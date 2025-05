Špeciálna outletová Lidl predajňa opäť pobláznila ľudí. Doťahovali sa na zemi, o zlacnený tovar sa takmer pobili

Lidl už dlhé roky patrí medzi najobľúbenejšie obchodné reťazce slovenských spotrebiteľov. Vyhľadávajú ho kvôli diskontným cenám a lákavému sortimentu, čo potvrdzujú aj každoročné hospodárske výsledky spoločnosti. Okrem štandardných predajní má nemecký reťazec v Európe aj niekoľko outletov.

Ako sme vás ešte začiatkom roka informovali, svoj prvý outlet otvoril Lidl aj u našich susedov v Prahe. Prakticky od začiatku svojho fungovania si zákazníkov podmanil a často sa pred ním tvorili dlhé rady. Ľudia boli ochotní na vstup do špeciálnej predajne čakať desiatky minút, ba až hodiny.

Koncept outletu Koncept outletu je väčšine zákazníkov dobre známy, predovšetkým pri oblečení. V princípe sa v ňom ponúka tovar, ktorý sa nepodarilo predať v štandardných prevádzkach a po uplynutí istého časového obdobia musí uvoľniť miesto novému sortimentu. Keďže ide o nepoškodené a bezchybné výrobky, niektoré značky ich ponúkajú zákazníkom v takzvaných outletoch za oveľa výhodnejšie ceny.

Pri nemeckom reťazci je potrebné podotknúť, že v predajni sa, pochopiteľne, nepredávajú potraviny. Zákazníci tu nájdu hlavne oblečenie, náradie, či doplnky do domácnosti. Zľavy by sa mali pohybovať na úrovni 40 – 70 %.

Tento koncept českých spotrebiteľov zjavne zaujal a do outletu sa mnohí často vracajú. Pražský Lidl Outlet sa však už v médiách párkrát objavil aj v negatívnom kontexte, o čo sa postarali neohľaduplní návštevníci. Relatívne nedávno bol zverejnený konflikt, ktorý vyústil až do fyzickej potýčky a na miesto bola privolaná polícia. V týchto dňoch je na sociálnej sieti Tik Tok virálne video, ktoré zachytáva doslova boj zákazníkov o zlacnený tovar.

Ľudia na zemi trhajú krabice a snažia sa uchmatnúť si outletové produkty. V pozadí je počuť agresívny tón muža, ktorý dôrazne odrádza iného človeka od toho, aby si konkrétny tovar vzal. „Hovorím ti naposledy, nechytaj sa toho,“ kričí neznámy zákazník. Trendujúce video si k dnešnému dňu pozrelo viac ako 1,2 milióna používateľov sociálnej siete.

Lidl Outlety boli aj na Slovensku

Aj keď to množstvo ľudí zrejme nevie, Lidl skúšal koncept outletu aj na Slovensku. Dokonca hneď dvakrát. V roku 2019 otvoril špeciálnu predajňu v Ilave, konkrétne v priestoroch uvoľnených po svojej niekdajšej predajni, ktorá sa sťahovala o kúsok ďalej. Ako je dnes už známe, fungoval tam približne pol roka. V roku 2021 sa potom do Ilavy s rovnakým konceptom vrátil, pričom ho tiež rozšíril do Liptovského Hrádku. Ani jedna z predajní už dnes nefunguje.

Kompetentní už v minulosti deklarovali, že ide iba o skúšobné prevádzky s dočasným trvaním.

„Outletové predajne fungovali v minulosti aj na Slovensku. Predávali sme v nich spotrebný tovar v stopercentnej kvalite za ešte výhodnejšie, výpredajové ceny. Od začiatku však boli plánované ako dočasný a nie trvalý koncept. Aktuálne ich opätovné otvorenie neplánujeme,“ uviedla pre interez ešte v januári Adriána Maštalircová z komunikačného oddelenia spoločnosti Lidl.