informoval o tom portál CzechCrunch.

Kým v českom hlavnom meste zavládol počas prvého dňa chaos a mánia, v srdci Moravy to už malo byť organizovanejšie a pokojnejšie. Pred bránami špeciálnej predajne sa údajne vytvoril rad dlhý približne sto metrov a plné bolo aj parkovisko obchodnej zóny, kde sa Lidl Outlet otváral.

Samotná predajňa má okolo tisíc metrov štvorcových a kompetentní avizovali, že počas prvých dní bude v obchode posilnený zamestnanecký tím a ochranka. V Prahe sa totiž neraz stalo, že sa tamojší návštevníci pre lacný tovar neváhali sácať, naťahovať na zemi či dokonca pobiť. Z incidentov vzniklo aj niekoľko virálnych videí, ktoré kolovali česko-slovenskými sociálnymi sieťami.

Koncept outletu

Koncept outletu je väčšine zákazníkov dobre známy, predovšetkým pri oblečení. V princípe sa v ňom ponúka tovar, ktorý sa nepodarilo predať v štandardných prevádzkach a po uplynutí istého časového obdobia musí uvoľniť miesto novému sortimentu. Keďže ide o nepoškodené a bezchybné výrobky, niektoré značky ich ponúkajú zákazníkom v takzvaných outletoch za oveľa výhodnejšie ceny.

Pri nemeckom reťazci je potrebné podotknúť, že v predajni sa, pochopiteľne, nepredávajú potraviny. Zákazníci tu nájdu hlavne oblečenie, náradie, či doplnky do domácnosti. Zľavy by sa mali pohybovať na úrovni 40–70 %.

Na Slovensku išlo o dočasné predajne

Aj keď to množstvo ľudí zrejme nevie, Lidl skúšal koncept outletu aj na Slovensku. Dokonca hneď dvakrát. V roku 2019 otvoril špeciálnu predajňu v Ilave, konkrétne v priestoroch uvoľnených po svojej niekdajšej predajni, ktorá sa sťahovala o kúsok ďalej. Ako je dnes už známe, fungoval tam približne pol roka. V roku 2021 sa potom do Ilavy s rovnakým konceptom vrátil, pričom ho tiež rozšíril do Liptovského Hrádku. Ani jedna z predajní už dnes nefunguje.

„Outletové predajne fungovali v minulosti aj na Slovensku. Predávali sme v nich spotrebný tovar v stopercentnej kvalite za ešte výhodnejšie, výpredajové ceny. Od začiatku však boli plánované ako dočasný a nie trvalý koncept. Aktuálne ich opätovné otvorenie neplánujeme,“ uviedla ešte v januári pre interez Adriána Maštalircová z komunikačného oddelenia spoločnosti Lidl.